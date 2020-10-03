Индия - Бразилия 03 Октября прямая трансляция
03 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
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Составы команд
Индия
Бразилия
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|25.09.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|09.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|05.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|30.05.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|27.05.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 0
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