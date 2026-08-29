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РБ Лейпциг - Боруссия М 29 августа обзор матча

Дата публикации: 29-08-2026
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
3 : 0
Боруссия М
Боруссия М
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Боруссия М
Мёнхенгладбах
26БельгияврМартен Вандевордт
17ГерманиязщРидле Баку
73'
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
22ГерманиязщДавид Раум
10ГерманияпзБраян Груда
73'
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
6НидерландыпзЭзехил Банзюзи
83'
20ГерманияпзРокко Райц
83'
27ФранциянпТидиам Гомис
64'
7НорвегиянпАнтонио Нуса
28ФранциянпКристофер Нкунку
64'
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
73'
11БельгиянпЖоан Бакайоко
73'
48БельгияпзАртур Вермерен
83'
9ДаниянпКонрад Хардер
83'
1ГерманияврМориц Николас
14ЯпониязщДаики Хасиока
75'
6ЯпониязщКо Итакура
4ИндонезиязщКевин Дикс
26ГерманиязщЛукас Ульрих
64'
16ГерманияпзФилипп Зандер
7АвстрияпзКевин Штёгер
64'
36ГерманияпзВаэль Мохиа
64'
38ШвецияпзУго Болин
25ГерманияпзРобин Хак
64'
11ГерманиянпТим Кляйндинст
20ГерманиязщДавид Херольд
64'
3ШвециянпИсак Лидберг
64'
9ФранциянпФранк Онора
64'
34ГерманияMathieu Nguefack
64'
29СШАзщДжозеф Скалли
75'
Запасные
25ГерманияврЛеопольд Цингерле
35ГерманиязщМакс Финкгрефе
3ФранциязщМаксим Эстеве
33СербияпзАндрия Максимович
33ГерманияврДаниэль Бац
5ПольшазщЯн Лещински
8ГерманияпзЭнзо Леопольд
18ЯпониянпСуто Матино
Главные тренеры
АргентинаМартин Гастон Демикелис
ПольшаЭуген Богуслав Полански
Голы
Ридле Баку
Тидиам Гомис
1:0
26'
Антонио Нуса
Тидиам Гомис
2:0
49'
Рокко Райц
Кристофер Нкунку
3:0
66'
Наказания
Антонио Нуса
72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн РБ Лейпциг - Боруссия М, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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