Ренн - Страсбург (25.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 25 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Стад Ренне и Расинг Страсбур. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Радди Букэ. Игра прошла на стадионе «Роазон Парк» в городе Ренн.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Стад Ренне (схема 5-3-2): Брис Самба, Пшемыслав Франковский, Абдельхамид Аит Будлал, Чарли Крессвелл, Антони Руо, Махамаду Нагида, Себастьян Шиманьски, Валантен Ронжье, Махди Камара, Булайе Диа, Муса Аль-Тамари.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Расинг Страсбур на сегодняшнюю встречу: Филип Йоргенсен, Генезис Антви, Джейланд Митчелл, Карим Кулибали, Осо, Папе Диоп, Дарио Эссуго, Гессим Яссин, Диого Соуза, Джованни Рейна, Конрад Хардер.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 33-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Гессим Яссин (Расинг Страсбур).
На 34-й минуте матча команда Стад Ренне открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Булайе Диа. Счет стал 1:0.
На 41-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Себастьян Шиманьски. Счет стал 2:0.
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 46-й минуте в составе Расинг Страсбур поле покинул Дарио Эссуго, а вместо него вышел Яя Дьем.
На 56-й минуте в карточку арбитра попал Булайе Диа (Стад Ренне).
На 61-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Себастьян Шиманьски. Счет стал 3:0.
На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Муса Аль-Тамари на поле появился Адриен Томассон (Стад Ренне).
На 64-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Булайе Диа, а вместо него вышел Элиэзер Майенда.
На 65-й минуте предупреждение получил Джованни Рейна (Расинг Страсбур).
На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Конрад Хардер на поле появился Хакобо Ортега Конде (Расинг Страсбур).
На 70-й минуте в составе Расинг Страсбур поле покинул Диого Соуза, а вместо него вышел Самир Эль-Мурабет.
На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гессим Яссин на поле появился Марсьяль Годо (Расинг Страсбур).
На 71-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Махамаду Нагида, а вместо него вышел Кентен Мерлен.
На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Махди Камара на поле появился Джауи Сиссе (Стад Ренне).
На 78-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Себастьян Шиманьски, а вместо него вышел Людовик Блас.
На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джованни Рейна на поле появился Омари Келлиман (Расинг Страсбур).
На 87-й минуте в карточку арбитра попал Папе Диоп (Расинг Страсбур).
Итог встречи
На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Стад Ренне и Расинг Страсбур завершился с итоговым счетом 3:0 в пользу команды Стад Ренне.
Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!
Предлагаем вашему вниманию запись матча Ренн - Страсбург, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 8-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
25 октября 2026
Футбол - Чемпионат Франции...
25 октября 2026
Футбол - Чемпионат Франции...
25 октября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...
25 октября 2026
Футбол - Чемпионат...
25 октября 2026
Футбол - Чемпионат Англии...