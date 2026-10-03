Венгрия - Грузия 2 октября обзор матча
Дата публикации: 03-10-2026
Венгрия
1 : 0
Грузия
Составы команд
Венгрия
Грузия
|1
|вр
|Балаж Тот
|6
|зщ
|Вилли Орбан
|3
|зщ
|Марк Чингер
|11
|зщ
|Милош Керкез
|2
|зщ
|Аттила Ошват
|18
|зщ
|Жолт Надь
69'
|13
|пз
|Андраш Шефер
|21
|пз
|Алекс Тот
57'
|10
|пз
|Доминик Собослаи
80'
|20
|пз
|Milan Toth
57'
|16
|нп
|Даниэль Лукач
80'
|8
|пз
|Милан Виталиш
57'
|9
|нп
|Донат Барань
57'
|14
|пз
|Раймунд Тот
69'
|7
|пз
|Тамаш Сюч
80'
|17
|нп
|Габор Юрек
80'
|1
|вр
|Георгий Мамардашвили
|2
|зщ
|Отар Какабадзе
|5
|зщ
|Саба Гогличидзе
|3
|зщ
|Лаша Двали
|4
|зщ
|Лука Лочошвили
|19
|зщ
|Георгий Цитаишвили
63'
|8
|пз
|Отар Китеишвили
50'
|10
|пз
|Георгий Чакветадзе
76'
|18
|пз
|Иракли Егоян
46'
|22
|нп
|Жорж Микаутадзе
64'
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|6
|пз
|Георгий Кочорашвили
46'
|14
|пз
|Анзор Меквабишвили
50'
|17
|нп
|Георгий Квернадзе
63'
|11
|нп
|Буду Зивзивадзе
64'
|9
|нп
|Зурико Давиташвили
76'
Запасные
|12
|вр
|Bence Gundel-Takacs
|22
|вр
|Армин Печи
|4
|зщ
|Бенце Варконьи
|5
|зщ
|Акош Маркграф
|15
|пз
|Арон Чонгваи
|23
|пз
|Aron Doktorics
|19
|нп
|Йозеф Шалаи
|13
|вр
|Давид Кереселидзе
|23
|вр
|Лука Гугешашвили
|20
|зщ
|Саба Сазонов
|21
|зщ
|Джемал Табидзе
|12
|пз
|Саба Лобжанидзе
|15
|пз
|Гизо Мамагеишвили
|16
|нп
|Георгий Абуашвили
Главные тренеры
|Марко Росси
|Рамаз Сванадзе
Голы
Милош Керкез
Даниэль Лукач
1:0
35'
Наказания
Отар Китеишвили
33'
Георгий Кочорашвили
68'
Милош Керкез
74'
Тамаш Сюч
83'
Милан Виталиш
85'
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