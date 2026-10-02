Латвия - Черногория 2 октября обзор матча
Дата публикации: 02-10-2026
Латвия
1 : 2
Черногория
Составы команд
Латвия
Черногория
|23
|вр
|Ричард Матревич
|5
|зщ
|Антон Черномордый
64'
|3
|зщ
|Деннис Киркин
|11
|пз
|Роберт Савальниекс
28'
|4
|пз
|Оскарс Вьентьесс
|21
|пз
|Денис Мельник
|10
|пз
|Лукасс Вапне
|15
|пз
|Дмитрий Зеленков
78'
|14
|пз
|Андрей Цыганик
|6
|нп
|Данила Патийчук
78'
|20
|нп
|Роберт Улдрикис
64'
|13
|зщ
|Райвис Юрковскис
28'
|7
|нп
|Эдуард Дашкевич
64'
|9
|нп
|Владислав Гутковский
64'
|16
|пз
|Кристерс Чударс
78'
|17
|пз
|Маркус Строд
78'
|1
|вр
|Балша Попович
|7
|зщ
|Марко Вешович
|6
|зщ
|Слободан Рубежич
|5
|зщ
|Игор Вуячич
|3
|зщ
|Ристо Радунович
60'
|22
|пз
|Стефан Лончар
|8
|пз
|Марко Янкович
60'
|17
|пз
|Василие Аджич
|20
|пз
|Милутин Осмаич
60'
|9
|нп
|Никола Крстович
69'
|10
|нп
|Стеван Йоветич
78'
|16
|зщ
|Марко Перович
60'
|4
|пз
|Милош Брнович
60'
|19
|нп
|Виктор Джуканович
60'
|18
|пз
|Aleksa Latkovic
69'
|23
|нп
|Душан Вукович
78'
Запасные
|1
|вр
|Нил Пуриньш
|12
|вр
|Френк Орол
|2
|зщ
|Даниэль Балодис
|19
|зщ
|Максим Тонишев
|8
|пз
|Эдуард Эмсис
|22
|пз
|Алексей Савельев
|18
|нп
|Альберт Алексанян
|12
|вр
|Даниэль Петкович
|13
|вр
|Игор Никич
|2
|зщ
|Милан Роганович
|14
|зщ
|Стефан Милич
|15
|зщ
|Стефан Савич
|11
|пз
|Марко Шимун
|21
|пз
|Андрия Булатович
Главные тренеры
|Паоло Николато
|Мирко Вучинич
Голы
Василие Аджич
Ристо Радунович
0:1
4'
Василие Аджич
0:2
56'
Маркус Строд
Кристерс Чударс
1:2
82'
Наказания
Антон Черномордый
39'
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