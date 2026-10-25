Ренн - Страсбург (25.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Стад Ренне и Расинг Страсбур. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Радди Букэ. Игра прошла на стадионе «Роазон Парк» в городе Ренн.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Стад Ренне (схема 5-3-2): Брис Самба, Пшемыслав Франковский, Абдельхамид Аит Будлал, Чарли Крессвелл, Антони Руо, Махамаду Нагида, Себастьян Шиманьски, Валантен Ронжье, Махди Камара, Булайе Диа, Муса Аль-Тамари.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Расинг Страсбур на сегодняшнюю встречу: Филип Йоргенсен, Генезис Антви, Джейланд Митчелл, Карим Кулибали, Осо, Папе Диоп, Дарио Эссуго, Гессим Яссин, Диого Соуза, Джованни Рейна, Конрад Хардер.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 33-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Гессим Яссин (Расинг Страсбур).

На 34-й минуте матча команда Стад Ренне открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Булайе Диа. Счет стал 1:0.

На 41-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Себастьян Шиманьски. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Расинг Страсбур поле покинул Дарио Эссуго, а вместо него вышел Яя Дьем.

На 56-й минуте в карточку арбитра попал Булайе Диа (Стад Ренне).

На 61-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Себастьян Шиманьски. Счет стал 3:0.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Муса Аль-Тамари на поле появился Адриен Томассон (Стад Ренне).

На 64-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Булайе Диа, а вместо него вышел Элиэзер Майенда.

На 65-й минуте предупреждение получил Джованни Рейна (Расинг Страсбур).

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Конрад Хардер на поле появился Хакобо Ортега Конде (Расинг Страсбур).

На 70-й минуте в составе Расинг Страсбур поле покинул Диого Соуза, а вместо него вышел Самир Эль-Мурабет.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гессим Яссин на поле появился Марсьяль Годо (Расинг Страсбур).

На 71-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Махамаду Нагида, а вместо него вышел Кентен Мерлен.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Махди Камара на поле появился Джауи Сиссе (Стад Ренне).

На 78-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Себастьян Шиманьски, а вместо него вышел Людовик Блас.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джованни Рейна на поле появился Омари Келлиман (Расинг Страсбур).

На 87-й минуте в карточку арбитра попал Папе Диоп (Расинг Страсбур).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Стад Ренне и Расинг Страсбур завершился с итоговым счетом 3:0 в пользу команды Стад Ренне.

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