Зенит - Динамо Мх 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
25 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 12-й тур
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Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Вадим Валентинович Евсеев
История личных встреч
|14.10.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 4-й тур
|1 : 2
|02.09.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 3-й тур
|3 : 0
|13.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|1 : 1
|19.04.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|18.03.2026
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 0
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|03.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|10.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|12
|25
|2
|Зенит
|11
|24
|3
|Спартак М
|11
|23
|4
|ЦСКА
|11
|22
|5
|Краснодар
|11
|22
|6
|Оренбург
|12
|16
|7
|Динамо Мх
|11
|13
|8
|Балтика
|11
|13
|9
|Ростов
|11
|12
|10
|Крылья Советов
|11
|12
|11
|Рубин
|11
|12
|12
|Акрон
|12
|12
| 13
Стыковая зона
|Локомотив М
|11
|11
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|12
|11
| 15
Зона вылета
|Родина
|12
|9
| 16
Зона вылета
|Факел
|12
|6
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