В воскресенье, 22 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Лорьян и Стад Ренне. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Марс Больенгьер. Игра прошла на стадионе «Стадион Ив Алленма - Ле Мустуар» в городе Лорьян.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Лорьян (схема 3-4-2-1): Ивон Мвого, Натаниэль Аджей, Монтассар Тальби, Носа Эдвард Обаретин, Дембо Силла, Ноа Кадью, Артур Эбонг, Кан Ги Арсен Куасси, Жан Виктор Макенго, Габен Бернардо, Айегун Тосин.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Стад Ренне на сегодняшнюю встречу: Брис Самба, Брайан Рейнольдс, Антони Руо, Чарли Крессвелл, Гонсалу Оливейра, Махамаду Нагида, Себастьян Шиманьски, Валантен Ронжье, Махди Камара, Муса Аль-Тамари, Булайе Диа.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 27-й минуте матча команда Стад Ренне открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Булайе Диа. Счет стал 0:1.

На 29-й минуте в составе Стад Ренне последовала вынужденная замена: Валантен Ронжье уступил место Джауи Сиссе.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 36-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Себастьян Шиманьски (Стад Ренне).

На 45-й минуте поединка команда Лорьян сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Монтассар Тальби. Счет стал 1:1.

На 50-й минуте в карточку арбитра попал Махамаду Нагида (Стад Ренне).

На 52-й минуте Ноа Кадью (Лорьян) не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Габен Бернардо на поле появился Сулейман Фай (Лорьян).

На 62-й минуте в составе Лорьян поле покинул Айегун Тосин, а вместо него вышел Мамаду Коне.

На 66-й минуте предупреждение получил Сулейман Фай (Лорьян).

На 70-й минуте в карточку арбитра попал Ноа Кадью (Лорьян).

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Булайе Диа на поле появился Эстебан Леполь (Стад Ренне).

На 71-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Муса Аль-Тамари, а вместо него вышел Исса Сумаре.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Себастьян Шиманьски на поле появился Адриен Томассон (Стад Ренне).

На 71-й минуте в составе Лорьян поле покинул Кан Ги Арсен Куасси, а вместо него вышел Тео Ле Бри.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Махамаду Нагида на поле появился Кентен Мерлен (Стад Ренне).

На 88-й минуте в составе Лорьян поле покинул Дембо Силла, а вместо него вышел Срджан Кузмич.

На 90+2-й минуте Адриен Томассон (Стад Ренне) получил прямую красную карточку и покинул поле.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Лорьян и Стад Ренне завершился вничью со счетом 1:1.

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