Милан - Интер 05 августа обзор матча
Дата публикации: 05-08-2026
Милан
1 : 1
Интер М
Составы команд
Милан
Милан, Италия
Интер М
Милан, Италия
|96
|вр
|Лоренцо Торриани
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
46'
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
63'
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
63'
|23
|зщ
|Фикайо Томори
63'
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
63'
|80
|пз
|Юнус Муса
63'
|70
|пз
|Альфаджо Сиссе
46'
|19
|пз
|Юссуф Фофана
63'
|73
|нп
|Франческо Камарда
63'
|21
|нп
|Саму Чуквезе
63'
|2
|зщ
|Первис Эступиньян
46'
|18
|нп
|Кристофер Нкунку
46'
|35
|зщ
|Валерий Владимиров
63'
|5
|зщ
|Кони де Винтер
63'
|42
|пз
|Филиппо Терраччано
63'
|14
|пз
|Лука Модрич
63'
|30
|пз
|Ардон Яшари
63'
|10
|нп
|Рафаэл Леау
63'
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
63'
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
63'
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|17
|пз
|Анди Диуф
|23
|пз
|Николо Барелла
|5
|пз
|Александар Станкович
46'
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|32
|пз
|Федерико Димарко
|52
|нп
|Джамал Иддриссу
46'
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
46'
|53
|нп
|Маттео Лавелли
46'
Запасные
|41
|вр
|Лео Поль Буйер
|37
|вр
|Маттео Питтарелла
|24
|зщ
|Закари Атекаме
|27
|зщ
|Давид Одогу
|34
|зщ
|Марио Хила
|28
|пз
|Кристиан Комотто
|55
|пз
|Силвано Вос
|4
|пз
|Самуэле Риччи
|45
|нп
|Эмануэле Борсани
|44
|нп
|Орельен Герньер
|47
|нп
|Андрей Костич
|40
|нп
|Лоренцо Оссола
|12
|вр
|Раффаэле Ди Дженнаро
|49
|вр
|Иван Проведель
|60
|вр
|Маттео Фарронато
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|46
|зщ
|Леонардо Бовио
|56
|зщ
|Иван Май
|8
|пз
|Петар Сучич
|11
|пз
|Луис Энрике
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|20
|пз
|Хакан Чалханоглу
|54
|пз
|Маттия Марелло
|58
|пз
|Лука Топалович
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|48
|нп
|Маттия Москони
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Кристиан Киву
Голы
Федерико Димарко
Николо Барелла
0:1
53'
Кристофер Нкунку
1:1
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Милан - Интер, который состоялся 05 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.