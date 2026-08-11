Факел - Ахмат 10 августа обзор матча
Дата публикации: 11-08-2026
Факел
0 : 0
Ахмат
Составы команд
Факел
Воронеж
Ахмат
Грозный
|1
|вр
|Даниил Фролкин
|5
|зщ
|Альберт Габараев
|20
|зщ
|Игорь Юрганов
|53
|зщ
|Матвей Бардачёв
|55
|зщ
|Дарко Тодорович
84'
|23
|пз
|Вячеслав Якимов
84'
|52
|пз
|Равиль Нетфуллин
|99
|пз
|Николай Гиоргобиани
58'
|10
|нп
|Ильнур Альшин
|11
|нп
|Алексей Сутормин
58'
|7
|нп
|Максим Турищев
38'
|19
|нп
|Белайди Пуси
38'
|17
|пз
|Антон Ковалёв
58'
|97
|пз
|Бутта Магомедов
58'
|8
|пз
|Абдула Багамаев
84'
|9
|нп
|Аксель Гнапи
84'
|1
|вр
|Вадим Ульянов
|4
|зщ
|Турпал-Али Ибишев
|5
|зщ
|Клисман Цаке
|8
|зщ
|Мирослав Богосавац
|90
|зщ
|Усман Ндонг
|95
|зщ
|Арсен Адамов
|10
|пз
|Кирилл Щетинин
59'
|18
|пз
|Жулио Ромау
|7
|нп
|Лечи Садулаев
90+2'
|20
|нп
|Максим Самородов
|77
|нп
|Георгий Мелкадзе
65'
|11
|пз
|Исмаэл Силва
59'
|76
|нп
|Эральд Максути
65'
|42
|пз
|Мануэл Келиану
90+2'
Запасные
|35
|вр
|Вячеслав Доровских
|96
|вр
|Игорь Обухов
|22
|зщ
|Ходейфа Эль-Мхассани
|44
|зщ
|Юрий Журавлёв
|18
|пз
|Кирилл Симонов
|25
|нп
|Александр Беляев
|93
|нп
|Мераби Уридия
|71
|вр
|Расул Мицаев
|88
|вр
|Гиорги Шелия
|81
|зщ
|Максим Сидоров
|70
|пз
|Абакар Гаджиев
|23
|нп
|Галымжан Кенжебек
|97
|нп
|Алексей Касаджиков
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Станислав Саламович Черчесов
Наказания
Алексей Сутормин
52'
Эральд Максути
68'
Дарко Тодорович
76'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Факел - Ахмат, который состоялся 10 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.