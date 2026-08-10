Рубин - Оренбург 9 августа обзор матча Дата публикации: 10-08-2026 Рубин 1 : 1 Оренбург Составы команд Рубин Казань Оренбург Оренбург 38 вр Евгений Ставер 2 зщ Егор Тесленко 3 зщ Дениль Мальдонадо 57' 5 зщ Игор Вуячич 12 зщ Андерсон Арройо 51 зщ Илья Рожков 71 зщ Илья Самошников 46' 23 пз Руслан Безруков 75' 11 пз Назми Грипши 57' 14 пз Игнасио Сааведра 85' 22 пз Велдин Ходжа 43 нп Жак-Жюльен Сиве 46' 6 пз Угочукву Иву 57' 44 нп Даниил Кузнецов 57' 77 пз Александар Юкич 75' 18 зщ Максим Игнатьев 85' 1 вр Богдан Овсянников 5 зщ Алексей Татаев 6 зщ Джон Паласиос 24 зщ Максим Сивис 26 зщ Эмил Ценов 64' 57 пз Евгений Болотов 8 пз Дамиан Пуэбла 81' 20 пз Дмитрий Рыбчинский 64' 27 пз Ренат Голыбин 74' 78 нп Руслан Куль 74' 30 нп Гедеон Гузина 3 зщ Данила Ведерников 64' 77 нп Андрей Касаджиков 64' 11 пз Егор Назаренко 74' 18 пз Дмитрий Васильев 74' 19 нп Алешандре Жезус 81' Запасные 25 вр Артур Нигматуллин 86 вр Никита Корец 4 зщ Константин Нижегородов 13 зщ Жахонгир Урозов 70 зщ Дмитрий Кабутов 98 зщ Никита Лобов 59 нп Даниил Моторин 53 вр Вячеслав Коробов 95 вр Андрей Ходанович 38 зщ Артём Касимов 59 зщ Максим Сыщенко 65 пз Иван Иващенко 9 нп Максим Савельев 21 нп Бенхамин Бош Главные тренеры Франк Артига Ильдар Раушанович Ахметзянов Голы Эмил Ценов Максим Сивис 0:1 48' 1:1 60' Наказания Евгений Болотов 38' Велдин Ходжа 57' Илья Рожков 90'

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