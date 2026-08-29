РБ Лейпциг - Боруссия М 29 августа обзор матча
Дата публикации: 29-08-2026
РБ Лейпциг
3 : 0
Боруссия М
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|26
|вр
|Мартен Вандевордт
|17
|зщ
|Ридле Баку
73'
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|22
|зщ
|Давид Раум
|10
|пз
|Браян Груда
73'
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|6
|пз
|Эзехил Банзюзи
83'
|20
|пз
|Рокко Райц
83'
|27
|нп
|Тидиам Гомис
64'
|7
|нп
|Антонио Нуса
|28
|нп
|Кристофер Нкунку
64'
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
73'
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
73'
|48
|пз
|Артур Вермерен
83'
|9
|нп
|Конрад Хардер
83'
|1
|вр
|Мориц Николас
|14
|зщ
|Даики Хасиока
75'
|6
|зщ
|Ко Итакура
|4
|зщ
|Кевин Дикс
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
64'
|16
|пз
|Филипп Зандер
|7
|пз
|Кевин Штёгер
64'
|36
|пз
|Ваэль Мохиа
64'
|38
|пз
|Уго Болин
|25
|пз
|Робин Хак
64'
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
|20
|зщ
|Давид Херольд
64'
|3
|нп
|Исак Лидберг
64'
|9
|нп
|Франк Онора
64'
|34
|Mathieu Nguefack
64'
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
75'
Запасные
|25
|вр
|Леопольд Цингерле
|35
|зщ
|Макс Финкгрефе
|3
|зщ
|Максим Эстеве
|33
|пз
|Андрия Максимович
|33
|вр
|Даниэль Бац
|5
|зщ
|Ян Лещински
|8
|пз
|Энзо Леопольд
|18
|нп
|Суто Матино
Главные тренеры
|Мартин Гастон Демикелис
|Эуген Богуслав Полански
Голы
Ридле Баку
Тидиам Гомис
1:0
26'
Антонио Нуса
Тидиам Гомис
2:0
49'
Рокко Райц
Кристофер Нкунку
3:0
66'
Наказания
Антонио Нуса
72'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн РБ Лейпциг - Боруссия М, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.