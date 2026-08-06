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Спартак Москва - Оренбург 5 августа обзор матча

Дата публикации: 06-08-2026
Спартак М
Спартак М
5 : 1
Оренбург
Оренбург
Составы команд
Спартак М
Москва
Оренбург
Оренбург
1РоссияврИлья Помазун
4ГаназщАлександер Джику
79'
68РоссиязщРуслан Литвинов
46'
3КамерунзщКристофер Ву
73'
33ИспаниязщВиктор Парада
25РоссияпзДанил Пруцев
17РоссияпзВладислав Саусь
35ЛюксембургпзКристофер Мартинс
63'
27РоссиянпИгорь Дмитриев
7АргентинанпПабло Солари
46'
9Коста-РиканпМанфред Угальде
18РоссияпзНаиль Умяров
46'
24РоссиянпНикита Массалыга
46'
40РоссияпзИван Сорокин
63'
62РоссиянпПавел Полех
73'
82РоссиязщДаниил Хлусевич
79'
88РоссияврМаксим Рудаков
2РоссиязщСтанислав Поройков
38РоссиязщАртём Касимов
43'
26БолгариязщЭмил Ценов
18РоссияпзДмитрий Васильев
61'
11РоссияпзЕгор Назаренко
65РоссияпзИван Иващенко
27РоссияпзРенат Голыбин
81'
96РоссиянпКирилл Дударин
61'
9РоссиянпМаксим Савельев
43'
21АргентинанпБенхамин Бош
64'
59РоссиязщМаксим Сыщенко
43'
19БразилиянпАлешандре Жезус
43'
77РоссиянпАндрей Касаджиков
61'81'
78РоссиянпРуслан Куль
61'
8АргентинапзДамиан Пуэбла
64'
Запасные
98РоссияврАлександр Максименко
56РоссияврАлександр Довбня
97РоссиязщДаниил Денисов
6СербиязщСрджан Бабич
5АргентинапзЭсекьель Барко
47РоссияпзРоман Зобнин
10Бразилиянп Маркиньос
89РоссиянпВиктор Солопов
95РоссияврАндрей Ходанович
3РоссиязщДанила Ведерников
6КолумбиязщДжон Паласиос
5РоссиязщАлексей Татаев
80РоссияпзМихаил Пыхчеев
20РоссияпзДмитрий Рыбчинский
63РоссияпзОмар Минатулаев
Главные тренеры
ИспанияХуан Карлос Карседо
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
Голы
Пабло Солари
1:0
26'
Манфред Угальде
2:0
33'
Манфред Угальде
Игорь Дмитриев
3:0
52'
Наиль Умяров
Игорь Дмитриев
4:0
78'
Ренат Голыбин
4:1
81'
Павел Полех
Никита Массалыга
5:1
84'
Наказания
Кирилл Дударин
29'
Руслан Куль
75'
Дамиан Пуэбла
77'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Оренбург, который состоялся 5 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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