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Милан - Интер 05 августа обзор матча

Дата публикации: 05-08-2026
Милан
Милан
1 : 1
Интер М
Интер М
Составы команд
Милан
Милан, Италия
Интер М
Милан, Италия
96ИталияврЛоренцо Торриани
33ИталиязщДавиде Бартезаги
46'
46ИталиязщМаттео Габбиа
63'
31СербиязщСтрахиня Павлович
63'
23АнглиязщФикайо Томори
63'
8АнглияпзРубен Лофтус-Чик
63'
80СШАпзЮнус Муса
63'
70ИталияпзАльфаджо Сиссе
46'
19ФранцияпзЮссуф Фофана
63'
73ИталиянпФранческо Камарда
63'
21НигериянпСаму Чуквезе
63'
2ЭквадорзщПервис Эступиньян
46'
18ФранциянпКристофер Нкунку
46'
35БолгариязщВалерий Владимиров
63'
5БельгиязщКони де Винтер
63'
42ИталияпзФилиппо Терраччано
63'
14ХорватияпзЛука Модрич
63'
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
63'
10ПортугалиянпРафаэл Леау
63'
56БельгиянпАлексис Салемакерс
63'
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
63'
1ИспанияврХосеп Мартинес
28ФранциязщБенжамен Павар
31ГерманиязщЯнн Биссекк
95ИталиязщАлессандро Бастони
17ФранцияпзАнди Диуф
23ИталияпзНиколо Барелла
5СербияпзАлександар Станкович
46'
7ПольшапзПётр Зелиньски
32ИталияпзФедерико Димарко
52ИталиянпДжамал Иддриссу
46'
94ИталиянпФранческо Эспозито
22АрменияпзГенрих Мхитарян
46'
53ИталиянпМаттео Лавелли
46'
Запасные
41ФранцияврЛео Поль Буйер
37ИталияврМаттео Питтарелла
24ШвейцариязщЗакари Атекаме
27ГерманиязщДавид Одогу
34ИспаниязщМарио Хила
28ИталияпзКристиан Комотто
55НидерландыпзСилвано Вос
4ИталияпзСамуэле Риччи
45ИталиянпЭмануэле Борсани
44АнглиянпОрельен Герньер
47ЧерногориянпАндрей Костич
40ИталиянпЛоренцо Оссола
12ИталияврРаффаэле Ди Дженнаро
49ИталияврИван Проведель
60ИталияврМаттео Фарронато
30БразилиязщКарлос Аугусто
46ИталиязщЛеонардо Бовио
56ФранциязщИван Май
8ХорватияпзПетар Сучич
11БразилияпзЛуис Энрике
16ИталияпзДавиде Фраттези
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
54ИталияпзМаттия Марелло
58СловенияпзЛука Топалович
14Кот-д'ИвуарнпАнж-Йоан Бонни
48ИталиянпМаттия Москони
Главные тренеры
ПортугалияРубен Аморим
РумынияКристиан Киву
Голы
Федерико Димарко
Николо Барелла
0:1
53'
Кристофер Нкунку
1:1
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Милан - Интер, который состоялся 05 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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