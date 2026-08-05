Локомотив - ЦСКА 4 августа обзор матча
Дата публикации: 05-08-2026
Локомотив М
1 : 13 : 3
ЦСКА
Составы команд
Локомотив М
Москва
ЦСКА
Москва
|22
|вр
|Илья Лантратов
|24
|зщ
|Максим Ненахов
|85
|зщ
|Евгений Морозов
|14
|зщ
|Георгий Джикия
|45
|зщ
|Александр Сильянов
|88
|пз
|Михаил Щетинин
46'
|8
|пз
|Александр Коваленко
59'
|32
|пз
|Лукас Вера
46'
|10
|пз
|Алексей Батраков
|19
|нп
|Александр Руденко
31'
|11
|нп
|Вадим Раков
59'
|7
|нп
|Зелимхан Бакаев
31'
|93
|пз
|Артём Карпукас
46'
|75
|пз
|Илья Еремеев
46'
|9
|нп
|Сергей Пиняев
59'
|63
|нп
|Владислав Голубев
59'
|39
|вр
|Максим Бориско
|22
|зщ
|Милан Гаич
61'
|90
|зщ
|Матвей Лукин
|23
|зщ
|Джамалутдин Абдулкадыров
|2
|зщ
|Матеус Рейс
|6
|пз
|Дмитрий Баринов
|7
|пз
|Матеус Алвес
76'
|31
|пз
|Матвей Кисляк
46'
|62
|нп
|Имран Фиров
61'
|17
|нп
|Кирилл Глебов
46'
|11
|нп
|Тамерлан Мусаев
|10
|пз
|Иван Обляков
46'
|20
|пз
|Матия Попович
46'
|3
|пз
|Данил Круговой
61'
|37
|нп
|Энрике Кармо
61'
|18
|пз
|Данила Козлов
76'
Запасные
|16
|вр
|Даниил Веселов
|3
|зщ
|Лукас Фассон
|5
|зщ
|Жерзино Ньямси
|59
|зщ
|Егор Погостнов
|74
|пз
|Даниил Чевардин
|17
|нп
|Никита Салтыков
|49
|вр
|Владислав Тороп
|99
|вр
|Николай Баровский
|4
|зщ
|Жоао Виктор
|27
|зщ
|Мойзес
|52
|пз
|Артём Бандикян
|84
|пз
|Александр Вакулич
|32
|нп
|Лусиано Гонду
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Дмитрий Игоревич Игдисамов
Голы
Матеус Рейс
0:1
40'
Александр Сильянов
1:1
90+2'
Послематчевые пенальти
Евгений Морозов
1:0
Иван Обляков
1:1
Зелимхан Бакаев
2:1
Данил Круговой
2:2
Владислав Голубев
3:2
Данила Козлов
3:3
Наказания
Иван Обляков
86'
Евгений Морозов
87'
Дмитрий Баринов
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Локомотив - ЦСКА, который состоялся 4 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.