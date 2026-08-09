Зенит - Родина 9 августа обзор матча Дата публикации: 09-08-2026 Зенит 1 : 2 Родина Составы команд Зенит Санкт-Петербург Родина Москва 16 вр Денис Адамов 33 зщ Нино 87' 78 зщ Игорь Дивеев 66 зщ Роман Вега 31 зщ Густаво Мантуан 77' 5 пз Вильмар Барриос 77' 8 пз Вендел 87' 9 нп Фелипе Аугусто 63' 10 нп Максим Глушенков 7 нп Александр Соболев 20 нп Педро 11 нп Луис Энрике 63' 3 зщ Дуглас Сантос 77' 21 пз Александр Ерохин 77' 25 зщ Кевин Андраде 87' 28 зщ Нуралы Алип 87' 13 вр Сергей Волков 3 зщ Лео Гогличидзе 26 зщ Артём Мещанинов 19 зщ Дмитрий Тананеев 80 зщ Станислав Бессмертный 6 пз Руслан Фищенко 49' 8 пз Икер Посо 74' 10 нп Йорди Рейна 9 нп Артём Максименко 84' 18 нп Магомедхабиб Абдусаламов 46' 99 нп Иван Тимошенко 46' 17 нп Солтмурад Бакаев 46' 77 нп Артур Гарибян 46' 38 пз Леон Мусаев 49' 5 пз Андрей Егорычев 74' 11 пз Брайан Мансилья 84' Запасные 57 вр Богдан Москвичёв 71 вр Даниил Одоевский 15 зщ Вячеслав Караваев 4 зщ Юрий Горшков 6 зщ Ванья Дркушич 61 пз Даниил Кондаков 17 нп Андрей Мостовой 1 вр Сергей Айдаров 71 вр Илья Свинов 55 зщ Митя Крижан 49 зщ Илья Дятлов 23 пз Кирилл Ушатов 72 пз Астемир Гордюшенко 95 нп Керфала Сиссоко Главные тренеры Сергей Богданович Семак Хуан Диас Голы Максим Глушенков 1:0 23' Артур Гарибян Станислав Бессмертный 1:1 59' Артур Гарибян Солтмурад Бакаев 1:2 65' Наказания Вендел 30' Дмитрий Тананеев 41'

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