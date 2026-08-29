Унион - Айнтрахт 29 августа обзор матча Дата публикации: 29-08-2026 Унион 3 : 3 Айнтрахт Составы команд Унион Берлин Айнтрахт Ф Франкфурт-на-Майне 31 вр Матео Раб 18 зщ Йосип Юранович 14 зщ Леопольд Кверфельд 4 зщ Зено ван ден Босх 15 зщ Том Роте 6 пз Алёша Кемляйн 75' 8 пз Рани Хедира 13 пз Андраш Шефер 61' 20 пз Михел Эбишер 61' 29 нп Эммануэль Латте Лат 62' 27 нп Марин Любичич 82' 9 пз Ливан Бурджу 61' 11 пз Чон У Ён 61' 21 нп Тим Скарке 62' 19 пз Яник Хаберер 75' 17 зщ Деррик Кён 82' 1 вр Ноа Атуболу 2 зщ Элиас Баум 4 зщ Робин Кох 26 зщ Кэйта Косуги 37 зщ Jeremiaha Maluze 29 пз Аюб Амаймуни-Эчгуяб 79' 25 пз Рафаэль Оньедика 8 пз Фарес Шаиби 42 пз Джан Узун 79' 11 нп Юнес Эбнуталиб 86' 9 нп Жонатан Буркардт 66' 35 нп Малик Пимпонг 66' 6 пз Оскар Хойлунн 79' 31 пз Лове Аррхов 79' 5 зщ Отавио Фернандес 86' Запасные 25 вр Карл Клаус 2 зщ Феликс Удуохай 28 пз Кристофер Триммель 49 Lins Guether 40 вр Кауа Сантос 22 зщ Тимоти Чендлер 15 пз Ноэль Асеко-Нкили 27 пз Марио Гётце 19 нп Жан-Маттео Баойя Главные тренеры Адольф Хюттер Голы Эммануэль Латте Лат Йосип Юранович 1:0 3' Юнес Эбнуталиб 1:1 10' Юнес Эбнуталиб 1:2 11' Юнес Эбнуталиб Элиас Баум 1:3 67' Леопольд Кверфельд Йосип Юранович 2:3 79' Тим Скарке Леопольд Кверфельд 3:3 90+3' Наказания Юнес Эбнуталиб 11' Jeremiaha Maluze 13' Михел Эбишер 23' Зено ван ден Босх 81' Отавио Фернандес 90'

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