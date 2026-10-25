ЦСКА - Спартак Москва (25.10.2026) | Чемпионат России 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ЦСКА Москва и ФК Спартак Москва. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Кирилл Левников. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в городе Москва.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ЦСКА Москва (схема 5-3-2): Максим Бориско, Мохамед Аззи, Матвей Лукин, Жоао Виктор, Кирилл Данилов, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Иван Олейников, Кирилл Глебов, Тамерлан Мусаев.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ФК Спартак Москва на сегодняшнюю встречу: Александр Максименко, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Срджан Бабич, Виктор Парада, Наиль Умяров, Пабло Солари, Данил Пруцев, Эсекьель Барко, Жозе Маркос Маркиньос, Манфред Угальде.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 1-й минуте матча команда ЦСКА Москва открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Кирилл Глебов. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 18-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кирилл Глебов (ЦСКА Москва).

На 24-й минуте поединка команда ЦСКА Москва сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Тамерлан Мусаев. Счет стал 2:0.

На 36-й минуте в карточку арбитра попал Матвей Лукин (ЦСКА Москва).

На 37-й минуте предупреждение получил Пабло Солари (ФК Спартак Москва).

На 62-й минуте в карточку арбитра попал Жоао Виктор (ЦСКА Москва).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 64-й минуте в составе ФК Спартак Москва поле покинул Срджан Бабич, а вместо него вышел Игорь Дмитриев.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Виктор Парада на поле появился Гедсон Фернандеш (ФК Спартак Москва).

На 75-й минуте в составе ЦСКА Москва поле покинул Тамерлан Мусаев, а вместо него вышел Матеус Рейс.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кирилл Глебов на поле появился Матия Попович (ЦСКА Москва).

На 75-й минуте в составе ФК Спартак Москва поле покинул Жозе Маркос Маркиньос, а вместо него вышел Даниил Денисов.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Роман Зобнин на поле появился Мирлинд Даку (ФК Спартак Москва).

На 79-й минуте предупреждение получил Матия Попович (ЦСКА Москва).

На 85-й минуте в карточку арбитра попал Иван Обляков (ЦСКА Москва).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ЦСКА Москва и ФК Спартак Москва завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды ЦСКА Москва.

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