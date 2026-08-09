Верес - Динамо Киев 9 августа обзор матча
Дата публикации: 09-08-2026
Верес
1 : 2
Динамо Киев
Составы команд
Верес
Ровно
Динамо К
Киев
|91
|вр
|Валентин Горох
|22
|зщ
|Константинос Стамулис
|44
|зщ
|Даниил Чечер
|3
|зщ
|Семён Вовченко
|2
|зщ
|Максим Смиян
|14
|пз
|Игорь Харатин
|19
|пз
|Андре Гонсалвеш
|88
|пз
|Ростислав Баран
72'
|77
|пз
|Владислав Шарай
|7
|нп
|Fabricio Yan
|9
|нп
|Натанаэл Блэр
88'
|6
|пз
|David Niyo
72'
|20
|нп
|Аладжи Валли
88'
|71
|вр
|Вячеслав Суркис
|5
|зщ
|Алексей Сыч
|40
|зщ
|Кристиан Беловар
|66
|зщ
|Алиу Тьяре
58'
|18
|зщ
|Александр Тымчик
70'
|6
|пз
|Владимир Бражко
46'
|7
|пз
|Андрей Ярмоленко
78'
|29
|пз
|Виталий Буяльский
|10
|пз
|Николай Шапаренко
|9
|пз
|Назар Волошин
|99
|нп
|Пьер Мунгенге
58'
|21
|пз
|Джастин Лонвейк
46'
|32
|зщ
|Тарас Михавко
58'
|11
|нп
|Матвей Пономаренко
58'
|23
|пз
|Навин Малыш
70'
|22
|нп
|Владислав Кабаев
78'
Запасные
|1
|вр
|Павел Стефанюк
|17
|зщ
|Михаил Протасевич
|53
|зщ
|Андрей
|5
|зщ
|Pavlo Bagriy
|13
|Oleksandar Harechko
|25
|Ivan Sanotskyi
|27
|Stanislav Migutskyi
|30
|Luka Khokhashvili
|43
|вр
|Илья Ольховый
|13
|зщ
|Максим Коробов
|39
|пз
|Эдуардо Герреро
|15
|пз
|Валентин Рубчинский
|14
|пз
|Павел Люсин
|16
|нп
|Шола Огундана
|90
|Denys Dykyi
Главные тренеры
|Игорь Владимирович Костюк
Голы
Александр Тымчик
0:1
38'
Игорь Харатин
Андре Гонсалвеш
1:1
52'
Матвей Пономаренко
1:2
90+2'
Наказания
Кристиан Беловар
15'
Даниил Чечер
16'
Семён Вовченко
22'
Джастин Лонвейк
56'
Владислав Шарай
74'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Верес - Динамо Киев, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.