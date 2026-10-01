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Зенит - Динамо Мх 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
25 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 12-й тур
Зенит
Динамо Мх

Стартовый состав
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Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
РоссияВадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
14.10.2026Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 4-й турДинамо Мх1 : 2Зенит
02.09.2026Fonbet Кубок РоссииГруппа C. 3-й турЗенит3 : 0Динамо Мх
13.07.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Зенит1 : 1Динамо Мх
19.04.2026Мир Российская Премьер-лига25-й турДинамо Мх0 : 1Зенит
18.03.2026Fonbet Кубок России1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)Зенит1 : 0Динамо Мх
23.08.2025Мир Российская Премьер-лига6-й турЗенит4 : 0Динамо Мх
03.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Зенит2 : 0Динамо Мх
10.05.2025Мир Российская Премьер-лига28-й турДинамо Мх0 : 1Зенит
02.11.2024Мир Российская Премьер-лига14-й турЗенит2 : 1Динамо Мх
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М1225
2 Зенит1124
3 Спартак М1123
4 ЦСКА1122
5 Краснодар1122
6 Оренбург1216
7 Динамо Мх1113
8 Балтика1113
9 Ростов1112
10 Крылья Советов1112
11 Рубин1112
12 Акрон1212
13
Стыковая зона
Локомотив М1111
14
Стыковая зона
Ахмат1211
15
Зона вылета
Родина129
16
Зона вылета
Факел126
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Зенит
0%
Ничья
0%
Динамо Мх
0%

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