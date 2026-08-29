РБ Лейпциг - Боруссия М 29 августа обзор матча Дата публикации: 29-08-2026 РБ Лейпциг 3 : 0 Боруссия М Составы команд РБ Лейпциг Лейпциг Боруссия М Мёнхенгладбах 26 вр Мартен Вандевордт 17 зщ Ридле Баку 73' 4 зщ Вилли Орбан 23 зщ Кастелло Люкеба 22 зщ Давид Раум 10 пз Браян Груда 73' 13 пз Николас Зайвальд 6 пз Эзехил Банзюзи 83' 20 пз Рокко Райц 83' 27 нп Тидиам Гомис 64' 7 нп Антонио Нуса 28 нп Кристофер Нкунку 64' 39 зщ Бенджамин Хенрихс 73' 11 нп Жоан Бакайоко 73' 48 пз Артур Вермерен 83' 9 нп Конрад Хардер 83' 1 вр Мориц Николас 14 зщ Даики Хасиока 75' 6 зщ Ко Итакура 4 зщ Кевин Дикс 26 зщ Лукас Ульрих 64' 16 пз Филипп Зандер 7 пз Кевин Штёгер 64' 36 пз Ваэль Мохиа 64' 38 пз Уго Болин 25 пз Робин Хак 64' 11 нп Тим Кляйндинст 20 зщ Давид Херольд 64' 3 нп Исак Лидберг 64' 9 нп Франк Онора 64' 34 Mathieu Nguefack 64' 29 зщ Джозеф Скалли 75' Запасные 25 вр Леопольд Цингерле 35 зщ Макс Финкгрефе 3 зщ Максим Эстеве 33 пз Андрия Максимович 33 вр Даниэль Бац 5 зщ Ян Лещински 8 пз Энзо Леопольд 18 нп Суто Матино Главные тренеры Мартин Гастон Демикелис Эуген Богуслав Полански Голы Ридле Баку Тидиам Гомис 1:0 26' Антонио Нуса Тидиам Гомис 2:0 49' Рокко Райц Кристофер Нкунку 3:0 66' Наказания Антонио Нуса 72'

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