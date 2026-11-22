В воскресенье, 22 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Трабзонспор и Эюпспор. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Гюрджан Хасова. Игра прошла на стадионе «Папара Парк» в городе Трабзон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Трабзонспор (схема 4-3-3): Андре Онана, Вагнер Пина, Стефан Савич, Дженк Озкачар, Мустафа Эскихеллач, Озан Туфан, Фабиньо, Эрнест Мучи, Мохаммед Салах, Пол Онуачу, Ноа Савиоло.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Эюпспор на сегодняшнюю встречу: Эмре Бильгин, Давид Кошта, Йигит Демир, Зак Жюль, Сейфеттин Аныл Яшар, Мете Демир, Хамза Акман, Ташкын Ильтер, Шарль-Андре Ро-Яо, Крист Садиа, Ахмед Абдуллахи.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 5-й минуте матча команда Трабзонспор открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Озан Туфан. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 59-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Ахмед Абдуллахи (Эюпспор).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Трабзонспор поле покинул Мустафа Эскихеллач, а вместо него вышел Сидни Лопеш Кабрал.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ахмед Абдуллахи на поле появился Юсуф Бараси (Эюпспор).

На 74-й минуте в составе Эюпспор поле покинул Хамза Акман, а вместо него вышел Халил Балта.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йигит Демир на поле появился Берхан Сатли (Эюпспор).

На 83-й минуте в составе Трабзонспор поле покинул Озан Туфан, а вместо него вышел Мелих Кабасакал.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ташкын Ильтер на поле появился Муса Каракаш (Эюпспор).

На 88-й минуте в составе Эюпспор поле покинул Крист Садиа, а вместо него вышел Конрад Михалак.

На 89-й минуте в карточку арбитра попал Юсуф Бараси (Эюпспор).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Трабзонспор и Эюпспор завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Трабзонспор.

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