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Верес - Динамо Киев 9 августа обзор матча

Дата публикации: 09-08-2026
Верес
Верес
1 : 2
Динамо Киев
Динамо Киев
Составы команд
Верес
Ровно
Динамо К
Киев
91УкраинаврВалентин Горох
22ГрециязщКонстантинос Стамулис
44УкраиназщДаниил Чечер
3УкраиназщСемён Вовченко
2УкраиназщМаксим Смиян
14УкраинапзИгорь Харатин
19ПортугалияпзАндре Гонсалвеш
88УкраинапзРостислав Баран
72'
77УкраинапзВладислав Шарай
7БразилиянпFabricio Yan
9АвстралиянпНатанаэл Блэр
88'
6РуандапзDavid Niyo
72'
20ГамбиянпАладжи Валли
88'
71УкраинаврВячеслав Суркис
5УкраиназщАлексей Сыч
40УкраиназщКристиан Беловар
66СенегалзщАлиу Тьяре
58'
18УкраиназщАлександр Тымчик
70'
6УкраинапзВладимир Бражко
46'
7УкраинапзАндрей Ярмоленко
78'
29УкраинапзВиталий Буяльский
10УкраинапзНиколай Шапаренко
9УкраинапзНазар Волошин
99ФранциянпПьер Мунгенге
58'
21СуринампзДжастин Лонвейк
46'
32УкраиназщТарас Михавко
58'
11УкраинанпМатвей Пономаренко
58'
23УкраинапзНавин Малыш
70'
22УкраинанпВладислав Кабаев
78'
Запасные
1УкраинаврПавел Стефанюк
17УкраиназщМихаил Протасевич
53Бразилиязщ Андрей
5УкраиназщPavlo Bagriy
13УкраинаOleksandar Harechko
25Ivan Sanotskyi
27УкраинаStanislav Migutskyi
30ГрузияLuka Khokhashvili
43УкраинаврИлья Ольховый
13УкраиназщМаксим Коробов
39ПанамапзЭдуардо Герреро
15УкраинапзВалентин Рубчинский
14УкраинапзПавел Люсин
16НигериянпШола Огундана
90УкраинаDenys Dykyi
Главные тренеры
УкраинаИгорь Владимирович Костюк
Голы
Александр Тымчик
0:1
38'
Игорь Харатин
Андре Гонсалвеш
1:1
52'
Матвей Пономаренко
1:2
90+2'
Наказания
Кристиан Беловар
15'
Даниил Чечер
16'
Семён Вовченко
22'
Джастин Лонвейк
56'
Владислав Шарай
74'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Верес - Динамо Киев, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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