В воскресенье, 22 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Милан и Фрозиноне. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Лука Пайретто. Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро / Джузеппе Меацца» в городе Милан.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Милан (схема 3-5-1-1): Майк Меньян, Марио Хила, Кони Де Винтер, Санхун Диавара, Диего Морейра, Адриен Рабьо, Лука Модрич, Юнус Муса, Давиде Бартезаги, Кристиан Пулишич, Гонсалу Рамуш.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Фрозиноне на сегодняшнюю встречу: Лоренцо Пальмизани, Габриэле Кальвани, Иларио Монтеризи, Джорджо Читтадини, Энтони Ойоно, Джакомо Кало, Патрицио Мазини, Энцо Чато Мбиайи, Романо Шмид, Фарес Геджемис, Гиорги Квернадзе.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 4-й минуте матча команда Милан открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Габриэле Кальвани. Счет стал 1:0.

На 19-й минуте поединка команда Милан сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Гонсалу Рамуш. Счет стал 2:0.

На 25-й минуте поединка команда Фрозиноне сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Патрицио Мазини. Счет стал 2:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 34-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Джорджо Читтадини (Фрозиноне).

На 40-й минуте в карточку арбитра попал Джакомо Кало (Фрозиноне).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Милан поле покинул Давиде Бартезаги, а вместо него вышел Ардон Яшари.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джорджо Читтадини на поле появился Висдом Амей (Фрозиноне).

На 48-й минуте поединка команда Милан сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Ардон Яшари. Счет стал 3:1.

На 51-й минуте в составе Милан поле покинул Гонсалу Рамуш, а вместо него вышел Альфаджо Сиссе.

На 57-й минуте предупреждение получил Иларио Монтеризи (Фрозиноне).

На 60-й минуте поединка команда Милан сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Альфаджо Сиссе. Счет стал 4:1.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гиорги Квернадзе на поле появился Даниэл Бырлигя (Фрозиноне).

На 62-й минуте в составе Фрозиноне поле покинул Энцо Чато Мбиайи, а вместо него вышел Алекса Терзич.

На 66-й минуте в карточку арбитра попал Энтони Ойоно (Фрозиноне).

На 68-й минуте поединка команда Милан сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Кристиан Пулишич. Счет стал 5:1.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Санхун Диавара на поле появился Страхиня Павлович (Милан).

На 71-й минуте в составе Милан поле покинул Юнус Муса, а вместо него вышел Первис Эступиньян.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Романо Шмид на поле появился Алессио Дзербин (Фрозиноне).

На 76-й минуте в составе Фрозиноне поле покинул Джакомо Кало, а вместо него вышел Ануар Эль-Аззузи.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристиан Пулишич на поле появился Омари Хатчинсон (Милан).

На 82-й минуте в составе Фрозиноне поле покинул Даниэл Бырлигя, а вместо него вышел .

На 87-й минуте предупреждение получил Альфаджо Сиссе (Милан).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Милан и Фрозиноне завершился с итоговым счетом 5:1 в пользу команды Милан.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!