Спартак Москва - Оренбург 5 августа обзор матча
Дата публикации: 06-08-2026
Спартак М
5 : 1
Оренбург
Составы команд
Спартак М
Москва
Оренбург
Оренбург
|1
|вр
|Илья Помазун
|4
|зщ
|Александер Джику
79'
|68
|зщ
|Руслан Литвинов
46'
|3
|зщ
|Кристофер Ву
73'
|33
|зщ
|Виктор Парада
|25
|пз
|Данил Пруцев
|17
|пз
|Владислав Саусь
|35
|пз
|Кристофер Мартинс
63'
|27
|нп
|Игорь Дмитриев
|7
|нп
|Пабло Солари
46'
|9
|нп
|Манфред Угальде
|18
|пз
|Наиль Умяров
46'
|24
|нп
|Никита Массалыга
46'
|40
|пз
|Иван Сорокин
63'
|62
|нп
|Павел Полех
73'
|82
|зщ
|Даниил Хлусевич
79'
|88
|вр
|Максим Рудаков
|2
|зщ
|Станислав Поройков
|38
|зщ
|Артём Касимов
43'
|26
|зщ
|Эмил Ценов
|18
|пз
|Дмитрий Васильев
61'
|11
|пз
|Егор Назаренко
|65
|пз
|Иван Иващенко
|27
|пз
|Ренат Голыбин
81'
|96
|нп
|Кирилл Дударин
61'
|9
|нп
|Максим Савельев
43'
|21
|нп
|Бенхамин Бош
64'
|59
|зщ
|Максим Сыщенко
43'
|19
|нп
|Алешандре Жезус
43'
|77
|нп
|Андрей Касаджиков
61'81'
|78
|нп
|Руслан Куль
61'
|8
|пз
|Дамиан Пуэбла
64'
Запасные
|98
|вр
|Александр Максименко
|56
|вр
|Александр Довбня
|97
|зщ
|Даниил Денисов
|6
|зщ
|Срджан Бабич
|5
|пз
|Эсекьель Барко
|47
|пз
|Роман Зобнин
|10
|нп
|Маркиньос
|89
|нп
|Виктор Солопов
|95
|вр
|Андрей Ходанович
|3
|зщ
|Данила Ведерников
|6
|зщ
|Джон Паласиос
|5
|зщ
|Алексей Татаев
|80
|пз
|Михаил Пыхчеев
|20
|пз
|Дмитрий Рыбчинский
|63
|пз
|Омар Минатулаев
Главные тренеры
|Хуан Карлос Карседо
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
Голы
Пабло Солари
1:0
26'
Манфред Угальде
2:0
33'
Манфред Угальде
Игорь Дмитриев
3:0
52'
Наиль Умяров
Игорь Дмитриев
4:0
78'
Ренат Голыбин
4:1
81'
Павел Полех
Никита Массалыга
5:1
84'
Наказания
Кирилл Дударин
29'
Руслан Куль
75'
Дамиан Пуэбла
77'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Оренбург, который состоялся 5 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.