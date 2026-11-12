Узбекистан - Россия (12.11.2026) | Товарищеский матч 2026

В четверг, 12 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Узбекистан и Россия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. Игра прошла на стадионе «Пахтакор (стадион)» в городе Ташкент.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Узбекистан (схема 4-2-3-1): Владимир Назаров, Бехруз Каримов, Мухаммадрасул Абдумажидов, Жахонгир Урозов, Махмуджон Махамаджонов, Азизжон Ганиев, Акмаль Мозговой, Достонбек Хамдамов, Шерзод Эсанов, Аббосбек Файзуллаев, Элдор Шомуродов.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Россия на сегодняшнюю встречу: Матвей Сафонов, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Александр Сильянов, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Алексей Батраков, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Лечи Садулаев.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 5-й минуте матча команда Узбекистан открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Виктор Мелёхин. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 16-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Акмаль Мозговой (Узбекистан).

На 19-й минуте в карточку арбитра попал Илья Вахания (Россия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Россия поле покинул Александр Сильянов, а вместо него вышел Кирилл Данилов.

На 46-й минуте поединка команда Узбекистан сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Бехруз Каримов. Счет стал 2:0.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Азизжон Ганиев на поле появился Диёр Холматов (Узбекистан).

На 62-й минуте в составе Узбекистан поле покинул Достонбек Хамдамов, а вместо него вышел Русланбек Жиянов.

На 64-й минуте предупреждение получил Шерзод Эсанов (Узбекистан).

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ярослав Гладышев на поле появился Кирилл Глебов (Россия).

На 66-й минуте в составе Россия поле покинул Иван Обляков, а вместо него вышел Алексей Миронов.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лечи Садулаев на поле появился Алексей Миранчук (Россия).

На 66-й минуте в составе Россия поле покинул Константин Тюкавин, а вместо него вышел Николай Комличенко.

На 70-й минуте поединка команда Россия сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Николай Комличенко. Счет стал 2:1.

На 75-й минуте поединка команда Россия сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Николай Комличенко. Счет стал 2:2.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матвей Кисляк на поле появился Данил Глебов (Россия).

На 77-й минуте в составе Россия поле покинул Илья Вахания, а вместо него вышел Андрей Лангович.

На 79-й минуте поединка команда Россия сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Алексей Миранчук. Счет стал 2:3.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Махмуджон Махамаджонов на поле появился Дилшод Муртозоев (Узбекистан).

На 80-й минуте в составе Узбекистан поле покинул Элдор Шомуродов, а вместо него вышел Хусаин Норчаев.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Аббосбек Файзуллаев на поле появился Азизбек Аманов (Узбекистан).

На 89-й минуте в составе Узбекистан поле покинул Бехруз Каримов, а вместо него вышел Гиёсжон Ризокулов.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Шерзод Эсанов на поле появился Умарали Рахмоналиев (Узбекистан).

На 90+1-й минуте в составе Россия поле покинул Данил Круговой, а вместо него вышел Мингиян Бевеев.

На 90+2-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алексей Батраков на поле появился Данил Пруцев (Россия).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Узбекистан и Россия завершился с итоговым счетом 2:3 в пользу команды Россия.

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