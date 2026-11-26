Кайрат - Мьельбю 26 ноября обзор матча Дата публикации: 26-11-2026 Кайрат 1 : 0 Мьельбю События матча ФК «Кайрат» Алматы - Мьельбю АИФ 14' ⚽ Еркин Тапалов (1 - 0) 55' Луиш Мата 59' ⇄ Азамат Туякбаев / Ойва Юккола 64' ⇄ Аки Самуэльсен / Ромео Леандерссон 64' ⇄ Макс Нильсен / Мартин Агнарссон 72' Виктор Густафсон 73' ⇄ Александр Мрынский / Еркин Тапалов 73' ⇄ Исмаил Бекболат / Эдмилсон 76' Дамир Касабулат 87' ⇄ Мансур Бикурманов / Марк Гуаль Составы команд Кайрат Алма-Ата, Казахстан Мьельбю Хеллевик, Швеция 1 вр Темирлан Анарбеков 14 зщ Александр Мартынович 3 зщ Луиш Мата 25 зщ Александр Широбоков 20 зщ Еркин Тапалов 73' 28 пз Марк Гуаль 87' 19 пз Ойва Юккола 59' 4 пз Дамир Касабулат 22 пз Гуштаву Мендонса 13 пз Яакко Оксанен 9 нп Эдмилсон 73' 17 пз Азамат Туякбаев 59' 24 пз Александр Мрынский 73' 81 нп Исмаил Бекболат 73' 15 нп Мансур Биркурманов 87' 35 вр Александер Лундин 5 зщ Abdullah Iqbal 4 зщ Аксель Норен 24 зщ Том Петтерссон 3 пз Мартин Агнассон 64' 39 пз Romeo Leandersson 64' 7 пз Viktor Gustafsson 9 пз Али Юссеф 22 пз Jesper Gustavsson 14 нп William Granath 10 нп Йеппе Кьер 25 пз Max Nielsen 64' 23 нп Оки Самуэльсен 64' Запасные 82 вр Шерхан Калмурза 32 зщ Адлан Нургалиев 8 пз Олжас Байбек 6 пз Адилет Садыбеков 71 Karim Makhametzhan 1 вр Себастиан Хансен 13 вр Robin Wallinder 2 зщ Ludvig Svanberg 27 зщ Ludvig Tidstrand 26 пз Ian Hoffmann 8 пз Teo Helge 29 нп Olle Lindberg 20 Maans Isaksson Главные тренеры Рафаэль Радикович Уразбахтин Андреас Бренстром Голы Еркин Тапалов Марк Гуаль 1:0 14' Наказания Луиш Мата 55' Jesper Gustavsson 72' Дамир Касабулат 76'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кайрат - Мьельбю, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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