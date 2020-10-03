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Индия - Бразилия 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2026, Товарищеские матчи
Индия
Бразилия

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Составы команд
Индия
Бразилия
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
25.09.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Индия1 : 1
09.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 1 : 1Индия
05.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 3 : 1Индия
30.05.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Индия0 : 1
27.05.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи 2 : 0Индия
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Индия
0%
Ничья
0%
Бразилия
0%

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