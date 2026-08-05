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Локомотив - ЦСКА 4 августа обзор матча

Дата публикации: 05-08-2026
Локомотив М
Локомотив М
1 : 13 : 3
ЦСКА
ЦСКА
Составы команд
Локомотив М
Москва
ЦСКА
Москва
22РоссияврИлья Лантратов
24РоссиязщМаксим Ненахов
85РоссиязщЕвгений Морозов
14РоссиязщГеоргий Джикия
45РоссиязщАлександр Сильянов
88РоссияпзМихаил Щетинин
46'
8РоссияпзАлександр Коваленко
59'
32АргентинапзЛукас Вера
46'
10РоссияпзАлексей Батраков
19РоссиянпАлександр Руденко
31'
11РоссиянпВадим Раков
59'
7РоссиянпЗелимхан Бакаев
31'
93РоссияпзАртём Карпукас
46'
75РоссияпзИлья Еремеев
46'
9РоссиянпСергей Пиняев
59'
63РоссиянпВладислав Голубев
59'
39РоссияврМаксим Бориско
22СербиязщМилан Гаич
61'
90РоссиязщМатвей Лукин
23РоссиязщДжамалутдин Абдулкадыров
2БразилиязщМатеус Рейс
6РоссияпзДмитрий Баринов
7БразилияпзМатеус Алвес
76'
31РоссияпзМатвей Кисляк
46'
62РоссиянпИмран Фиров
61'
17РоссиянпКирилл Глебов
46'
11РоссиянпТамерлан Мусаев
10РоссияпзИван Обляков
46'
20СербияпзМатия Попович
46'
3РоссияпзДанил Круговой
61'
37БразилиянпЭнрике Кармо
61'
18РоссияпзДанила Козлов
76'
Запасные
16РоссияврДаниил Веселов
3БразилиязщЛукас Фассон
5КамерунзщЖерзино Ньямси
59РоссиязщЕгор Погостнов
74РоссияпзДаниил Чевардин
17РоссиянпНикита Салтыков
49РоссияврВладислав Тороп
99РоссияврНиколай Баровский
4БразилиязщЖоао Виктор
27Бразилиязщ Мойзес
52АрменияпзАртём Бандикян
84РоссияпзАлександр Вакулич
32АргентинанпЛусиано Гонду
Главные тренеры
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
РоссияДмитрий Игоревич Игдисамов
Голы
Матеус Рейс
0:1
40'
Александр Сильянов
1:1
90+2'
Послематчевые пенальти
Евгений Морозов
1:0
Иван Обляков
1:1
Зелимхан Бакаев
2:1
Данил Круговой
2:2
Владислав Голубев
3:2
Данила Козлов
3:3
Наказания
Иван Обляков
86'
Евгений Морозов
87'
Дмитрий Баринов
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Локомотив - ЦСКА, который состоялся 4 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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