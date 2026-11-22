В воскресенье, 22 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Вердер и Гамбург. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Флориан Бадшубнер. Игра прошла на стадионе «Везерштадион» в городе Бремен.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Вердер (схема 4-2-3-1): Карл Хейн, Артур, Амос Пипер, Марко Фридль, Оливье Деман, Юри Регер, Людовит Рейс, Эрен Динкчи, Чуки, Джастин Нджинма, Никлас Фюллькруг.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Гамбург на сегодняшнюю встречу: Даниэль Фернандеш, Николас Капальдо, Себастиан Борнау, Вармед Омари, Закария Эль-Уахди, Альберт Грёнбек, Мартен Аделин, Миро Мухайм, Давид Мёллер Вольф, Патсон Дака, Александр Рёссинг-Лелесиит.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 10-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Амос Пипер (Вердер).

На 19-й минуте в составе Гамбург последовала вынужденная замена: Миро Мухайм уступил место Кофи Джереми Амоако.

На 23-й минуте в карточку арбитра попал Вармед Омари (Гамбург).

На 39-й минуте предупреждение получил Чуки (Вердер).

На 50-й минуте в карточку арбитра попал Оливье Деман (Вердер).

На 55-й минуте матча команда Вердер открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Марко Фридль. Счет стал 1:0.

На 66-й минуте поединка команда Вердер сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Джастин Нджинма. Счет стал 2:0.

На 70-й минуте поединка команда Вердер сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Джастин Нджинма. Счет стал 3:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александр Рёссинг-Лелесиит на поле появился Отто Штанге (Гамбург).

На 72-й минуте в составе Гамбург поле покинул Кофи Джереми Амоако, а вместо него вышел Фабиу Виейра.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Патсон Дака на поле появился Терем Моффи (Гамбург).

На 74-й минуте предупреждение получил Николас Капальдо (Гамбург).

На 78-й минуте в составе Вердер поле покинул Эрен Динкчи, а вместо него вышел Пауль Эревбенаги.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Чуки на поле появился Дариуш Стальмах (Вердер).

На 84-й минуте в карточку арбитра попал Альберт Грёнбек (Гамбург).

На 88-й минуте в составе Вердер поле покинул Джастин Нджинма, а вместо него вышел Оскар Вуйцик.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Оливье Деман на поле появился Мик Шметгенс (Вердер).

На 88-й минуте в составе Вердер поле покинул Людовит Рейс, а вместо него вышел Седрик Иттен.

На 90+2-й минуте поединка команда Вердер сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Никлас Фюллькруг. Счет стал 4:0.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Вердер и Гамбург завершился с итоговым счетом 4:0 в пользу команды Вердер.

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