«Милан» не смог обыграть «Сассуоло» и остался на четвёртом месте
«Милан» и «Сассуоло» не выявили победителя в матче 6-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счётом 1:1. Главным арбитром игры был Франческо Фурно.
Первый гол зрители увидели во втором тайме. На 63-й минуте полузащитник «Милана» Адриен Рабьо отправил мяч в ворота хозяев. Результативную передачу на французского футболиста отдал Лука Модрич, помогший гостям выйти вперёд.
Однако преимущество миланцев продержалось совсем недолго. Уже через пять минут защитник «Сассуоло» Кас Одентал восстановил равновесие. Хозяева быстро ответили на пропущенный мяч и вернули интригу в противостояние.
После этого ни одной из команд не удалось забить ещё раз. «Милан» не смог вновь выйти вперёд, а «Сассуоло» удержал ничейный результат до финального свистка. В итоге соперники заработали по одному очку.
После шести туров Серии А «Милан» набрал 12 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Сассуоло» имеет в активе восемь очков и располагается на десятой строчке.
В следующем туре «Сассуоло» 16 октября сыграет на выезде с «Фрозиноне». «Милан» проведёт домашний матч против «Аталанты» 18 октября.
Таким образом, встреча в Реджо-нель-Эмилии завершилась вничью. Рабьо вывел «Милан» вперёд после передачи Модрича, но Одентал ответил точным ударом уже через пять минут и принёс «Сассуоло» одно очко.
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Ливерпулем» в центральном матче 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027. Встреча состоялась...
Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн в ближайшие дни должен подписать новое долгосрочное соглашение с немецким клубом. Контракт капитана...
«Манчестер Юнайтед» начал процесс поиска нового главного тренера. Руководство английского клуба уже приступило к официальным шагам по назначению...
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении крайнего нападающего «Порту» Виллиама Гомеса. Мерсисайдцы рассматривают 20-летнего бразильца как...
В мадридском «Реале» появились разногласия по поводу игрового подхода главного тренера Жозе Моуринью. Часть футболистов, как утверждается,...