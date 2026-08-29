Унион - Айнтрахт 29 августа обзор матча
Дата публикации: 29-08-2026
Унион
3 : 3
Айнтрахт
Составы команд
Унион
Берлин
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|31
|вр
|Матео Раб
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Зено ван ден Босх
|15
|зщ
|Том Роте
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
75'
|8
|пз
|Рани Хедира
|13
|пз
|Андраш Шефер
61'
|20
|пз
|Михел Эбишер
61'
|29
|нп
|Эммануэль Латте Лат
62'
|27
|нп
|Марин Любичич
82'
|9
|пз
|Ливан Бурджу
61'
|11
|пз
|Чон У Ён
61'
|21
|нп
|Тим Скарке
62'
|19
|пз
|Яник Хаберер
75'
|17
|зщ
|Деррик Кён
82'
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|2
|зщ
|Элиас Баум
|4
|зщ
|Робин Кох
|26
|зщ
|Кэйта Косуги
|37
|зщ
|Jeremiaha Maluze
|29
|пз
|Аюб Амаймуни-Эчгуяб
79'
|25
|пз
|Рафаэль Оньедика
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|42
|пз
|Джан Узун
79'
|11
|нп
|Юнес Эбнуталиб
86'
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
66'
|35
|нп
|Малик Пимпонг
66'
|6
|пз
|Оскар Хойлунн
79'
|31
|пз
|Лове Аррхов
79'
|5
|зщ
|Отавио Фернандес
86'
Запасные
|25
|вр
|Карл Клаус
|2
|зщ
|Феликс Удуохай
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|49
|Lins Guether
|40
|вр
|Кауа Сантос
|22
|зщ
|Тимоти Чендлер
|15
|пз
|Ноэль Асеко-Нкили
|27
|пз
|Марио Гётце
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
Главные тренеры
|Адольф Хюттер
Голы
Эммануэль Латте Лат
Йосип Юранович
1:0
3'
Юнес Эбнуталиб
1:1
10'
Юнес Эбнуталиб
1:2
11'
Юнес Эбнуталиб
Элиас Баум
1:3
67'
Леопольд Кверфельд
Йосип Юранович
2:3
79'
Тим Скарке
Леопольд Кверфельд
3:3
90+3'
Наказания
Юнес Эбнуталиб
11'
Jeremiaha Maluze
13'
Михел Эбишер
23'
Зено ван ден Босх
81'
Отавио Фернандес
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Унион - Айнтрахт, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.