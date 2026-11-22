В воскресенье, 22 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ливерпуль ФК и Манчестер Юнайтед. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Самуэль Барротт. Игра прошла на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ливерпуль ФК (схема 4-2-3-1): Алиссон, Рональд Араухо, Жереми Жаке, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Брэдли Баркола, Флориан Вирц, Рио Нгумоха, Александер Исак.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Манчестер Юнайтед на сегодняшнюю встречу: Сенне Ламменс, Диогу Далот, Лени Йоро, Маттейс де Лигт, Лисандро Мартинес, Юри Тилеманс, Кобби Мейну, Бриан Мбемо, Бруну Фернандеш, Патрик Доргу, Матеус Кунья.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 8-й минуте Лени Йоро (Манчестер Юнайтед) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 10-й минуте матча команда Ливерпуль ФК открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Доминик Собослаи. Счет стал 1:0.

На 13-й минуте поединка команда Ливерпуль ФК сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Флориан Вирц. Счет стал 2:0.

На 22-й минуте в составе Манчестер Юнайтед последовала ранняя замена: Бриан Мбемо уступил место Гарри Магуайр.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матеус Кунья на поле появился Джошуа Зиркзе (Манчестер Юнайтед).

На 62-й минуте в карточку арбитра попал Брэдли Баркола (Ливерпуль ФК).

На 65-й минуте в составе Манчестер Юнайтед поле покинул Юри Тилеманс, а вместо него вышел Мейсон Маунт.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Патрик Доргу на поле появился Нуссаир Мазрауи (Манчестер Юнайтед).

На 66-й минуте поединка команда Ливерпуль ФК сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Рио Нгумоха. Счет стал 3:0.

На 72-й минуте в составе Ливерпуль ФК поле покинул Алексис Мак Аллистер, а вместо него вышел Трей Ньони.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Брэдли Баркола на поле появился Виктор Муньос (Ливерпуль ФК).

На 78-й минуте в составе Ливерпуль ФК поле покинул Рио Нгумоха, а вместо него вышел Джереми Фримпонг.

На 82-й минуте поединка команда Ливерпуль ФК сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Виктор Муньос. Счет стал 4:0.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рональд Араухо на поле появился Джо Гомес (Ливерпуль ФК).

На 85-й минуте в составе Ливерпуль ФК поле покинул Александер Исак, а вместо него вышел Льюис Кумас.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кобби Мейну на поле появился Андрей Сантос (Манчестер Юнайтед).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ливерпуль ФК и Манчестер Юнайтед завершился с итоговым счетом 4:0 в пользу команды Ливерпуль ФК.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!