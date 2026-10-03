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Босния и Герцеговина - Швеция 2 октября обзор матча

Дата публикации: 03-10-2026
Босния
Босния
1 : 1
Швеция
Швеция
Составы команд
Босния и Герцеговина
Швеция
12АвстрияврСалько Хамзич
15Босния и ГерцеговиназщАмар Мемич
18Босния и ГерцеговиназщНикола Катич
87'
4Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
5Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
13Босния и ГерцеговинапзИван Башич
76'
8Босния и ГерцеговинапзАрмин Гигович
20Босния и ГерцеговинапзЭсмир Байрактаревич
19Босния и ГерцеговинапзКерим-Сэм Алайбегович
87'
10Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
76'
11Босния и ГерцеговинанпЭдин Джеко
63'
23Босния и ГерцеговинанпХарис Табакович
63'
16Босния и ГерцеговинапзЭрмин Махмич
76'
9Босния и ГерцеговинанпЙово Лукич
76'
6ШвециязщЗинедин Смайлович
87'
14Босния и ГерцеговинапзИван Шуньич
87'
12ШвецияврВиктор Юханссон
15ШвециязщКарл Старфельт
31'
3ШвециязщВиктор Линделёф
14ШвециязщХампус Скоглунд
5ШвецияпзГабриэль Гудмундссон
22ШвецияпзБесфорт Зенели
76'
16ШвецияпзЙеспер Карлстрём
19ШвецияпзСебастьян Нанаси
90+5'
21ШвецияпзАлександер Бернхардссон
76'
20ШвецияпзХуго Ларссон
17ШвециянпВиктор Дьёкереш
4ШвециязщЭрик Смит
31'
7ШвецияпзЛукас Бергвалль
76'
11ШвециянпУиллот Сведберг
76'
13ШвециязщКен Сема
90+5'
Запасные
1Босния и ГерцеговинаврМладен Юркас
22Босния и ГерцеговинаврМартин Зломислич
2Босния и ГерцеговиназщНихад Муякич
3Босния и ГерцеговиназщАрьян Малич
7Босния и ГерцеговиназщНаил Омерович
21Босния и ГерцеговиназщСтепан Раделич
17Босния и ГерцеговинапзЛука Джурич
1ШвецияврНоэль Тёрнквист
23ШвецияврМелькер Элльборг
18ШвециязщСамуэль Даль
2ШвециязщФеликс Беймо
8ШвецияпзДаниэль Свенссон
10ШвецияпзУго Болин
9ШвециянпПаулос Абрахам
Главные тренеры
Босния и ГерцеговинаСергей Барбарез
АнглияГрэм Поттер
Голы
Виктор Дьёкереш
Александер Бернхардссон
0:1
61'
Керим-Сэм Алайбегович
1:1
80'
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