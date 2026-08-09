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Зенит - Родина 9 августа обзор матча

Дата публикации: 09-08-2026
Зенит
Зенит
1 : 2
Родина
Родина
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Родина
Москва
16РоссияврДенис Адамов
33Бразилиязщ Нино
87'
78РоссиязщИгорь Дивеев
66АргентиназщРоман Вега
31БразилиязщГуставо Мантуан
77'
5КолумбияпзВильмар Барриос
77'
8Бразилияпз Вендел
87'
9БразилиянпФелипе Аугусто
63'
10РоссиянпМаксим Глушенков
7РоссиянпАлександр Соболев
20Бразилиянп Педро
11БразилиянпЛуис Энрике
63'
3БразилиязщДуглас Сантос
77'
21РоссияпзАлександр Ерохин
77'
25КолумбиязщКевин Андраде
87'
28КазахстанзщНуралы Алип
87'
13РоссияврСергей Волков
3РоссиязщЛео Гогличидзе
26РоссиязщАртём Мещанинов
19РоссиязщДмитрий Тананеев
80РоссиязщСтанислав Бессмертный
6РоссияпзРуслан Фищенко
49'
8ИспанияпзИкер Посо
74'
10ПерунпЙорди Рейна
9РоссиянпАртём Максименко
84'
18РоссиянпМагомедхабиб Абдусаламов
46'
99РоссиянпИван Тимошенко
46'
17РоссиянпСолтмурад Бакаев
46'
77АрмениянпАртур Гарибян
46'
38РоссияпзЛеон Мусаев
49'
5РоссияпзАндрей Егорычев
74'
11УругвайпзБрайан Мансилья
84'
Запасные
57РоссияврБогдан Москвичёв
71РоссияврДаниил Одоевский
15РоссиязщВячеслав Караваев
4РоссиязщЮрий Горшков
6СловениязщВанья Дркушич
61РоссияпзДаниил Кондаков
17РоссиянпАндрей Мостовой
1РоссияврСергей Айдаров
71РоссияврИлья Свинов
55СловениязщМитя Крижан
49РоссиязщИлья Дятлов
23РоссияпзКирилл Ушатов
72РоссияпзАстемир Гордюшенко
95ГвинеянпКерфала Сиссоко
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
ИспанияХуан Диас
Голы
Максим Глушенков
1:0
23'
Артур Гарибян
Станислав Бессмертный
1:1
59'
Артур Гарибян
Солтмурад Бакаев
1:2
65'
Наказания
Вендел
30'
Дмитрий Тананеев
41'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Родина, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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