Бельгия - Турция 2 октября обзор матча
Дата публикации: 03-10-2026
Бельгия
3 : 0
Турция
Составы команд
Бельгия
Турция
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|15
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Брандон Мехеле
|5
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|14
|пз
|Доди Лукебакио
61'
|7
|пз
|Кевин Де Брёйне
82'
|22
|пз
|Мика Годтс
75'
|20
|пз
|Ханс Ванакен
61'
|17
|нп
|Шарль Де Кетеларе
82'
|6
|пз
|Ромео Лавиа
61'
|9
|нп
|Ромелу Лукаку
61'
|10
|пз
|Леандро Троссард
75'
|19
|пз
|Малик Фофана
82'
|11
|нп
|Луа Опенда
82'
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|14
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|2
|зщ
|Зеки Челик
|20
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|3
|зщ
|Мерих Демирал
|16
|пз
|Исмаиль Юксек
85'
|18
|пз
|Огуз Айдын
67'
|10
|пз
|Арда Гюлер
|7
|пз
|Керем Актюркоглу
67'
|6
|пз
|Бартуг Эльмаз
75'
|21
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
46'
|19
|пз
|Юнус Акгюн
46'
|11
|пз
|Ильхан Факили
67'
|9
|нп
|Дениз Гюль
67'
|5
|пз
|Салих Озджан
75'
|8
|пз
|Демир Тыкназ
85'
Запасные
|12
|вр
|Мартен Вандевордт
|13
|вр
|Майк Пендерс
|2
|зщ
|Зено Дебаст
|3
|зщ
|Артюр Теат
|16
|зщ
|Кони де Винтер
|18
|зщ
|Йоакин Сейс
|23
|пз
|Николас Раскин
|12
|вр
|Алтай Байындыр
|23
|вр
|Мухаммед Шенгезер
|4
|зщ
|Эмир Хан Топчу
|13
|зщ
|Эрен Эльмалы
|15
|зщ
|Озан Кабак
|22
|пз
|Мустафа Эскихеллач
|17
|нп
|Ирфан Кахведжи
Главные тренеры
|Марк ван Боммел
|Винченцо Монтелла
Голы
Кевин Де Брёйне
Доди Лукебакио
1:0
10'
Кевин Де Брёйне
Юри Тилеманс
2:0
60'
Ромелу Лукаку
Шарль Де Кетеларе
3:0
76'
Наказания
Доди Лукебакио
27'
Юри Тилеманс
30'
Абдюлькерим Бардакджи
56'
Мерих Демирал
71'
Кевин Де Брёйне
80'
Натан Нгой
90+3'
Арда Гюлер
90+3'
Польша - Румыния 2 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Босния и Герцеговина - Швеция 2 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Венгрия - Грузия 2 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Фарерские острова - Словакия 2 октября обзор матча
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига наций УЕФА 2026/27 | Видео...
Украина U21 - Хорватия U21 2 октября обзор матча
Футбол | Отборочный урнир ЧЕ 2027 | Видео...
Футбол | Отборочный урнир ЧЕ 2027 | Видео...