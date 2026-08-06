Спартак Москва - Оренбург 5 августа обзор матча Дата публикации: 06-08-2026 Спартак М 5 : 1 Оренбург Составы команд Спартак М Москва Оренбург Оренбург 1 вр Илья Помазун 4 зщ Александер Джику 79' 68 зщ Руслан Литвинов 46' 3 зщ Кристофер Ву 73' 33 зщ Виктор Парада 25 пз Данил Пруцев 17 пз Владислав Саусь 35 пз Кристофер Мартинс 63' 27 нп Игорь Дмитриев 7 нп Пабло Солари 46' 9 нп Манфред Угальде 18 пз Наиль Умяров 46' 24 нп Никита Массалыга 46' 40 пз Иван Сорокин 63' 62 нп Павел Полех 73' 82 зщ Даниил Хлусевич 79' 88 вр Максим Рудаков 2 зщ Станислав Поройков 38 зщ Артём Касимов 43' 26 зщ Эмил Ценов 18 пз Дмитрий Васильев 61' 11 пз Егор Назаренко 65 пз Иван Иващенко 27 пз Ренат Голыбин 81' 96 нп Кирилл Дударин 61' 9 нп Максим Савельев 43' 21 нп Бенхамин Бош 64' 59 зщ Максим Сыщенко 43' 19 нп Алешандре Жезус 43' 77 нп Андрей Касаджиков 61'81' 78 нп Руслан Куль 61' 8 пз Дамиан Пуэбла 64' Запасные 98 вр Александр Максименко 56 вр Александр Довбня 97 зщ Даниил Денисов 6 зщ Срджан Бабич 5 пз Эсекьель Барко 47 пз Роман Зобнин 10 нп Маркиньос 89 нп Виктор Солопов 95 вр Андрей Ходанович 3 зщ Данила Ведерников 6 зщ Джон Паласиос 5 зщ Алексей Татаев 80 пз Михаил Пыхчеев 20 пз Дмитрий Рыбчинский 63 пз Омар Минатулаев Главные тренеры Хуан Карлос Карседо Ильдар Раушанович Ахметзянов Голы Пабло Солари 1:0 26' Манфред Угальде 2:0 33' Манфред Угальде Игорь Дмитриев 3:0 52' Наиль Умяров Игорь Дмитриев 4:0 78' Ренат Голыбин 4:1 81' Павел Полех Никита Массалыга 5:1 84' Наказания Кирилл Дударин 29' Руслан Куль 75' Дамиан Пуэбла 77'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спартак Москва - Оренбург, который состоялся 5 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.