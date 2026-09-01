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Испания - Чехия 03 Октября прямая трансляция

Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
03 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 3-й тур
Главный судья: Василис Фотиас (Греция);
Испания
Чехия

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Испания
Чехия
23ИспанияврУнай Симон
12ИспаниязщМарк Пубиль
5ИспаниязщПау Кубарси
2ИспаниязщДин Хёйсен
22ИспаниязщМарк Кукурелья
20Испанияпз Педри
10ИспанияпзДани Ольмо
16Испанияпз Родри
19ИспаниянпЛамин Ямаль
21ИспаниянпМикель Оярсабаль
15ИспаниянпАлекс Баэна
1ЧехияврМатей Коварж
6ЧехиязщШтепан Халоупек
4ЧехиязщРобин Гранач
7ЧехиязщЛадислав Крейчи
5ЧехиязщJiří Sláma
8ЧехияпзМихал Садилек
12ЧехияпзЛукаш Черв
18ЧехияпзМатей Радоста
13ЧехияпзЛукаш Амброс
20ЧехияпзОндржей Лингр
10ЧехиянпАдам Гложек
Главные тренеры
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
ИспанияСанти Дения
История личных встреч
12.06.2022Лига наций УЕФАЛига A. Группа 2. 4-й турИспания2 : 0Чехия
05.06.2022Лига наций УЕФАЛига A. Группа 2. 2-й турЧехия2 : 2Испания
13.06.2016ЧЕ-2016 — финальный раундГруппа DИспания1 : 0Чехия
07.10.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа I. 9-й турЧехия0 : 2Испания
25.03.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа I. 5-й турИспания2 : 1Чехия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция26
2
1/4 финала
Бельгия23
3
Стыковая зона
Италия23
4
Зона вылета
Турция20
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция37
2
1/4 финала
Нидерланды35
3
Стыковая зона
Германия34
4
Зона вылета
Сербия30
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания26
2
1/4 финала
Англия23
3
Стыковая зона
Хорватия23
4
Зона вылета
Чехия20
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия39
2
1/4 финала
Дания33
3
Стыковая зона
Норвегия33
4
Зона вылета
Уэльс33
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Испания
0%
Ничья
0%
Чехия
0%

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