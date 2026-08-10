Карпаты - ЛНЗ Черкассы 10 августа обзор матча Дата публикации: 10-08-2026 Карпаты 3 : 0 ЛНЗ Черкассы Составы команд Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы Черкассы 1 вр Денис Марченко 14 зщ Иван Калеро 82' 4 зщ Владислав Бабогло 55 зщ Тимур Стецьков 73 зщ Ростислав Лях 17 зщ Роман Вантух 74' 20 пз Марко Сапуга 82' 8 пз Амбросий Чачуа 64' 70 нп Ксебер Алькаин 64' 31 нп Назарий Русин 26 нп Ян Костенко 5 пз Моха Муклисс 64' 7 пз Fellipe Vieira 64' 11 зщ Денис Мирошниченко 74' 47 зщ Жан Педрозо 82' 44 зщ Виталий Холод 82' 12 вр Алексей Паламарчук 11 зщ Геннадий Пасич 29 зщ Роман Дидык 34 зщ Назарий Муравский 14 зщ Александр Драмбаев 72' 17 зщ Денис Кузык 8 пз Adam Yakubu 16 пз Артур Рябов 19 нп Евгений Пастух 57' 90 нп Марк Ассинор 72' 77 нп Теди Цара 30 пз Таллес 57' 99 нп Кореде Адедойин 72' 7 нп Артур Микитишин 72' Запасные 80 вр Роман Мысак 36 вр Антон Жылкин 33 пз Артур Шах 19 нп Ярослав Карабин 28 Dedov Oleksandr 21 Bruno Iglesias 1 вр Дмитрий Ледвий 72 вр Кирилл Самойленко 93 зщ Виталий Роман 75 зщ Андрей Китела 27 нп Хевисон Беннетте 9 нп Егор Твердохлеб 23 нп Даниил Кравчук 49 Myroslav Donyk Главные тренеры Франсиско Фернандес Голы Владислав Бабогло Fellipe Vieira 1:0 67' Иван Калеро 2:0 78' Fellipe Vieira 3:0 86' Наказания Амбросий Чачуа 3' Евгений Пастух 24' Назарий Муравский 48' Тимур Стецьков 51' Геннадий Пасич 62'

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