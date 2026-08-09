Зенит - Родина 9 августа обзор матча
Дата публикации: 09-08-2026
Зенит
1 : 2
Родина
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Родина
Москва
|16
|вр
|Денис Адамов
|33
|зщ
|Нино
87'
|78
|зщ
|Игорь Дивеев
|66
|зщ
|Роман Вега
|31
|зщ
|Густаво Мантуан
77'
|5
|пз
|Вильмар Барриос
77'
|8
|пз
|Вендел
87'
|9
|нп
|Фелипе Аугусто
63'
|10
|нп
|Максим Глушенков
|7
|нп
|Александр Соболев
|20
|нп
|Педро
|11
|нп
|Луис Энрике
63'
|3
|зщ
|Дуглас Сантос
77'
|21
|пз
|Александр Ерохин
77'
|25
|зщ
|Кевин Андраде
87'
|28
|зщ
|Нуралы Алип
87'
|13
|вр
|Сергей Волков
|3
|зщ
|Лео Гогличидзе
|26
|зщ
|Артём Мещанинов
|19
|зщ
|Дмитрий Тананеев
|80
|зщ
|Станислав Бессмертный
|6
|пз
|Руслан Фищенко
49'
|8
|пз
|Икер Посо
74'
|10
|нп
|Йорди Рейна
|9
|нп
|Артём Максименко
84'
|18
|нп
|Магомедхабиб Абдусаламов
46'
|99
|нп
|Иван Тимошенко
46'
|17
|нп
|Солтмурад Бакаев
46'
|77
|нп
|Артур Гарибян
46'
|38
|пз
|Леон Мусаев
49'
|5
|пз
|Андрей Егорычев
74'
|11
|пз
|Брайан Мансилья
84'
Запасные
|57
|вр
|Богдан Москвичёв
|71
|вр
|Даниил Одоевский
|15
|зщ
|Вячеслав Караваев
|4
|зщ
|Юрий Горшков
|6
|зщ
|Ванья Дркушич
|61
|пз
|Даниил Кондаков
|17
|нп
|Андрей Мостовой
|1
|вр
|Сергей Айдаров
|71
|вр
|Илья Свинов
|55
|зщ
|Митя Крижан
|49
|зщ
|Илья Дятлов
|23
|пз
|Кирилл Ушатов
|72
|пз
|Астемир Гордюшенко
|95
|нп
|Керфала Сиссоко
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Хуан Диас
Голы
Максим Глушенков
1:0
23'
Артур Гарибян
Станислав Бессмертный
1:1
59'
Артур Гарибян
Солтмурад Бакаев
1:2
65'
Наказания
Вендел
30'
Дмитрий Тананеев
41'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Зенит - Родина, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.