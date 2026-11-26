Кайрат - Мьельбю 26 ноября обзор матча
Дата публикации: 26-11-2026
Кайрат
1 : 0
Мьельбю
События матча ФК «Кайрат» Алматы - Мьельбю АИФ
14'
⚽
Еркин Тапалов (1 - 0)
55'
Луиш Мата
59'
⇄
Азамат Туякбаев / Ойва Юккола
64'
⇄
Аки Самуэльсен / Ромео Леандерссон
64'
⇄
Макс Нильсен / Мартин Агнарссон
72'
Виктор Густафсон
73'
⇄
Александр Мрынский / Еркин Тапалов
73'
⇄
Исмаил Бекболат / Эдмилсон
76'
Дамир Касабулат
87'
⇄
Мансур Бикурманов / Марк Гуаль
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Мьельбю
Хеллевик, Швеция
|1
|вр
|Темирлан Анарбеков
|14
|зщ
|Александр Мартынович
|3
|зщ
|Луиш Мата
|25
|зщ
|Александр Широбоков
|20
|зщ
|Еркин Тапалов
73'
|28
|пз
|Марк Гуаль
87'
|19
|пз
|Ойва Юккола
59'
|4
|пз
|Дамир Касабулат
|22
|пз
|Гуштаву Мендонса
|13
|пз
|Яакко Оксанен
|9
|нп
|Эдмилсон
73'
|17
|пз
|Азамат Туякбаев
59'
|24
|пз
|Александр Мрынский
73'
|81
|нп
|Исмаил Бекболат
73'
|15
|нп
|Мансур Биркурманов
87'
|35
|вр
|Александер Лундин
|5
|зщ
|Abdullah Iqbal
|4
|зщ
|Аксель Норен
|24
|зщ
|Том Петтерссон
|3
|пз
|Мартин Агнассон
64'
|39
|пз
|Romeo Leandersson
64'
|7
|пз
|Viktor Gustafsson
|9
|пз
|Али Юссеф
|22
|пз
|Jesper Gustavsson
|14
|нп
|William Granath
|10
|нп
|Йеппе Кьер
|25
|пз
|Max Nielsen
64'
|23
|нп
|Оки Самуэльсен
64'
Запасные
|82
|вр
|Шерхан Калмурза
|32
|зщ
|Адлан Нургалиев
|8
|пз
|Олжас Байбек
|6
|пз
|Адилет Садыбеков
|71
|Karim Makhametzhan
|1
|вр
|Себастиан Хансен
|13
|вр
|Robin Wallinder
|2
|зщ
|Ludvig Svanberg
|27
|зщ
|Ludvig Tidstrand
|26
|пз
|Ian Hoffmann
|8
|пз
|Teo Helge
|29
|нп
|Olle Lindberg
|20
|Maans Isaksson
Главные тренеры
|Рафаэль Радикович Уразбахтин
|Андреас Бренстром
Голы
Еркин Тапалов
Марк Гуаль
1:0
14'
Наказания
Луиш Мата
55'
Jesper Gustavsson
72'
Дамир Касабулат
76'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Кайрат - Мьельбю, который состоялся 26 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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