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Рубин - Оренбург 9 августа обзор матча

Дата публикации: 10-08-2026
Рубин
Рубин
1 : 1
Оренбург
Оренбург
Составы команд
Рубин
Казань
Оренбург
Оренбург
38РоссияврЕвгений Ставер
2РоссиязщЕгор Тесленко
3ГондурасзщДениль Мальдонадо
57'
5ЧерногориязщИгор Вуячич
12КолумбиязщАндерсон Арройо
51РоссиязщИлья Рожков
71РоссиязщИлья Самошников
46'
23РоссияпзРуслан Безруков
75'
11АлбанияпзНазми Грипши
57'
14ЧилипзИгнасио Сааведра
85'
22КосовопзВелдин Ходжа
43ФранциянпЖак-Жюльен Сиве
46'
6АрменияпзУгочукву Иву
57'
44РоссиянпДаниил Кузнецов
57'
77АвстрияпзАлександар Юкич
75'
18РоссиязщМаксим Игнатьев
85'
1РоссияврБогдан Овсянников
5РоссиязщАлексей Татаев
6КолумбиязщДжон Паласиос
24ФранциязщМаксим Сивис
26БолгариязщЭмил Ценов
64'
57РоссияпзЕвгений Болотов
8АргентинапзДамиан Пуэбла
81'
20РоссияпзДмитрий Рыбчинский
64'
27РоссияпзРенат Голыбин
74'
78РоссиянпРуслан Куль
74'
30Босния и ГерцеговинанпГедеон Гузина
3РоссиязщДанила Ведерников
64'
77РоссиянпАндрей Касаджиков
64'
11РоссияпзЕгор Назаренко
74'
18РоссияпзДмитрий Васильев
74'
19БразилиянпАлешандре Жезус
81'
Запасные
25РоссияврАртур Нигматуллин
86РоссияврНикита Корец
4РоссиязщКонстантин Нижегородов
13УзбекистанзщЖахонгир Урозов
70РоссиязщДмитрий Кабутов
98РоссиязщНикита Лобов
59РоссиянпДаниил Моторин
53РоссияврВячеслав Коробов
95РоссияврАндрей Ходанович
38РоссиязщАртём Касимов
59РоссиязщМаксим Сыщенко
65РоссияпзИван Иващенко
9РоссиянпМаксим Савельев
21АргентинанпБенхамин Бош
Главные тренеры
ИспанияФранк Артига
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
Голы
Эмил Ценов
Максим Сивис
0:1
48'
1:1
60'
Наказания
Евгений Болотов
38'
Велдин Ходжа
57'
Илья Рожков
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рубин - Оренбург, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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