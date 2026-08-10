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Карпаты - ЛНЗ Черкассы 10 августа обзор матча

Дата публикации: 10-08-2026
Карпаты
Карпаты
3 : 0
ЛНЗ Черкассы
ЛНЗ Черкассы
Составы команд
Карпаты
Львов
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
1УкраинаврДенис Марченко
14ИспаниязщИван Калеро
82'
4МолдавиязщВладислав Бабогло
55УкраиназщТимур Стецьков
73УкраиназщРостислав Лях
17УкраиназщРоман Вантух
74'
20УкраинапзМарко Сапуга
82'
8УкраинапзАмбросий Чачуа
64'
70ИспаниянпКсебер Алькаин
64'
31УкраинанпНазарий Русин
26УкраинанпЯн Костенко
5ИспанияпзМоха Муклисс
64'
7БразилияпзFellipe Vieira
64'
11УкраиназщДенис Мирошниченко
74'
47БразилиязщЖан Педрозо
82'
44УкраиназщВиталий Холод
82'
12УкраинаврАлексей Паламарчук
11УкраиназщГеннадий Пасич
29УкраиназщРоман Дидык
34УкраиназщНазарий Муравский
14УкраиназщАлександр Драмбаев
72'
17УкраиназщДенис Кузык
8НигерияпзAdam Yakubu
16УкраинапзАртур Рябов
19УкраинанпЕвгений Пастух
57'
90ГананпМарк Ассинор
72'
77АлбаниянпТеди Цара
30Бразилияпз Таллес
57'
99НигериянпКореде Адедойин
72'
7УкраинанпАртур Микитишин
72'
Запасные
80УкраинаврРоман Мысак
36УкраинаврАнтон Жылкин
33УкраинапзАртур Шах
19УкраинанпЯрослав Карабин
28УкраинаDedov Oleksandr
21ИспанияBruno Iglesias
1УкраинаврДмитрий Ледвий
72УкраинаврКирилл Самойленко
93УкраиназщВиталий Роман
75УкраиназщАндрей Китела
27Коста-РиканпХевисон Беннетте
9УкраинанпЕгор Твердохлеб
23УкраинанпДаниил Кравчук
49УкраинаMyroslav Donyk
Главные тренеры
ИспанияФрансиско Фернандес
Голы
Владислав Бабогло
Fellipe Vieira
1:0
67'
Иван Калеро
2:0
78'
Fellipe Vieira
3:0
86'
Наказания
Амбросий Чачуа
3'
Евгений Пастух
24'
Назарий Муравский
48'
Тимур Стецьков
51'
Геннадий Пасич
62'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Карпаты - ЛНЗ Черкассы, который состоялся 10 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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