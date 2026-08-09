Динамо Москва - Динамо Махачкала 9 августа обзор матча
Дата публикации: 09-08-2026
Динамо М
3 : 1
Динамо Мх
Составы команд
Динамо М
Москва
Динамо Мх
Махачкала
|1
|вр
|Курбан Расулов
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
|8
|зщ
|Рубенс
61'
|55
|зщ
|Максим Осипенко
|57
|зщ
|Давид Рикардо
|10
|пз
|Бителло
|60
|пз
|Тимофей Маринкин
|74
|пз
|Даниил Фомин
75'
|11
|нп
|Артур Гомес
61'
|70
|нп
|Константин Тюкавин
89'
|91
|нп
|Ярослав Гладышев
75'
|7
|зщ
|Дмитрий Скопинцев
61'
|88
|пз
|Виктор Окишор
61'
|21
|пз
|Антон Миранчук
75'
|33
|нп
|Иван Сергеев
75'
|15
|пз
|Данил Глебов
89'
|39
|вр
|Тимур Магомедов
|22
|зщ
|Мохамед Аззи
|24
|зщ
|Андрес Аларкон
|99
|зщ
|Муталип Алибеков
|77
|зщ
|Темиркан Сундуков
|6
|пз
|Марат Апшацев
|16
|пз
|Хуссем Мрезиг
82'
|47
|пз
|Никита Глушков
84'
|52
|пз
|Егор Смелов
67'
|88
|пз
|Даниил Лесовой
67'
|11
|нп
|Миро
70'
|72
|зщ
|Александр Сандрачук
67'
|21
|пз
|Абдулпаша Джабраилов
67'
|25
|нп
|Гамид Агаларов
70'
|9
|пз
|Ражаб Магомедов
82'
|8
|пз
|Владимир Хубулов
84'
Запасные
|31
|вр
|Игорь Лещук
|2
|зщ
|Николас Маричаль
|5
|зщ
|Милан Майсторович
|6
|зщ
|Роберто Фернандес
|56
|зщ
|Леон Зайдензаль
|24
|пз
|Луис Чавес
|17
|нп
|Ульви Бабаев
|1
|вр
|Давид Волк
|13
|зщ
|Сослан Кагермазов
|10
|пз
|Мохаммад Хоссейннежад
|19
|пз
|Кирилл Зинович
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Вадим Валентинович Евсеев
Голы
Тимофей Маринкин
Виктор Окишор
1:0
77'
Дмитрий Скопинцев
Константин Тюкавин
2:0
79'
Гамид Агаларов
2:1
81'
Антон Миранчук
Виктор Окишор
3:1
90+3'
Наказания
Рубенс
28'
Даниил Фомин
32'
Андрес Аларкон
36'
Виктор Окишор
73'
Темиркан Сундуков
84'
Марат Апшацев
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Москва - Динамо Махачкала, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.