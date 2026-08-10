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Полесье - Металлист 1925 10 августа обзор матча

Дата публикации: 10-08-2026
Полесье
Полесье
3 : 1
Металлист 1925
Металлист 1925
Составы команд
Полесье
Житомир
Металлист 1925
Харьков
77УкраинаврГеоргий Бущан
15УкраиназщБогдан Михайличенко
86'
44УкраиназщСергей Чоботенко
16КосовозщИлир Красники
8УкраинапзРуслан Бабенко
18УкраинапзАлександр Андриевский
68'
27УкраинапзОлег Федор
58'
10УкраинапзВладислав Велетень
58'
55УкраинанпБорис Крушинский
11Кабо-ВерденпЛеандру Андраде
95УкраинанпИгорь Краснопир
68'
7УкраинапзАлександр Назаренко
58'
45УкраинанпМаксим Брагару
58'
22ВенесуэлазщАндрусв Араухо
68'
89УкраинанпНиколай Гайдучик
68'
4УкраиназщНикита Кравченко
86'
1УкраинаврГеоргий Ермаков
27УкраиназщИлья Крупский
18УкраиназщЕвгений Павлюк
31УкраиназщАртём Шабанов
29УкраиназщАртём Смоляков
5УкраинапзИван Калюжный
11ВенесуэлапзSebastian Castillo
79'
6АргентинапзRafael Profini
53'
19АлбанияпзЭрмир Рашица
53'
7КосовонпБатон Забергя
68'
10ВенесуэланпКарлос Парако
8УкраинапзАлександр Яцык
53'
98НигериянпПитер Итодо
53'
14УкраинанпРамик Гаджиев
68'
9УкраинанпДенис Антюх
79'
Запасные
1УкраинаврОлег Кудрик
31ГрузиязщГеоргий Майсурадзе
14КосовопзЛиндон Эмерлаху
19УкраинапзВладимир Шепелев
9УкраинанпАлександр Филиппов
94УкраинаDenys Gryshkevych
98УкраинаTalko Anatoliyovych
23УкраинаврЯрослав Проценко
30УкраинаврДаниил Варакута
13УкраиназщВладимир Салюк
24УкраиназщАлександр Мартынюк
37УкраиназщВалерий Дубко
25УкраинапзИгорь Когут
77ИталияпзCauan Baptistella
88УкраинапзАндрей Король
Главные тренеры
УкраинаРуслан Петрович Ротань
Голы
Игорь Краснопир
1:0
28'
Сергей Чоботенко
Леандру Андраде
2:0
61'
Максим Брагару
Богдан Михайличенко
3:0
65'
Питер Итодо
Иван Калюжный
3:1
83'
Наказания
Леандру Андраде
30'
Артём Смоляков
49'
Андрусв Араухо
70'
Руслан Бабенко
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Полесье - Металлист 1925, который состоялся 10 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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