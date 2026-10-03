04:45 ()
Свернуть список

Бельгия - Турция 2 октября обзор матча

Дата публикации: 03-10-2026
Бельгия
Бельгия
3 : 0
Турция
Турция
Составы команд
Бельгия
Турция
1БельгияврСенне Ламменс
21БельгиязщТимоти Кастань
15БельгиязщНатан Нгой
4БельгиязщБрандон Мехеле
5БельгиязщМаксим Де Кёйпер
8БельгияпзЮри Тилеманс
14БельгияпзДоди Лукебакио
61'
7БельгияпзКевин Де Брёйне
82'
22БельгияпзМика Годтс
75'
20БельгияпзХанс Ванакен
61'
17БельгиянпШарль Де Кетеларе
82'
6БельгияпзРомео Лавиа
61'
9БельгиянпРомелу Лукаку
61'
10БельгияпзЛеандро Троссард
75'
19БельгияпзМалик Фофана
82'
11БельгиянпЛуа Опенда
82'
1ТурцияврУгурджан Чакыр
14ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
2ТурциязщЗеки Челик
20ТурциязщФерди Кадыоглу
3ТурциязщМерих Демирал
16ТурцияпзИсмаиль Юксек
85'
18ТурцияпзОгуз Айдын
67'
10ТурцияпзАрда Гюлер
7ТурцияпзКерем Актюркоглу
67'
6ТурцияпзБартуг Эльмаз
75'
21ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
46'
19ТурцияпзЮнус Акгюн
46'
11ТурцияпзИльхан Факили
67'
9ТурциянпДениз Гюль
67'
5ТурцияпзСалих Озджан
75'
8ТурцияпзДемир Тыкназ
85'
Запасные
12БельгияврМартен Вандевордт
13БельгияврМайк Пендерс
2БельгиязщЗено Дебаст
3БельгиязщАртюр Теат
16БельгиязщКони де Винтер
18БельгиязщЙоакин Сейс
23БельгияпзНиколас Раскин
12ТурцияврАлтай Байындыр
23ТурцияврМухаммед Шенгезер
4ТурциязщЭмир Хан Топчу
13ТурциязщЭрен Эльмалы
15ТурциязщОзан Кабак
22ТурцияпзМустафа Эскихеллач
17ТурциянпИрфан Кахведжи
Главные тренеры
НидерландыМарк ван Боммел
ИталияВинченцо Монтелла
Голы
Кевин Де Брёйне
Доди Лукебакио
1:0
10'
Кевин Де Брёйне
Юри Тилеманс
2:0
60'
Ромелу Лукаку
Шарль Де Кетеларе
3:0
76'
Наказания
Доди Лукебакио
27'
Юри Тилеманс
30'
Абдюлькерим Бардакджи
56'
Мерих Демирал
71'
Кевин Де Брёйне
80'
Натан Нгой
90+3'
Арда Гюлер
90+3'
Социальные комментарии Cackle
  • Польша - Румыния 2 октября обзор матча
    Польша - Румыния 2 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Босния и Герцеговина - Швеция 2 октября обзор матча
    Босния и Герцеговина - Швеция 2 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Венгрия - Грузия 2 октября обзор матча
    Венгрия - Грузия 2 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Фарерские острова - Словакия 2 октября обзор матча
    Фарерские острова - Словакия 2 октября обзор матча
    Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
  • Украина U21 - Хорватия U21 2 октября обзор матча
    Украина U21 - Хорватия U21 2 октября обзор матча
    Футбол | Отборочный урнир ЧЕ 2027 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close