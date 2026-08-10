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Бенфика - Академику 9 августа обзор матча

Дата публикации: 10-08-2026
Бенфика
Бенфика
2 : 2
Академику
Академику
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Академику
Визеу
24ПортугалияврСамуэл Суареш
44ПортугалиязщТомаш Араужу
2ФранциязщКлеман Лангле
26ШвециязщСамуэль Даль
6ДаниязщАлександр Бах
82'
18ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
76'
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
27ПортугалияпзРафаэл Силва
76'
10УкраинапзГеоргий Судаков
64'
25АргентинапзДжанлука Престианни
82'
14ГрециянпВангелис Павлидис
21НорвегияпзАндреас Шельдеруп
64'
20КолумбияпзРичард Риос
76'
11БельгияпзДоди Лукебакио
76'
17Босния и ГерцеговиназщАмар Дедич
82'
22КолумбиянпДжон Дуран
82'
98Бразилиявр Ewerton
44ПортугалиязщRúben Filipe Gomes Pereira
73'
41ФранциязщAnthony Correia
75Португалиязщ Робинью
66БразилиязщIgor Milioransa
31БразилияпзJoao Guilherme
8ТурцияпзДжихан Кахраман
73'
14ГерманияпзСуфьян Мессегем
45ИспанияпзАлехандро Местанса
63'
10Коста-РикапзАльваро Самора
73'
33Бразилиянп Andre Clovis
79'
6ПортугалиязщАндре Филипе Кастаньейра Сейтил
63'
5БразилиязщПедро Баселос
73'
18АргентинапзКристиан Феррейра
73'
47Кот-д'ИвуарпзLorougnon Gohi
73'
11ПольшанпДоминик Стечик
79'
Запасные
1УкраинаврАнатолий Трубин
16ПортугалиязщМануэл Силва
62ПортугалиязщЖозе Нету
13ПольшапзЯкуб Каминьский
73ПортугалияпзМигель Фигейреду
72Португалиянп Анизиу
33БразилияGabriel Indio
58БразилияврMatheus Sampaio
1ИспанияврMarcos Lavin
2ГрециязщНиколаос Михелис
21ПортугалиязщТомаш Домингуш
29ХорватияпзАндро Бабич
22ИспаниянпНильс Мортимер
78ПортугалияSimao Silva
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
Голы
Вангелис Павлидис
Джанлука Престианни
1:0
10'
Rúben Filipe Gomes Pereira
Джихан Кахраман
1:1
55'
Джанлука Престианни
Энсо Барренечеа
2:1
58'
Andre Clovis
Робинью
2:2
67'
Наказания
Алехандро Местанса
15'
Anthony Correia
18'
Георгий Судаков
25'
Томаш Араужу
45+1'
Андре Филипе Кастаньейра Сейтил
79'
Igor Milioransa
90+2'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бенфика - Академику, который состоялся 9 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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