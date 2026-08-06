Факел - Динамо Москва 5 августа обзор матча
Дата публикации: 06-08-2026
Факел
0 : 1
Динамо М
Составы команд
Факел
Воронеж
Динамо М
Москва
|96
|вр
|Игорь Обухов
|20
|зщ
|Игорь Юрганов
|53
|зщ
|Матвей Бардачёв
|44
|зщ
|Юрий Журавлёв
74'
|55
|зщ
|Дарко Тодорович
|17
|пз
|Антон Ковалёв
|8
|пз
|Абдула Багамаев
|23
|пз
|Вячеслав Якимов
46'
|11
|нп
|Алексей Сутормин
63'
|93
|нп
|Мераби Уридия
63'
|19
|нп
|Белайди Пуси
46'
|52
|пз
|Равиль Нетфуллин
46'
|7
|нп
|Максим Турищев
46'
|97
|пз
|Бутта Магомедов
63'
|99
|пз
|Николай Гиоргобиани
63'
|10
|нп
|Ильнур Альшин
74'
|31
|вр
|Игорь Лещук
|6
|зщ
|Роберто Фернандес
|2
|зщ
|Николас Маричаль
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
|8
|зщ
|Рубенс
|60
|пз
|Тимофей Маринкин
|74
|пз
|Даниил Фомин
90+1'
|21
|пз
|Антон Миранчук
59'
|88
|пз
|Виктор Окишор
68'
|17
|нп
|Ульви Бабаев
68'
|33
|нп
|Иван Сергеев
59'
|10
|пз
|Бителло
59'
|70
|нп
|Константин Тюкавин
59'
|7
|зщ
|Дмитрий Скопинцев
68'
|91
|нп
|Ярослав Гладышев
68'
|24
|пз
|Луис Чавес
90+1'
Запасные
|35
|вр
|Вячеслав Доровских
|1
|вр
|Даниил Фролкин
|22
|зщ
|Ходейфа Эль-Мхассани
|5
|зщ
|Альберт Габараев
|18
|пз
|Кирилл Симонов
|25
|нп
|Александр Беляев
|9
|нп
|Аксель Гнапи
|47
|вр
|Андрей Кудравец
|1
|вр
|Курбан Расулов
|56
|зщ
|Леон Зайдензаль
|57
|зщ
|Давид Рикардо
|55
|зщ
|Максим Осипенко
|15
|пз
|Данил Глебов
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Сандро Шварц
Голы
Игорь Юрганов
0:1
90+2'
Наказания
Антон Миранчук
57'
Бутта Магомедов
77'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Факел - Динамо Москва, который состоялся 5 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.