21:14 ()
Расписание матчей
Суббота 24 октября
Воскресенье 25 октября
Свернуть список

Сельта - Бетис 25 Октября прямая трансляция

Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
25 Октября 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Сельта
Бетис

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Сельта
Виго
Бетис
Севилья
13РумынияврЙонуц Раду
20ИспаниязщХави Родригес
18ИспаниязщЙоэль Лаго
3ИспаниязщМаркос Алонсо
22ИспаниязщХави Галан
6ГвинеяпзИлаш Мориба
14ИспанияпзАлейс Фебас
17ИспанияпзХави Руэда
24НидерландынпКоухаиб Дриош
19ШвециянпУиллот Сведберг
11ИспаниянпПабло Дуран
1ИспанияврАльваро Вальес
3ИспаниязщДиего Льоренте
11ИспаниязщФран Гарсия
4Бразилиязщ Натан
12ИспаниязщАнхель Ортис
8ИспанияпзПабло Форнальс
21ИспанияпзМарк Рока
22Испанияпз Иско
10МарокконпАбде Эззалзули
19ИрландиянпТрой Пэрротт
7Бразилиянп Антони
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
15.03.2026Испания — Примера28-й турБетис1 : 1Сельта
27.08.2025Испания — Примера6-й турСельта1 : 1Бетис
08.02.2025Испания — Примера23-й турСельта3 : 2Бетис
10.11.2024Испания — Примера13-й турБетис2 : 2Сельта
12.04.2024Испания - Примера31-й турБетис2 : 1Сельта
03.01.2024Испания - Примера19-й турСельта2 : 1Бетис
04.02.2023Испания - Примера20-й турБетис3 : 4Сельта
02.10.2022Испания - Примера7-й турСельта1 : 0Бетис
20.03.2022Испания - Примера29-й турСельта0 : 0Бетис
02.01.2022Испания - Примера19-й турБетис0 : 2Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона927
2
Лига чемпионов
Атлетико М922
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид921
4
Лига чемпионов
Бетис919
5
Лига Европы
Реал Сосьедад916
6
Лига конференций
Севилья914
7 Алавес1012
8 Осасуна911
9 Депортиво911
10 Сельта911
11 Леванте910
12 Эльче1010
13 Хетафе99
14 Райо Вальекано99
15 Вильярреал99
16 Атлетик Б89
17 Эспаньол98
18
Зона вылета
Расинг98
19
Зона вылета
Валенсия96
20
Зона вылета
Малага105
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Сельта
0%
Ничья
0%
Бетис
100%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close