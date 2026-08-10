Рубин - Оренбург 9 августа обзор матча
Дата публикации: 10-08-2026
Рубин
1 : 1
Оренбург
Составы команд
Рубин
Казань
Оренбург
Оренбург
|38
|вр
|Евгений Ставер
|2
|зщ
|Егор Тесленко
|3
|зщ
|Дениль Мальдонадо
57'
|5
|зщ
|Игор Вуячич
|12
|зщ
|Андерсон Арройо
|51
|зщ
|Илья Рожков
|71
|зщ
|Илья Самошников
46'
|23
|пз
|Руслан Безруков
75'
|11
|пз
|Назми Грипши
57'
|14
|пз
|Игнасио Сааведра
85'
|22
|пз
|Велдин Ходжа
|43
|нп
|Жак-Жюльен Сиве
46'
|6
|пз
|Угочукву Иву
57'
|44
|нп
|Даниил Кузнецов
57'
|77
|пз
|Александар Юкич
75'
|18
|зщ
|Максим Игнатьев
85'
|1
|вр
|Богдан Овсянников
|5
|зщ
|Алексей Татаев
|6
|зщ
|Джон Паласиос
|24
|зщ
|Максим Сивис
|26
|зщ
|Эмил Ценов
64'
|57
|пз
|Евгений Болотов
|8
|пз
|Дамиан Пуэбла
81'
|20
|пз
|Дмитрий Рыбчинский
64'
|27
|пз
|Ренат Голыбин
74'
|78
|нп
|Руслан Куль
74'
|30
|нп
|Гедеон Гузина
|3
|зщ
|Данила Ведерников
64'
|77
|нп
|Андрей Касаджиков
64'
|11
|пз
|Егор Назаренко
74'
|18
|пз
|Дмитрий Васильев
74'
|19
|нп
|Алешандре Жезус
81'
Запасные
|25
|вр
|Артур Нигматуллин
|86
|вр
|Никита Корец
|4
|зщ
|Константин Нижегородов
|13
|зщ
|Жахонгир Урозов
|70
|зщ
|Дмитрий Кабутов
|98
|зщ
|Никита Лобов
|59
|нп
|Даниил Моторин
|53
|вр
|Вячеслав Коробов
|95
|вр
|Андрей Ходанович
|38
|зщ
|Артём Касимов
|59
|зщ
|Максим Сыщенко
|65
|пз
|Иван Иващенко
|9
|нп
|Максим Савельев
|21
|нп
|Бенхамин Бош
Главные тренеры
|Франк Артига
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
Голы
Эмил Ценов
Максим Сивис
0:1
48'
1:1
60'
Наказания
Евгений Болотов
38'
Велдин Ходжа
57'
Илья Рожков
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рубин - Оренбург, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.