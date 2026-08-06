Факел - Динамо Москва 5 августа обзор матча Дата публикации: 06-08-2026 Факел 0 : 1 Динамо М Составы команд Факел Воронеж Динамо М Москва 96 вр Игорь Обухов 20 зщ Игорь Юрганов 53 зщ Матвей Бардачёв 44 зщ Юрий Журавлёв 74' 55 зщ Дарко Тодорович 17 пз Антон Ковалёв 8 пз Абдула Багамаев 23 пз Вячеслав Якимов 46' 11 нп Алексей Сутормин 63' 93 нп Мераби Уридия 63' 19 нп Белайди Пуси 46' 52 пз Равиль Нетфуллин 46' 7 нп Максим Турищев 46' 97 пз Бутта Магомедов 63' 99 пз Николай Гиоргобиани 63' 10 нп Ильнур Альшин 74' 31 вр Игорь Лещук 6 зщ Роберто Фернандес 2 зщ Николас Маричаль 4 зщ Хуан Хосе Касерес 8 зщ Рубенс 60 пз Тимофей Маринкин 74 пз Даниил Фомин 90+1' 21 пз Антон Миранчук 59' 88 пз Виктор Окишор 68' 17 нп Ульви Бабаев 68' 33 нп Иван Сергеев 59' 10 пз Бителло 59' 70 нп Константин Тюкавин 59' 7 зщ Дмитрий Скопинцев 68' 91 нп Ярослав Гладышев 68' 24 пз Луис Чавес 90+1' Запасные 35 вр Вячеслав Доровских 1 вр Даниил Фролкин 22 зщ Ходейфа Эль-Мхассани 5 зщ Альберт Габараев 18 пз Кирилл Симонов 25 нп Александр Беляев 9 нп Аксель Гнапи 47 вр Андрей Кудравец 1 вр Курбан Расулов 56 зщ Леон Зайдензаль 57 зщ Давид Рикардо 55 зщ Максим Осипенко 15 пз Данил Глебов Главные тренеры Олег Петрович Василенко Сандро Шварц Голы Игорь Юрганов 0:1 90+2' Наказания Антон Миранчук 57' Бутта Магомедов 77'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Факел - Динамо Москва, который состоялся 5 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.