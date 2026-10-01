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Оболонь-Бровар - Верес 16 Октября прямая трансляция

Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
16 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Оболонь-Бровар
Верес

Стартовый состав
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Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Верес
Ровно
История личных встреч
11.04.2026 Украина — Премьер-лига 23-й тур Верес2 : 0Оболонь-Бровар
04.10.2025 Украина — Премьер-лига 8-й тур Оболонь-Бровар1 : 1Верес
03.05.2025 Украина — Премьер-лига 27-й тур Верес0 : 2Оболонь-Бровар
04.11.2024 Украина — Премьер-лига 12-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Верес
30.10.2024 Кубок Украины 1/8 финала Верес2 : 1 ДВОболонь-Бровар
06.04.2024 Украина - Премьер-лига 23-й тур Верес3 : 0Оболонь-Бровар
22.09.2023 Украина - Премьер-лига 8-й тур Оболонь-Бровар0 : 0Верес
22.09.2021 Кубок Украины 3-й раунд Оболонь-Бровар0 : 1Верес
31.05.2021 Украина - Первая лига 1-й тур Оболонь-Бровар0 : 2Верес
29.11.2020 Украина - Первая лига 16-й тур Верес1 : 0Оболонь-Бровар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Шахтёр821
2
Лига конференций
Полесье819
3
Лига конференций
Динамо К716
4 Металлист 1925715
5 Карпаты814
6 Заря811
7 ЛНЗ Черкассы811
8 Верес89
9 Колос78
10 Буковина88
11 Эпицентр88
12 Левый Берег77
13
Стыковая зона
Черноморец75
14
Стыковая зона
Кривбасс65
15
Зона вылета
Оболонь-Бровар74
16
Зона вылета
Кудровка82
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Оболонь-Бровар
0%
Ничья
0%
Верес
0%

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