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Латвия - Черногория 2 октября обзор матча

Дата публикации: 02-10-2026
Латвия
Латвия
1 : 2
Черногория
Черногория
Составы команд
Латвия
Черногория
23ЛатвияврРичард Матревич
5ЛатвиязщАнтон Черномордый
64'
3АнглиязщДеннис Киркин
11ЛатвияпзРоберт Савальниекс
28'
4ЛатвияпзОскарс Вьентьесс
21ЛатвияпзДенис Мельник
10ЛатвияпзЛукасс Вапне
15ЛатвияпзДмитрий Зеленков
78'
14ЛатвияпзАндрей Цыганик
6ЛатвиянпДанила Патийчук
78'
20ЛатвиянпРоберт Улдрикис
64'
13ЛатвиязщРайвис Юрковскис
28'
7ЛатвиянпЭдуард Дашкевич
64'
9ЛатвиянпВладислав Гутковский
64'
16ЛатвияпзКристерс Чударс
78'
17ЛатвияпзМаркус Строд
78'
1ЧерногорияврБалша Попович
7ЧерногориязщМарко Вешович
6ЧерногориязщСлободан Рубежич
5ЧерногориязщИгор Вуячич
3ЧерногориязщРисто Радунович
60'
22ЧерногорияпзСтефан Лончар
8ЧерногорияпзМарко Янкович
60'
17ЧерногорияпзВасилие Аджич
20ЧерногорияпзМилутин Осмаич
60'
9ЧерногориянпНикола Крстович
69'
10ЧерногориянпСтеван Йоветич
78'
16ЧерногориязщМарко Перович
60'
4ЧерногорияпзМилош Брнович
60'
19ЧерногориянпВиктор Джуканович
60'
18ЧерногорияпзAleksa Latkovic
69'
23ЧерногориянпДушан Вукович
78'
Запасные
1ЛатвияврНил Пуриньш
12ЛатвияврФренк Орол
2ЛатвиязщДаниэль Балодис
19ЛатвиязщМаксим Тонишев
8ЛатвияпзЭдуард Эмсис
22ЛатвияпзАлексей Савельев
18ЛатвиянпАльберт Алексанян
12ЧерногорияврДаниэль Петкович
13ЧерногорияврИгор Никич
2ЧерногориязщМилан Роганович
14ЧерногориязщСтефан Милич
15ЧерногориязщСтефан Савич
11ЧерногорияпзМарко Шимун
21ЧерногорияпзАндрия Булатович
Главные тренеры
ИталияПаоло Николато
ЧерногорияМирко Вучинич
Голы
Василие Аджич
Ристо Радунович
0:1
4'
Василие Аджич
0:2
56'
Маркус Строд
Кристерс Чударс
1:2
82'
Наказания
Антон Черномордый
39'
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