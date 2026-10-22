Лига Чемпионов 2026/27 / Обзор матчей среды 3-го тура от 21.10.2026
Дата публикации: 22-10-2026
Предлагаем вашему вниманию запись передачи Обзор матчей среды 3-го тура Лиги Чемпионов, эфир которой состоялся 21 октября 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Леванте - Атлетик (21.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27
21 октября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...
21 октября 2026
Футбол - Чемпионат Испании...
Бавария - Арсенал (21.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27
21 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
21 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
Реал Мадрид - РБ Лейпциг (21.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27
21 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
21 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
Интер - Шахтёр (21.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27
21 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
21 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
Астон Вилла - Викинг (21.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27
21 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
21 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...