Полесье - Металлист 1925 10 августа обзор матча Дата публикации: 10-08-2026 Полесье 3 : 1 Металлист 1925 Составы команд Полесье Житомир Металлист 1925 Харьков 77 вр Георгий Бущан 15 зщ Богдан Михайличенко 86' 44 зщ Сергей Чоботенко 16 зщ Илир Красники 8 пз Руслан Бабенко 18 пз Александр Андриевский 68' 27 пз Олег Федор 58' 10 пз Владислав Велетень 58' 55 нп Борис Крушинский 11 нп Леандру Андраде 95 нп Игорь Краснопир 68' 7 пз Александр Назаренко 58' 45 нп Максим Брагару 58' 22 зщ Андрусв Араухо 68' 89 нп Николай Гайдучик 68' 4 зщ Никита Кравченко 86' 1 вр Георгий Ермаков 27 зщ Илья Крупский 18 зщ Евгений Павлюк 31 зщ Артём Шабанов 29 зщ Артём Смоляков 5 пз Иван Калюжный 11 пз Sebastian Castillo 79' 6 пз Rafael Profini 53' 19 пз Эрмир Рашица 53' 7 нп Батон Забергя 68' 10 нп Карлос Парако 8 пз Александр Яцык 53' 98 нп Питер Итодо 53' 14 нп Рамик Гаджиев 68' 9 нп Денис Антюх 79' Запасные 1 вр Олег Кудрик 31 зщ Георгий Майсурадзе 14 пз Линдон Эмерлаху 19 пз Владимир Шепелев 9 нп Александр Филиппов 94 Denys Gryshkevych 98 Talko Anatoliyovych 23 вр Ярослав Проценко 30 вр Даниил Варакута 13 зщ Владимир Салюк 24 зщ Александр Мартынюк 37 зщ Валерий Дубко 25 пз Игорь Когут 77 пз Cauan Baptistella 88 пз Андрей Король Главные тренеры Руслан Петрович Ротань Голы Игорь Краснопир 1:0 28' Сергей Чоботенко Леандру Андраде 2:0 61' Максим Брагару Богдан Михайличенко 3:0 65' Питер Итодо Иван Калюжный 3:1 83' Наказания Леандру Андраде 30' Артём Смоляков 49' Андрусв Араухо 70' Руслан Бабенко 90+2'

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