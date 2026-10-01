Эшторил - Морейренсе 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
25 Октября 2026 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 9-й тур
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Составы команд
Эшторил
Эшторил
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
|20.04.2026
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 0
|07.12.2025
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|3 : 3
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|28.12.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 1
|13.01.2024
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|1 : 3
|07.05.2022
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|1 : 0
|29.12.2021
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|1 : 0
|12.02.2018
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 2
|10.09.2017
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|8
|24
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|8
|19
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|8
|18
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|8
|18
| 5
Лига конференций
|Академику
|8
|14
|6
|Арока
|8
|14
|7
|Жил Висенте
|8
|14
|8
|Брага
|8
|11
|9
|Алверка
|8
|11
|10
|Эштрела
|8
|10
|11
|Витория Гимарайнш
|9
|8
|12
|Морейренсе
|8
|8
|13
|Маритиму
|9
|8
|14
|Фамаликан
|8
|7
|15
|Риу Аве
|8
|7
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|8
|4
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|8
|2
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