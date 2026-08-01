Барселона - Атлетик 27 августа обзор матча
Дата публикации: 28-08-2026
Барселона
2 : 0
Атлетик Б
Составы команд
Барселона
Барселона
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
80'
|18
|зщ
|Херард Мартин
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|22
|пз
|Марк Берналь
63'
|8
|пз
|Педри
85'
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|7
|пз
|Фермин Лопес
|11
|пз
|Рафинья
63'
|17
|пз
|Энтони Гордон
80'
|12
|пз
|Хави Эспарт
|20
|пз
|Дани Ольмо
63'
|16
|пз
|Родри
63'
|23
|зщ
|Жюль Кунде
80'
|14
|пз
|Карим Адейеми
80'
|2
|зщ
|Жоау Канселу
85'
|1
|вр
|Унай Симон
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|15
|зщ
|Уго Ринкон
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|31
|зщ
|Жоанеко Луи-Жан
70'
|28
|пз
|Пейо Каналес
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
60'
|8
|пз
|Ойан Сансет
|18
|пз
|Микель Хаурехисар
70'
|10
|пз
|Нико Уильямс
60'
|11
|нп
|Горка Гурусета
81'
|7
|пз
|Алекс Беренгер
60'
|23
|пз
|Роберт Наварро
60'
|19
|зщ
|Адама Бойро
70'
|24
|пз
|Беньят Херенабаррена
70'
|25
|нп
|Альваро Джало
81'
Запасные
|13
|вр
|Войцех Щенсны
|31
|вр
|Эдер Альер
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|28
|пз
|Брайан Фариньяс
|29
|нп
|Хамза Абделькарим
|13
|вр
|Алекс Падилья
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|30
|зщ
|Икер Монреаль
|16
|пз
|Иньиго Руис де Галарета
|20
|пз
|Алехандро Рего
|21
|нп
|Мароан Саннади
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Эдин Терзич
Голы
Рафинья
Педри
1:0
37'
Фермин Лопес
2:0
82'
Наказания
Хави Эспарт
27'
Горка Гурусета
48'
Жоанеко Луи-Жан
61'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Барселона - Атлетик, который состоялся 27 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.