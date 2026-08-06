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Факел - Динамо Москва 5 августа обзор матча

Дата публикации: 06-08-2026
Факел
Факел
0 : 1
Динамо М
Динамо М
Составы команд
Факел
Воронеж
Динамо М
Москва
96РоссияврИгорь Обухов
20РоссиязщИгорь Юрганов
53РоссиязщМатвей Бардачёв
44РоссиязщЮрий Журавлёв
74'
55Босния и ГерцеговиназщДарко Тодорович
17БеларусьпзАнтон Ковалёв
8РоссияпзАбдула Багамаев
23РоссияпзВячеслав Якимов
46'
11РоссиянпАлексей Сутормин
63'
93РоссиянпМераби Уридия
63'
19АлбаниянпБелайди Пуси
46'
52РоссияпзРавиль Нетфуллин
46'
7РоссиянпМаксим Турищев
46'
97РоссияпзБутта Магомедов
63'
99РоссияпзНиколай Гиоргобиани
63'
10РоссиянпИльнур Альшин
74'
31РоссияврИгорь Лещук
6ПарагвайзщРоберто Фернандес
2УругвайзщНиколас Маричаль
4ПарагвайзщХуан Хосе Касерес
8Бразилиязщ Рубенс
60РоссияпзТимофей Маринкин
74РоссияпзДаниил Фомин
90+1'
21РоссияпзАнтон Миранчук
59'
88РоссияпзВиктор Окишор
68'
17РоссиянпУльви Бабаев
68'
33РоссиянпИван Сергеев
59'
10Бразилияпз Бителло
59'
70РоссиянпКонстантин Тюкавин
59'
7РоссиязщДмитрий Скопинцев
68'
91РоссиянпЯрослав Гладышев
68'
24МексикапзЛуис Чавес
90+1'
Запасные
35РоссияврВячеслав Доровских
1РоссияврДаниил Фролкин
22МароккозщХодейфа Эль-Мхассани
5РоссиязщАльберт Габараев
18РоссияпзКирилл Симонов
25РоссиянпАлександр Беляев
9ФранциянпАксель Гнапи
47БеларусьврАндрей Кудравец
1РоссияврКурбан Расулов
56РоссиязщЛеон Зайдензаль
57БразилиязщДавид Рикардо
55РоссиязщМаксим Осипенко
15РоссияпзДанил Глебов
Главные тренеры
РоссияОлег Петрович Василенко
ГерманияСандро Шварц
Голы
Игорь Юрганов
0:1
90+2'
Наказания
Антон Миранчук
57'
Бутта Магомедов
77'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Факел - Динамо Москва, который состоялся 5 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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