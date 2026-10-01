Сельта - Бетис 25 Октября прямая трансляция
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
25 Октября 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 10-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Сельта
Виго
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Йонуц Раду
|20
|зщ
|Хави Родригес
|18
|зщ
|Йоэль Лаго
|3
|зщ
|Маркос Алонсо
|22
|зщ
|Хави Галан
|6
|пз
|Илаш Мориба
|14
|пз
|Алейс Фебас
|17
|пз
|Хави Руэда
|24
|нп
|Коухаиб Дриош
|19
|нп
|Уиллот Сведберг
|11
|нп
|Пабло Дуран
|1
|вр
|Альваро Вальес
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|11
|зщ
|Фран Гарсия
|4
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Анхель Ортис
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|21
|пз
|Марк Рока
|22
|пз
|Иско
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|19
|нп
|Трой Пэрротт
|7
|нп
|Антони
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|15.03.2026
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 1
|27.08.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 2
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 2
|12.04.2024
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|03.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 4
|02.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|9
|27
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|9
|22
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|9
|21
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|9
|19
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Севилья
|9
|14
|7
|Алавес
|10
|12
|8
|Осасуна
|9
|11
|9
|Депортиво
|9
|11
|10
|Сельта
|9
|11
|11
|Леванте
|9
|10
|12
|Эльче
|10
|10
|13
|Хетафе
|9
|9
|14
|Райо Вальекано
|9
|9
|15
|Вильярреал
|9
|9
|16
|Атлетик Б
|8
|9
|17
|Эспаньол
|9
|8
| 18
Зона вылета
|Расинг
|9
|8
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|9
|6
| 20
Зона вылета
|Малага
|10
|5
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