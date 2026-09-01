Испания - Чехия 03 Октября прямая трансляция
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
03 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 3. 3-й тур
Главный судья: Василис Фотиас (Греция);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Испания
Чехия
|23
|вр
|Унай Симон
|12
|зщ
|Марк Пубиль
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|2
|зщ
|Дин Хёйсен
|22
|зщ
|Марк Кукурелья
|20
|пз
|Педри
|10
|пз
|Дани Ольмо
|16
|пз
|Родри
|19
|нп
|Ламин Ямаль
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
|15
|нп
|Алекс Баэна
|1
|вр
|Матей Коварж
|6
|зщ
|Штепан Халоупек
|4
|зщ
|Робин Гранач
|7
|зщ
|Ладислав Крейчи
|5
|зщ
|Jiří Sláma
|8
|пз
|Михал Садилек
|12
|пз
|Лукаш Черв
|18
|пз
|Матей Радоста
|13
|пз
|Лукаш Амброс
|20
|пз
|Ондржей Лингр
|10
|нп
|Адам Гложек
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Санти Дения
История личных встреч
|12.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 2. 4-й тур
|2 : 0
|05.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 2. 2-й тур
|2 : 2
|13.06.2016
|ЧЕ-2016 — финальный раунд
|Группа D
|1 : 0
|07.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|0 : 2
|25.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа I. 5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Италия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Турция
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|3
|7
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|3
|5
| 3
Стыковая зона
|Германия
|3
|4
| 4
Зона вылета
|Сербия
|3
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Англия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Дания
|3
|3
| 3
Стыковая зона
|Норвегия
|3
|3
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|3
|3
Кто победит?
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