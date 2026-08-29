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Унион - Айнтрахт 29 августа обзор матча

Дата публикации: 29-08-2026
Унион
Унион
3 : 3
Айнтрахт
Айнтрахт
Составы команд
Унион
Берлин
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
31ГерманияврМатео Раб
18ХорватиязщЙосип Юранович
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
4БельгиязщЗено ван ден Босх
15ГерманиязщТом Роте
6ГерманияпзАлёша Кемляйн
75'
8ТуниспзРани Хедира
13ВенгрияпзАндраш Шефер
61'
20ШвейцарияпзМихел Эбишер
61'
29Кот-д&#039;ИвуарнпЭммануэль Латте Лат
62'
27ХорватиянпМарин Любичич
82'
9ГерманияпзЛиван Бурджу
61'
11Южная КореяпзЧон У Ён
61'
21ГерманиянпТим Скарке
62'
19ГерманияпзЯник Хаберер
75'
17ГерманиязщДеррик Кён
82'
1ГерманияврНоа Атуболу
2ГерманиязщЭлиас Баум
4ГерманиязщРобин Кох
26ЯпониязщКэйта Косуги
37ГерманиязщJeremiaha Maluze
29МароккопзАюб Амаймуни-Эчгуяб
79'
25НигерияпзРафаэль Оньедика
8АлжирпзФарес Шаиби
42ТурцияпзДжан Узун
79'
11ГерманиянпЮнес Эбнуталиб
86'
9ГерманиянпЖонатан Буркардт
66'
35ДаниянпМалик Пимпонг
66'
6ДанияпзОскар Хойлунн
79'
31ШвецияпзЛове Аррхов
79'
5БразилиязщОтавио Фернандес
86'
Запасные
25ГерманияврКарл Клаус
2ГерманиязщФеликс Удуохай
28АвстрияпзКристофер Триммель
49ГерманияLins Guether
40БразилияврКауа Сантос
22СШАзщТимоти Чендлер
15ГерманияпзНоэль Асеко-Нкили
27ГерманияпзМарио Гётце
19ФранциянпЖан-Маттео Баойя
Главные тренеры
АвстрияАдольф Хюттер
Голы
Эммануэль Латте Лат
Йосип Юранович
1:0
3'
Юнес Эбнуталиб
1:1
10'
Юнес Эбнуталиб
1:2
11'
Юнес Эбнуталиб
Элиас Баум
1:3
67'
Леопольд Кверфельд
Йосип Юранович
2:3
79'
Тим Скарке
Леопольд Кверфельд
3:3
90+3'
Наказания
Юнес Эбнуталиб
11'
Jeremiaha Maluze
13'
Михел Эбишер
23'
Зено ван ден Босх
81'
Отавио Фернандес
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Унион - Айнтрахт, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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