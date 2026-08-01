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Барселона - Атлетик 27 августа обзор матча

Дата публикации: 28-08-2026
Барселона
Барселона
2 : 0
Атлетик Б
Атлетик Б
Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетик Б
Бильбао
1ИспанияврЖоан Гарсия
24ИспаниязщЭрик Гарсия
80'
18ИспаниязщХерард Мартин
5ИспаниязщПау Кубарси
22ИспанияпзМарк Берналь
63'
8Испанияпз Педри
85'
10ИспанияпзЛамин Ямаль
7ИспанияпзФермин Лопес
11Бразилияпз Рафинья
63'
17АнглияпзЭнтони Гордон
80'
12ИспанияпзХави Эспарт
20ИспанияпзДани Ольмо
63'
16Испанияпз Родри
63'
23ФранциязщЖюль Кунде
80'
14ГерманияпзКарим Адейеми
80'
2ПортугалиязщЖоау Канселу
85'
1ИспанияврУнай Симон
5ИспаниязщЕрай Альварес
15ИспаниязщУго Ринкон
14ИспаниязщЭмерик Лапорт
31ФранциязщЖоанеко Луи-Жан
70'
28ИспанияпзПейо Каналес
9ГанапзИньяки Уильямс
60'
8ИспанияпзОйан Сансет
18ИспанияпзМикель Хаурехисар
70'
10ИспанияпзНико Уильямс
60'
11ИспаниянпГорка Гурусета
81'
7ИспанияпзАлекс Беренгер
60'
23ИспанияпзРоберт Наварро
60'
19ИспаниязщАдама Бойро
70'
24ИспанияпзБеньят Херенабаррена
70'
25Гвинея-БисаунпАльваро Джало
81'
Запасные
13ПольшаврВойцех Щенсны
31ИспанияврЭдер Альер
15ДаниязщАндреас Кристенсен
3ИспаниязщАлекс Бальде
28ИспанияпзБрайан Фариньяс
29ЕгипетнпХамза Абделькарим
13МексикаврАлекс Падилья
4ИспаниязщАйтор Паредес
12ИспаниязщХесус Аресо
30ИспаниязщИкер Монреаль
16ИспанияпзИньиго Руис де Галарета
20ИспанияпзАлехандро Рего
21МарокконпМароан Саннади
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ГерманияЭдин Терзич
Голы
Рафинья
Педри
1:0
37'
Фермин Лопес
2:0
82'
Наказания
Хави Эспарт
27'
Горка Гурусета
48'
Жоанеко Луи-Жан
61'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Барселона - Атлетик, который состоялся 27 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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