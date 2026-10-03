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Венгрия - Грузия 2 октября обзор матча

Дата публикации: 03-10-2026
Венгрия
Венгрия
1 : 0
Грузия
Грузия
Составы команд
Венгрия
Грузия
1ВенгрияврБалаж Тот
6ВенгриязщВилли Орбан
3ВенгриязщМарк Чингер
11ВенгриязщМилош Керкез
2ВенгриязщАттила Ошват
18ВенгриязщЖолт Надь
69'
13ВенгрияпзАндраш Шефер
21ВенгрияпзАлекс Тот
57'
10ВенгрияпзДоминик Собослаи
80'
20ВенгрияпзMilan Toth
57'
16ВенгриянпДаниэль Лукач
80'
8ВенгрияпзМилан Виталиш
57'
9ВенгриянпДонат Барань
57'
14ВенгрияпзРаймунд Тот
69'
7ВенгрияпзТамаш Сюч
80'
17ВенгриянпГабор Юрек
80'
1ГрузияврГеоргий Мамардашвили
2ГрузиязщОтар Какабадзе
5ГрузиязщСаба Гогличидзе
3ГрузиязщЛаша Двали
4ГрузиязщЛука Лочошвили
19ГрузиязщГеоргий Цитаишвили
63'
8ГрузияпзОтар Китеишвили
50'
10ГрузияпзГеоргий Чакветадзе
76'
18ГрузияпзИракли Егоян
46'
22ГрузиянпЖорж Микаутадзе
64'
7ГрузиянпХвича Кварацхелия
6ГрузияпзГеоргий Кочорашвили
46'
14ГрузияпзАнзор Меквабишвили
50'
17ГрузиянпГеоргий Квернадзе
63'
11ГрузиянпБуду Зивзивадзе
64'
9ГрузиянпЗурико Давиташвили
76'
Запасные
12ВенгрияврBence Gundel-Takacs
22ВенгрияврАрмин Печи
4ВенгриязщБенце Варконьи
5ВенгриязщАкош Маркграф
15ВенгрияпзАрон Чонгваи
23ВенгрияпзAron Doktorics
19ВенгриянпЙозеф Шалаи
13ГрузияврДавид Кереселидзе
23ГрузияврЛука Гугешашвили
20ГрузиязщСаба Сазонов
21ГрузиязщДжемал Табидзе
12ГрузияпзСаба Лобжанидзе
15ГрузияпзГизо Мамагеишвили
16ГрузиянпГеоргий Абуашвили
Главные тренеры
ИталияМарко Росси
ГрузияРамаз Сванадзе
Голы
Милош Керкез
Даниэль Лукач
1:0
35'
Наказания
Отар Китеишвили
33'
Георгий Кочорашвили
68'
Милош Керкез
74'
Тамаш Сюч
83'
Милан Виталиш
85'
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