Босния и Герцеговина - Швеция 2 октября обзор матча
Дата публикации: 03-10-2026
Босния
1 : 1
Швеция
Составы команд
Босния и Герцеговина
Швеция
|12
|вр
|Салько Хамзич
|15
|зщ
|Амар Мемич
|18
|зщ
|Никола Катич
87'
|4
|зщ
|Тарик Мухаремович
|5
|зщ
|Сеад Колашинац
|13
|пз
|Иван Башич
76'
|8
|пз
|Армин Гигович
|20
|пз
|Эсмир Байрактаревич
|19
|пз
|Керим-Сэм Алайбегович
87'
|10
|нп
|Эрмедин Демирович
76'
|11
|нп
|Эдин Джеко
63'
|23
|нп
|Харис Табакович
63'
|16
|пз
|Эрмин Махмич
76'
|9
|нп
|Йово Лукич
76'
|6
|зщ
|Зинедин Смайлович
87'
|14
|пз
|Иван Шуньич
87'
|12
|вр
|Виктор Юханссон
|15
|зщ
|Карл Старфельт
31'
|3
|зщ
|Виктор Линделёф
|14
|зщ
|Хампус Скоглунд
|5
|пз
|Габриэль Гудмундссон
|22
|пз
|Бесфорт Зенели
76'
|16
|пз
|Йеспер Карлстрём
|19
|пз
|Себастьян Нанаси
90+5'
|21
|пз
|Александер Бернхардссон
76'
|20
|пз
|Хуго Ларссон
|17
|нп
|Виктор Дьёкереш
|4
|зщ
|Эрик Смит
31'
|7
|пз
|Лукас Бергвалль
76'
|11
|нп
|Уиллот Сведберг
76'
|13
|зщ
|Кен Сема
90+5'
Запасные
|1
|вр
|Младен Юркас
|22
|вр
|Мартин Зломислич
|2
|зщ
|Нихад Муякич
|3
|зщ
|Арьян Малич
|7
|зщ
|Наил Омерович
|21
|зщ
|Степан Раделич
|17
|пз
|Лука Джурич
|1
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|23
|вр
|Мелькер Элльборг
|18
|зщ
|Самуэль Даль
|2
|зщ
|Феликс Беймо
|8
|пз
|Даниэль Свенссон
|10
|пз
|Уго Болин
|9
|нп
|Паулос Абрахам
Главные тренеры
|Сергей Барбарез
|Грэм Поттер
Голы
Виктор Дьёкереш
Александер Бернхардссон
0:1
61'
Керим-Сэм Алайбегович
1:1
80'
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