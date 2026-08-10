Спартак Москва - Краснодар 9 августа обзор матча
Дата публикации: 10-08-2026
Спартак М
1 : 2
Краснодар
Составы команд
Спартак М
Москва
Краснодар
Краснодар
|98
|вр
|Александр Максименко
|3
|зщ
|Кристофер Ву
|6
|зщ
|Срджан Бабич
68'
|68
|зщ
|Руслан Литвинов
|5
|пз
|Эсекьель Барко
46'
|18
|пз
|Наиль Умяров
|47
|пз
|Роман Зобнин
83'
|83
|пз
|Жедсон Фернандеш
|7
|нп
|Пабло Солари
|10
|нп
|Маркиньос
|9
|нп
|Манфред Угальде
75'
|35
|пз
|Кристофер Мартинс
46'
|19
|нп
|Мирлинд Даку
68'
|25
|пз
|Данил Пруцев
75'
|27
|нп
|Игорь Дмитриев
83'
|1
|вр
|Станислав Агкацев
|3
|зщ
|Витор Тормена
|5
|зщ
|Жубал
|15
|зщ
|Лукас Оласа
|40
|зщ
|Илья Вахания
|8
|пз
|Дуглас Аугусто
|18
|пз
|Кристиан
86'
|53
|пз
|Александр Черников
66'
|88
|пз
|Никита Кривцов
|11
|нп
|Жоау Батчи
|10
|нп
|Дмитрий Воробьёв
83'
|6
|пз
|Кевин Ленини
66'
|21
|пз
|Магомед Оздоев
83'
|17
|зщ
|Валентин Пальцев
86'
Запасные
|1
|вр
|Илья Помазун
|56
|вр
|Александр Довбня
|4
|зщ
|Александер Джику
|33
|зщ
|Виктор Парада
|97
|зщ
|Даниил Денисов
|17
|пз
|Владислав Саусь
|24
|нп
|Никита Массалыга
|62
|нп
|Павел Полех
|16
|вр
|Александр Корякин
|4
|зщ
|Диего Коста
|59
|зщ
|Артем Хмарин
|47
|пз
|Даниил Уткин
|67
|нп
|Казбек Мукаилов
Главные тренеры
|Хуан Карлос Карседо
|Мурад Олегович Мусаев
Голы
Манфред Угальде
Маркиньос
1:0
3'
Лукас Оласа
Дуглас Аугусто
1:1
6'
Жоау Батчи
Никита Кривцов
1:2
11'
Наказания
Александр Черников
21'
Илья Вахания
76'
Жедсон Фернандеш
79'
Жубал
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Краснодар, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.