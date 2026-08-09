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Динамо Москва - Динамо Махачкала 9 августа обзор матча

Дата публикации: 09-08-2026
Динамо М
Динамо М
3 : 1
Динамо Мх
Динамо Мх
Составы команд
Динамо М
Москва
Динамо Мх
Махачкала
1РоссияврКурбан Расулов
4ПарагвайзщХуан Хосе Касерес
8Бразилиязщ Рубенс
61'
55РоссиязщМаксим Осипенко
57БразилиязщДавид Рикардо
10Бразилияпз Бителло
60РоссияпзТимофей Маринкин
74РоссияпзДаниил Фомин
75'
11БразилиянпАртур Гомес
61'
70РоссиянпКонстантин Тюкавин
89'
91РоссиянпЯрослав Гладышев
75'
7РоссиязщДмитрий Скопинцев
61'
88РоссияпзВиктор Окишор
61'
21РоссияпзАнтон Миранчук
75'
33РоссиянпИван Сергеев
75'
15РоссияпзДанил Глебов
89'
39РоссияврТимур Магомедов
22АлжирзщМохамед Аззи
24КолумбиязщАндрес Аларкон
99РоссиязщМуталип Алибеков
77РоссиязщТемиркан Сундуков
6РоссияпзМарат Апшацев
16АлжирпзХуссем Мрезиг
82'
47РоссияпзНикита Глушков
84'
52РоссияпзЕгор Смелов
67'
88РоссияпзДаниил Лесовой
67'
11Анголанп Миро
70'
72РоссиязщАлександр Сандрачук
67'
21РоссияпзАбдулпаша Джабраилов
67'
25РоссиянпГамид Агаларов
70'
9РоссияпзРажаб Магомедов
82'
8РоссияпзВладимир Хубулов
84'
Запасные
31РоссияврИгорь Лещук
2УругвайзщНиколас Маричаль
5СербиязщМилан Майсторович
6ПарагвайзщРоберто Фернандес
56РоссиязщЛеон Зайдензаль
24МексикапзЛуис Чавес
17РоссиянпУльви Бабаев
1РоссияврДавид Волк
13РоссиязщСослан Кагермазов
10ИранпзМохаммад Хоссейннежад
19БеларусьпзКирилл Зинович
Главные тренеры
ГерманияСандро Шварц
РоссияВадим Валентинович Евсеев
Голы
Тимофей Маринкин
Виктор Окишор
1:0
77'
Дмитрий Скопинцев
Константин Тюкавин
2:0
79'
Гамид Агаларов
2:1
81'
Антон Миранчук
Виктор Окишор
3:1
90+3'
Наказания
Рубенс
28'
Даниил Фомин
32'
Андрес Аларкон
36'
Виктор Окишор
73'
Темиркан Сундуков
84'
Марат Апшацев
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Динамо Москва - Динамо Махачкала, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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