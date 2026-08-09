Динамо Москва - Динамо Махачкала 9 августа обзор матча Дата публикации: 09-08-2026 Динамо М 3 : 1 Динамо Мх Составы команд Динамо М Москва Динамо Мх Махачкала 1 вр Курбан Расулов 4 зщ Хуан Хосе Касерес 8 зщ Рубенс 61' 55 зщ Максим Осипенко 57 зщ Давид Рикардо 10 пз Бителло 60 пз Тимофей Маринкин 74 пз Даниил Фомин 75' 11 нп Артур Гомес 61' 70 нп Константин Тюкавин 89' 91 нп Ярослав Гладышев 75' 7 зщ Дмитрий Скопинцев 61' 88 пз Виктор Окишор 61' 21 пз Антон Миранчук 75' 33 нп Иван Сергеев 75' 15 пз Данил Глебов 89' 39 вр Тимур Магомедов 22 зщ Мохамед Аззи 24 зщ Андрес Аларкон 99 зщ Муталип Алибеков 77 зщ Темиркан Сундуков 6 пз Марат Апшацев 16 пз Хуссем Мрезиг 82' 47 пз Никита Глушков 84' 52 пз Егор Смелов 67' 88 пз Даниил Лесовой 67' 11 нп Миро 70' 72 зщ Александр Сандрачук 67' 21 пз Абдулпаша Джабраилов 67' 25 нп Гамид Агаларов 70' 9 пз Ражаб Магомедов 82' 8 пз Владимир Хубулов 84' Запасные 31 вр Игорь Лещук 2 зщ Николас Маричаль 5 зщ Милан Майсторович 6 зщ Роберто Фернандес 56 зщ Леон Зайдензаль 24 пз Луис Чавес 17 нп Ульви Бабаев 1 вр Давид Волк 13 зщ Сослан Кагермазов 10 пз Мохаммад Хоссейннежад 19 пз Кирилл Зинович Главные тренеры Сандро Шварц Вадим Валентинович Евсеев Голы Тимофей Маринкин Виктор Окишор 1:0 77' Дмитрий Скопинцев Константин Тюкавин 2:0 79' Гамид Агаларов 2:1 81' Антон Миранчук Виктор Окишор 3:1 90+3' Наказания Рубенс 28' Даниил Фомин 32' Андрес Аларкон 36' Виктор Окишор 73' Темиркан Сундуков 84' Марат Апшацев 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Москва - Динамо Махачкала, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.