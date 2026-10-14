Ахмат - Динамо Москва (14.10.2026) | Кубок России 2026/27

В среду, 14 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ахмат и Динамо Москва. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ахмат (схема 4-2-3-1): Расул Мицаев, Калиду Сидибе, Турпал-Али Ибишев, Клизман Цаке, Мирослав Богосавац, Мануэль Келиану, Жулио Ромао, Эральд Максути, Кирилл Щетинин, Лечи Садулаев, Георгий Мелкадзе.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Динамо Москва на сегодняшнюю встречу: Игорь Лещук, Леон Зайдензаль, Александр Кутицкий, Роберто Фернандес, Рубенс, Антон Миранчук, Тимофей Маринкин, Виктор Окишор, Жозуэ Казимир, Иван Сергеев, Максимилиано Гутьеррес.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На 5-й минуте в составе Динамо Москва последовала вынужденная замена: Александр Кутицкий уступил место Николас Маричаль.
На 43-й минуте в составе Ахмат последовала вынужденная замена: Жулио Ромао уступил место Исмаэл Силва.
На 45-й минуте матча команда Динамо Москва открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Виктор Окишор. Счет стал 0:1.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 45-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Эральд Максути (Ахмат).
На 45-й минуте в карточку арбитра попал Леон Зайдензаль (Динамо Москва).
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 59-й минуте в составе Динамо Москва поле покинул Иван Сергеев, а вместо него вышел Константин Тюкавин.
На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жозуэ Казимир на поле появился Ярослав Гладышев (Динамо Москва).
На 59-й минуте в составе Динамо Москва поле покинул Максимилиано Гутьеррес, а вместо него вышел Бителло.
На 62-й минуте предупреждение получил Турпал-Али Ибишев (Ахмат).
На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мануэль Келиану на поле появился Эгас Касинтура (Ахмат).
На 62-й минуте в составе Ахмат поле покинул Эральд Максути, а вместо него вышел Максим Сидоров.
На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Виктор Окишор на поле появился Данил Глебов (Динамо Москва).
На 86-й минуте в составе Ахмат поле покинул Кирилл Щетинин, а вместо него вышел Мохамед Конате.
На 90-й минуте поединка команда Ахмат сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Эгас Касинтура. Счет стал 1:1.
На 90-й минуте поединка команда Динамо Москва сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Ярослав Гладышев. Счет стал 1:2.
Итог встречи
На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ахмат и Динамо Москва завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Динамо Москва.
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Предлагаем вашему вниманию запись матча Ахмат - Динамо Москва, который состоялся 14 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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