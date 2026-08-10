Полесье - Металлист 1925 10 августа обзор матча
Дата публикации: 10-08-2026
Полесье
3 : 1
Металлист 1925
Составы команд
Полесье
Житомир
Металлист 1925
Харьков
|77
|вр
|Георгий Бущан
|15
|зщ
|Богдан Михайличенко
86'
|44
|зщ
|Сергей Чоботенко
|16
|зщ
|Илир Красники
|8
|пз
|Руслан Бабенко
|18
|пз
|Александр Андриевский
68'
|27
|пз
|Олег Федор
58'
|10
|пз
|Владислав Велетень
58'
|55
|нп
|Борис Крушинский
|11
|нп
|Леандру Андраде
|95
|нп
|Игорь Краснопир
68'
|7
|пз
|Александр Назаренко
58'
|45
|нп
|Максим Брагару
58'
|22
|зщ
|Андрусв Араухо
68'
|89
|нп
|Николай Гайдучик
68'
|4
|зщ
|Никита Кравченко
86'
|1
|вр
|Георгий Ермаков
|27
|зщ
|Илья Крупский
|18
|зщ
|Евгений Павлюк
|31
|зщ
|Артём Шабанов
|29
|зщ
|Артём Смоляков
|5
|пз
|Иван Калюжный
|11
|пз
|Sebastian Castillo
79'
|6
|пз
|Rafael Profini
53'
|19
|пз
|Эрмир Рашица
53'
|7
|нп
|Батон Забергя
68'
|10
|нп
|Карлос Парако
|8
|пз
|Александр Яцык
53'
|98
|нп
|Питер Итодо
53'
|14
|нп
|Рамик Гаджиев
68'
|9
|нп
|Денис Антюх
79'
Запасные
|1
|вр
|Олег Кудрик
|31
|зщ
|Георгий Майсурадзе
|14
|пз
|Линдон Эмерлаху
|19
|пз
|Владимир Шепелев
|9
|нп
|Александр Филиппов
|94
|Denys Gryshkevych
|98
|Talko Anatoliyovych
|23
|вр
|Ярослав Проценко
|30
|вр
|Даниил Варакута
|13
|зщ
|Владимир Салюк
|24
|зщ
|Александр Мартынюк
|37
|зщ
|Валерий Дубко
|25
|пз
|Игорь Когут
|77
|пз
|Cauan Baptistella
|88
|пз
|Андрей Король
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
Голы
Игорь Краснопир
1:0
28'
Сергей Чоботенко
Леандру Андраде
2:0
61'
Максим Брагару
Богдан Михайличенко
3:0
65'
Питер Итодо
Иван Калюжный
3:1
83'
Наказания
Леандру Андраде
30'
Артём Смоляков
49'
Андрусв Араухо
70'
Руслан Бабенко
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Полесье - Металлист 1925, который состоялся 10 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.