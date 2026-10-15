Лига Чемпионов 2026/27 / Обзор матчей 2-го тура от 14.10.2026 Дата публикации: 15-10-2026

Предлагаем вашему вниманию запись передачи Обзор матчей 2-го тура Лиги Чемпионов, эфир которой состоялся 14 октября 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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