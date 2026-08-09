Верес - Динамо Киев 9 августа обзор матча Дата публикации: 09-08-2026 Верес 1 : 2 Динамо Киев Составы команд Верес Ровно Динамо К Киев 91 вр Валентин Горох 22 зщ Константинос Стамулис 44 зщ Даниил Чечер 3 зщ Семён Вовченко 2 зщ Максим Смиян 14 пз Игорь Харатин 19 пз Андре Гонсалвеш 88 пз Ростислав Баран 72' 77 пз Владислав Шарай 7 нп Fabricio Yan 9 нп Натанаэл Блэр 88' 6 пз David Niyo 72' 20 нп Аладжи Валли 88' 71 вр Вячеслав Суркис 5 зщ Алексей Сыч 40 зщ Кристиан Беловар 66 зщ Алиу Тьяре 58' 18 зщ Александр Тымчик 70' 6 пз Владимир Бражко 46' 7 пз Андрей Ярмоленко 78' 29 пз Виталий Буяльский 10 пз Николай Шапаренко 9 пз Назар Волошин 99 нп Пьер Мунгенге 58' 21 пз Джастин Лонвейк 46' 32 зщ Тарас Михавко 58' 11 нп Матвей Пономаренко 58' 23 пз Навин Малыш 70' 22 нп Владислав Кабаев 78' Запасные 1 вр Павел Стефанюк 17 зщ Михаил Протасевич 53 зщ Андрей 5 зщ Pavlo Bagriy 13 Oleksandar Harechko 25 Ivan Sanotskyi 27 Stanislav Migutskyi 30 Luka Khokhashvili 43 вр Илья Ольховый 13 зщ Максим Коробов 39 пз Эдуардо Герреро 15 пз Валентин Рубчинский 14 пз Павел Люсин 16 нп Шола Огундана 90 Denys Dykyi Главные тренеры Игорь Владимирович Костюк Голы Александр Тымчик 0:1 38' Игорь Харатин Андре Гонсалвеш 1:1 52' Матвей Пономаренко 1:2 90+2' Наказания Кристиан Беловар 15' Даниил Чечер 16' Семён Вовченко 22' Джастин Лонвейк 56' Владислав Шарай 74'

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