Карпаты - ЛНЗ Черкассы 10 августа обзор матча
Дата публикации: 10-08-2026
Карпаты
3 : 0
ЛНЗ Черкассы
Составы команд
Карпаты
Львов
ЛНЗ Черкассы
Черкассы
|1
|вр
|Денис Марченко
|14
|зщ
|Иван Калеро
82'
|4
|зщ
|Владислав Бабогло
|55
|зщ
|Тимур Стецьков
|73
|зщ
|Ростислав Лях
|17
|зщ
|Роман Вантух
74'
|20
|пз
|Марко Сапуга
82'
|8
|пз
|Амбросий Чачуа
64'
|70
|нп
|Ксебер Алькаин
64'
|31
|нп
|Назарий Русин
|26
|нп
|Ян Костенко
|5
|пз
|Моха Муклисс
64'
|7
|пз
|Fellipe Vieira
64'
|11
|зщ
|Денис Мирошниченко
74'
|47
|зщ
|Жан Педрозо
82'
|44
|зщ
|Виталий Холод
82'
|12
|вр
|Алексей Паламарчук
|11
|зщ
|Геннадий Пасич
|29
|зщ
|Роман Дидык
|34
|зщ
|Назарий Муравский
|14
|зщ
|Александр Драмбаев
72'
|17
|зщ
|Денис Кузык
|8
|пз
|Adam Yakubu
|16
|пз
|Артур Рябов
|19
|нп
|Евгений Пастух
57'
|90
|нп
|Марк Ассинор
72'
|77
|нп
|Теди Цара
|30
|пз
|Таллес
57'
|99
|нп
|Кореде Адедойин
72'
|7
|нп
|Артур Микитишин
72'
Запасные
|80
|вр
|Роман Мысак
|36
|вр
|Антон Жылкин
|33
|пз
|Артур Шах
|19
|нп
|Ярослав Карабин
|28
|Dedov Oleksandr
|21
|Bruno Iglesias
|1
|вр
|Дмитрий Ледвий
|72
|вр
|Кирилл Самойленко
|93
|зщ
|Виталий Роман
|75
|зщ
|Андрей Китела
|27
|нп
|Хевисон Беннетте
|9
|нп
|Егор Твердохлеб
|23
|нп
|Даниил Кравчук
|49
|Myroslav Donyk
Главные тренеры
|Франсиско Фернандес
Голы
Владислав Бабогло
Fellipe Vieira
1:0
67'
Иван Калеро
2:0
78'
Fellipe Vieira
3:0
86'
Наказания
Амбросий Чачуа
3'
Евгений Пастух
24'
Назарий Муравский
48'
Тимур Стецьков
51'
Геннадий Пасич
62'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Карпаты - ЛНЗ Черкассы, который состоялся 10 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.