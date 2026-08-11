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Факел - Ахмат 10 августа обзор матча

Дата публикации: 11-08-2026
Факел
Факел
0 : 0
Ахмат
Ахмат
Составы команд
Факел
Воронеж
Ахмат
Грозный
1РоссияврДаниил Фролкин
5РоссиязщАльберт Габараев
20РоссиязщИгорь Юрганов
53РоссиязщМатвей Бардачёв
55Босния и ГерцеговиназщДарко Тодорович
84'
23РоссияпзВячеслав Якимов
84'
52РоссияпзРавиль Нетфуллин
99РоссияпзНиколай Гиоргобиани
58'
10РоссиянпИльнур Альшин
11РоссиянпАлексей Сутормин
58'
7РоссиянпМаксим Турищев
38'
19АлбаниянпБелайди Пуси
38'
17БеларусьпзАнтон Ковалёв
58'
97РоссияпзБутта Магомедов
58'
8РоссияпзАбдула Багамаев
84'
9ФранциянпАксель Гнапи
84'
1РоссияврВадим Ульянов
4РоссиязщТурпал-Али Ибишев
5АлбаниязщКлисман Цаке
8СербиязщМирослав Богосавац
90СенегалзщУсман Ндонг
95РоссиязщАрсен Адамов
10РоссияпзКирилл Щетинин
59'
18БразилияпзЖулио Ромау
7РоссиянпЛечи Садулаев
90+2'
20КазахстаннпМаксим Самородов
77РоссиянпГеоргий Мелкадзе
65'
11БразилияпзИсмаэл Силва
59'
76АлбаниянпЭральд Максути
65'
42АнголапзМануэл Келиану
90+2'
Запасные
35РоссияврВячеслав Доровских
96РоссияврИгорь Обухов
22МароккозщХодейфа Эль-Мхассани
44РоссиязщЮрий Журавлёв
18РоссияпзКирилл Симонов
25РоссиянпАлександр Беляев
93РоссиянпМераби Уридия
71РоссияврРасул Мицаев
88РоссияврГиорги Шелия
81РоссиязщМаксим Сидоров
70РоссияпзАбакар Гаджиев
23КазахстаннпГалымжан Кенжебек
97РоссиянпАлексей Касаджиков
Главные тренеры
РоссияОлег Петрович Василенко
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
Наказания
Алексей Сутормин
52'
Эральд Максути
68'
Дарко Тодорович
76'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Факел - Ахмат, который состоялся 10 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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