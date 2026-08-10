Спартак Москва - Краснодар 9 августа обзор матча Дата публикации: 10-08-2026 Спартак М 1 : 2 Краснодар Составы команд Спартак М Москва Краснодар Краснодар 98 вр Александр Максименко 3 зщ Кристофер Ву 6 зщ Срджан Бабич 68' 68 зщ Руслан Литвинов 5 пз Эсекьель Барко 46' 18 пз Наиль Умяров 47 пз Роман Зобнин 83' 83 пз Жедсон Фернандеш 7 нп Пабло Солари 10 нп Маркиньос 9 нп Манфред Угальде 75' 35 пз Кристофер Мартинс 46' 19 нп Мирлинд Даку 68' 25 пз Данил Пруцев 75' 27 нп Игорь Дмитриев 83' 1 вр Станислав Агкацев 3 зщ Витор Тормена 5 зщ Жубал 15 зщ Лукас Оласа 40 зщ Илья Вахания 8 пз Дуглас Аугусто 18 пз Кристиан 86' 53 пз Александр Черников 66' 88 пз Никита Кривцов 11 нп Жоау Батчи 10 нп Дмитрий Воробьёв 83' 6 пз Кевин Ленини 66' 21 пз Магомед Оздоев 83' 17 зщ Валентин Пальцев 86' Запасные 1 вр Илья Помазун 56 вр Александр Довбня 4 зщ Александер Джику 33 зщ Виктор Парада 97 зщ Даниил Денисов 17 пз Владислав Саусь 24 нп Никита Массалыга 62 нп Павел Полех 16 вр Александр Корякин 4 зщ Диего Коста 59 зщ Артем Хмарин 47 пз Даниил Уткин 67 нп Казбек Мукаилов Главные тренеры Хуан Карлос Карседо Мурад Олегович Мусаев Голы Манфред Угальде Маркиньос 1:0 3' Лукас Оласа Дуглас Аугусто 1:1 6' Жоау Батчи Никита Кривцов 1:2 11' Наказания Александр Черников 21' Илья Вахания 76' Жедсон Фернандеш 79' Жубал 90+4'

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