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Спартак Москва - Краснодар 9 августа обзор матча

Дата публикации: 10-08-2026
Спартак М
Спартак М
1 : 2
Краснодар
Краснодар
Составы команд
Спартак М
Москва
Краснодар
Краснодар
98РоссияврАлександр Максименко
3КамерунзщКристофер Ву
6СербиязщСрджан Бабич
68'
68РоссиязщРуслан Литвинов
5АргентинапзЭсекьель Барко
46'
18РоссияпзНаиль Умяров
47РоссияпзРоман Зобнин
83'
83ПортугалияпзЖедсон Фернандеш
7АргентинанпПабло Солари
10Бразилиянп Маркиньос
9Коста-РиканпМанфред Угальде
75'
35ЛюксембургпзКристофер Мартинс
46'
19АлбаниянпМирлинд Даку
68'
25РоссияпзДанил Пруцев
75'
27РоссиянпИгорь Дмитриев
83'
1РоссияврСтанислав Агкацев
3БразилиязщВитор Тормена
5Бразилиязщ Жубал
15УругвайзщЛукас Оласа
40РоссиязщИлья Вахания
8БразилияпзДуглас Аугусто
18Бразилияпз Кристиан
86'
53РоссияпзАлександр Черников
66'
88РоссияпзНикита Кривцов
11АнголанпЖоау Батчи
10РоссиянпДмитрий Воробьёв
83'
6Кабо-ВердепзКевин Ленини
66'
21РоссияпзМагомед Оздоев
83'
17РоссиязщВалентин Пальцев
86'
Запасные
1РоссияврИлья Помазун
56РоссияврАлександр Довбня
4ГаназщАлександер Джику
33ИспаниязщВиктор Парада
97РоссиязщДаниил Денисов
17РоссияпзВладислав Саусь
24РоссиянпНикита Массалыга
62РоссиянпПавел Полех
16РоссияврАлександр Корякин
4БразилиязщДиего Коста
59РоссиязщАртем Хмарин
47РоссияпзДаниил Уткин
67РоссиянпКазбек Мукаилов
Главные тренеры
ИспанияХуан Карлос Карседо
РоссияМурад Олегович Мусаев
Голы
Манфред Угальде
Маркиньос
1:0
3'
Лукас Оласа
Дуглас Аугусто
1:1
6'
Жоау Батчи
Никита Кривцов
1:2
11'
Наказания
Александр Черников
21'
Илья Вахания
76'
Жедсон Фернандеш
79'
Жубал
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Краснодар, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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