Барселона - Атлетик 27 августа обзор матча Дата публикации: 28-08-2026 Барселона 2 : 0 Атлетик Б Составы команд Барселона Барселона Атлетик Б Бильбао 1 вр Жоан Гарсия 24 зщ Эрик Гарсия 80' 18 зщ Херард Мартин 5 зщ Пау Кубарси 22 пз Марк Берналь 63' 8 пз Педри 85' 10 пз Ламин Ямаль 7 пз Фермин Лопес 11 пз Рафинья 63' 17 пз Энтони Гордон 80' 12 пз Хави Эспарт 20 пз Дани Ольмо 63' 16 пз Родри 63' 23 зщ Жюль Кунде 80' 14 пз Карим Адейеми 80' 2 зщ Жоау Канселу 85' 1 вр Унай Симон 5 зщ Ерай Альварес 15 зщ Уго Ринкон 14 зщ Эмерик Лапорт 31 зщ Жоанеко Луи-Жан 70' 28 пз Пейо Каналес 9 пз Иньяки Уильямс 60' 8 пз Ойан Сансет 18 пз Микель Хаурехисар 70' 10 пз Нико Уильямс 60' 11 нп Горка Гурусета 81' 7 пз Алекс Беренгер 60' 23 пз Роберт Наварро 60' 19 зщ Адама Бойро 70' 24 пз Беньят Херенабаррена 70' 25 нп Альваро Джало 81' Запасные 13 вр Войцех Щенсны 31 вр Эдер Альер 15 зщ Андреас Кристенсен 3 зщ Алекс Бальде 28 пз Брайан Фариньяс 29 нп Хамза Абделькарим 13 вр Алекс Падилья 4 зщ Айтор Паредес 12 зщ Хесус Аресо 30 зщ Икер Монреаль 16 пз Иньиго Руис де Галарета 20 пз Алехандро Рего 21 нп Мароан Саннади Главные тренеры Ханс-Дитер Флик Эдин Терзич Голы Рафинья Педри 1:0 37' Фермин Лопес 2:0 82' Наказания Хави Эспарт 27' Горка Гурусета 48' Жоанеко Луи-Жан 61'

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