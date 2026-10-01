Оболонь-Бровар - Верес 16 Октября прямая трансляция
Стадион: Оболонь-Арена (Киев, Украина), вместимость: 5103
16 Октября 2026 года в 13:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 9-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Оболонь-Бровар
Киев
Верес
Ровно
История личных встреч
|11.04.2026
|Украина — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|03.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|04.11.2024
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|30.10.2024
|Кубок Украины
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|06.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
|22.09.2023
|Украина - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|22.09.2021
|Кубок Украины
|3-й раунд
|0 : 1
|31.05.2021
|Украина - Первая лига
|1-й тур
|0 : 2
|29.11.2020
|Украина - Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|8
|21
| 2
Лига конференций
|Полесье
|8
|19
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|7
|16
|4
|Металлист 1925
|7
|15
|5
|Карпаты
|8
|14
|6
|Заря
|8
|11
|7
|ЛНЗ Черкассы
|8
|11
|8
|Верес
|8
|9
|9
|Колос
|7
|8
|10
|Буковина
|8
|8
|11
|Эпицентр
|8
|8
|12
|Левый Берег
|7
|7
| 13
Стыковая зона
|Черноморец
|7
|5
| 14
Стыковая зона
|Кривбасс
|6
|5
| 15
Зона вылета
|Оболонь-Бровар
|7
|4
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|8
|2
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