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«Локомотив» потерпел поражение от «Ростова» и остался на 13-м месте в РПЛ

Дата публикации: 25-10-2026 18:36

«Локомотив» потерпел поражение от «Ростова» и остался на 13-м месте в РПЛ 

«Ростов» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче 12-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Оба гола ростовчане забили в первом тайме, а главным арбитром матча был Владимир Москалёв из Воронежа.

Команда из Ростова-на-Дону быстро захватила преимущество и уже в начале встречи заставила соперника отыгрываться. На 12-й минуте Андрей Лангович отправил мяч в ворота «Локомотива» и открыл счёт. Хозяева продолжили использовать свои возможности в атаке, и спустя 12 минут преимущество «жёлто-синих» стало более весомым.

На 24-й минуте Олакунле Олусегун забил второй гол «Ростова». Таким образом, уже к середине первого тайма хозяева вели с разницей в два мяча. «Локомотиву» предстояло искать пути к воротам соперника, чтобы вернуться в игру, однако москвичи не сумели изменить счёт в оставшееся время.

После перерыва ростовчане сохраняли добытое преимущество и в итоге довели матч до победы. Два точных удара в первой половине встречи стали решающими: «Ростов» набрал три очка, а «Локомотив» покинул поле без забитых мячей.

После этой встречи «Ростов» имеет в активе 15 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Локомотив» набрал 11 очков и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре обе команды сыграют 1 ноября. «Ростов» отправится в гости к махачкалинскому «Динамо», а «Локомотив» проведёт домашний матч против московского «Спартака».

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