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Эшторил - Морейренсе 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
25 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
Эшторил
Морейренсе

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Составы команд
Эшторил
Эшторил
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
20.04.2026Португалия — Примейра30-й турМорейренсе1 : 0Эшторил
07.12.2025Португалия — Примейра13-й турЭшторил3 : 3Морейренсе
11.05.2025Португалия — Примейра33-й турМорейренсе2 : 2Эшторил
28.12.2024Португалия — Примейра16-й турЭшторил2 : 2Морейренсе
18.05.2024Португалия — Примейра34-й турМорейренсе2 : 1Эшторил
13.01.2024Португалия — Примейра17-й турЭшторил1 : 3Морейренсе
07.05.2022Португалия - Примейра33-й турЭшторил1 : 0Морейренсе
29.12.2021Португалия - Примейра16-й турМорейренсе1 : 0Эшторил
12.02.2018Португалия - Примейра22-й турМорейренсе1 : 2Эшторил
10.09.2017Португалия - Примейра5-й турЭшторил0 : 2Морейренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту824
2
Лига чемпионов
Бенфика819
3
Лига чемпионов
Спортинг818
4
Лига Европы
Санта-Клара818
5
Лига конференций
Академику814
6 Арока814
7 Жил Висенте814
8 Брага811
9 Алверка811
10 Эштрела810
11 Витория Гимарайнш98
12 Морейренсе88
13 Маритиму98
14 Фамаликан87
15 Риу Аве87
16
Стыковая зона
Насьонал84
17
Зона вылета
Каза Пия84
18
Зона вылета
Эшторил82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эшторил
0%
Ничья
0%
Морейренсе
0%

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