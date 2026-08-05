Локомотив - ЦСКА 4 августа обзор матча Дата публикации: 05-08-2026 Локомотив М 1 : 1 3 : 3 ЦСКА Составы команд Локомотив М Москва ЦСКА Москва 22 вр Илья Лантратов 24 зщ Максим Ненахов 85 зщ Евгений Морозов 14 зщ Георгий Джикия 45 зщ Александр Сильянов 88 пз Михаил Щетинин 46' 8 пз Александр Коваленко 59' 32 пз Лукас Вера 46' 10 пз Алексей Батраков 19 нп Александр Руденко 31' 11 нп Вадим Раков 59' 7 нп Зелимхан Бакаев 31' 93 пз Артём Карпукас 46' 75 пз Илья Еремеев 46' 9 нп Сергей Пиняев 59' 63 нп Владислав Голубев 59' 39 вр Максим Бориско 22 зщ Милан Гаич 61' 90 зщ Матвей Лукин 23 зщ Джамалутдин Абдулкадыров 2 зщ Матеус Рейс 6 пз Дмитрий Баринов 7 пз Матеус Алвес 76' 31 пз Матвей Кисляк 46' 62 нп Имран Фиров 61' 17 нп Кирилл Глебов 46' 11 нп Тамерлан Мусаев 10 пз Иван Обляков 46' 20 пз Матия Попович 46' 3 пз Данил Круговой 61' 37 нп Энрике Кармо 61' 18 пз Данила Козлов 76' Запасные 16 вр Даниил Веселов 3 зщ Лукас Фассон 5 зщ Жерзино Ньямси 59 зщ Егор Погостнов 74 пз Даниил Чевардин 17 нп Никита Салтыков 49 вр Владислав Тороп 99 вр Николай Баровский 4 зщ Жоао Виктор 27 зщ Мойзес 52 пз Артём Бандикян 84 пз Александр Вакулич 32 нп Лусиано Гонду Главные тренеры Михаил Михайлович Галактионов Дмитрий Игоревич Игдисамов Голы Матеус Рейс 0:1 40' Александр Сильянов 1:1 90+2' Послематчевые пенальти Евгений Морозов 1:0 Иван Обляков 1:1 Зелимхан Бакаев 2:1 Данил Круговой 2:2 Владислав Голубев 3:2 Данила Козлов 3:3 Наказания Иван Обляков 86' Евгений Морозов 87' Дмитрий Баринов 89'

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