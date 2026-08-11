Факел - Ахмат 10 августа обзор матча Дата публикации: 11-08-2026 Факел 0 : 0 Ахмат Составы команд Факел Воронеж Ахмат Грозный 1 вр Даниил Фролкин 5 зщ Альберт Габараев 20 зщ Игорь Юрганов 53 зщ Матвей Бардачёв 55 зщ Дарко Тодорович 84' 23 пз Вячеслав Якимов 84' 52 пз Равиль Нетфуллин 99 пз Николай Гиоргобиани 58' 10 нп Ильнур Альшин 11 нп Алексей Сутормин 58' 7 нп Максим Турищев 38' 19 нп Белайди Пуси 38' 17 пз Антон Ковалёв 58' 97 пз Бутта Магомедов 58' 8 пз Абдула Багамаев 84' 9 нп Аксель Гнапи 84' 1 вр Вадим Ульянов 4 зщ Турпал-Али Ибишев 5 зщ Клисман Цаке 8 зщ Мирослав Богосавац 90 зщ Усман Ндонг 95 зщ Арсен Адамов 10 пз Кирилл Щетинин 59' 18 пз Жулио Ромау 7 нп Лечи Садулаев 90+2' 20 нп Максим Самородов 77 нп Георгий Мелкадзе 65' 11 пз Исмаэл Силва 59' 76 нп Эральд Максути 65' 42 пз Мануэл Келиану 90+2' Запасные 35 вр Вячеслав Доровских 96 вр Игорь Обухов 22 зщ Ходейфа Эль-Мхассани 44 зщ Юрий Журавлёв 18 пз Кирилл Симонов 25 нп Александр Беляев 93 нп Мераби Уридия 71 вр Расул Мицаев 88 вр Гиорги Шелия 81 зщ Максим Сидоров 70 пз Абакар Гаджиев 23 нп Галымжан Кенжебек 97 нп Алексей Касаджиков Главные тренеры Олег Петрович Василенко Станислав Саламович Черчесов Наказания Алексей Сутормин 52' Эральд Максути 68' Дарко Тодорович 76'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Факел - Ахмат, который состоялся 10 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.