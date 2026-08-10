Бенфика - Академику 9 августа обзор матча
Дата публикации: 10-08-2026
Бенфика
2 : 2
Академику
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Академику
Визеу
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|2
|зщ
|Клеман Лангле
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|6
|зщ
|Александр Бах
82'
|18
|пз
|Леандро Баррейро
76'
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|27
|пз
|Рафаэл Силва
76'
|10
|пз
|Георгий Судаков
64'
|25
|пз
|Джанлука Престианни
82'
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
64'
|20
|пз
|Ричард Риос
76'
|11
|пз
|Доди Лукебакио
76'
|17
|зщ
|Амар Дедич
82'
|22
|нп
|Джон Дуран
82'
|98
|вр
|Ewerton
|44
|зщ
|Rúben Filipe Gomes Pereira
73'
|41
|зщ
|Anthony Correia
|75
|зщ
|Робинью
|66
|зщ
|Igor Milioransa
|31
|пз
|Joao Guilherme
|8
|пз
|Джихан Кахраман
73'
|14
|пз
|Суфьян Мессегем
|45
|пз
|Алехандро Местанса
63'
|10
|пз
|Альваро Самора
73'
|33
|нп
|Andre Clovis
79'
|6
|зщ
|Андре Филипе Кастаньейра Сейтил
63'
|5
|зщ
|Педро Баселос
73'
|18
|пз
|Кристиан Феррейра
73'
|47
|пз
|Lorougnon Gohi
73'
|11
|нп
|Доминик Стечик
79'
Запасные
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|16
|зщ
|Мануэл Силва
|62
|зщ
|Жозе Нету
|13
|пз
|Якуб Каминьский
|73
|пз
|Мигель Фигейреду
|72
|нп
|Анизиу
|33
|Gabriel Indio
|58
|вр
|Matheus Sampaio
|1
|вр
|Marcos Lavin
|2
|зщ
|Николаос Михелис
|21
|зщ
|Томаш Домингуш
|29
|пз
|Андро Бабич
|22
|нп
|Нильс Мортимер
|78
|Simao Silva
Главные тренеры
|Марку Силва
Голы
Вангелис Павлидис
Джанлука Престианни
1:0
10'
Rúben Filipe Gomes Pereira
Джихан Кахраман
1:1
55'
Джанлука Престианни
Энсо Барренечеа
2:1
58'
Andre Clovis
Робинью
2:2
67'
Наказания
Алехандро Местанса
15'
Anthony Correia
18'
Георгий Судаков
25'
Томаш Араужу
45+1'
Андре Филипе Кастаньейра Сейтил
79'
Igor Milioransa
90+2'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бенфика - Академику, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.