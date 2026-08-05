Милан - Интер 05 августа обзор матча Дата публикации: 05-08-2026 Милан 1 : 1 Интер М Составы команд Милан Милан, Италия Интер М Милан, Италия 96 вр Лоренцо Торриани 33 зщ Давиде Бартезаги 46' 46 зщ Маттео Габбиа 63' 31 зщ Страхиня Павлович 63' 23 зщ Фикайо Томори 63' 8 пз Рубен Лофтус-Чик 63' 80 пз Юнус Муса 63' 70 пз Альфаджо Сиссе 46' 19 пз Юссуф Фофана 63' 73 нп Франческо Камарда 63' 21 нп Саму Чуквезе 63' 2 зщ Первис Эступиньян 46' 18 нп Кристофер Нкунку 46' 35 зщ Валерий Владимиров 63' 5 зщ Кони де Винтер 63' 42 пз Филиппо Терраччано 63' 14 пз Лука Модрич 63' 30 пз Ардон Яшари 63' 10 нп Рафаэл Леау 63' 56 нп Алексис Салемакерс 63' 9 нп Гонсалу Рамуш 63' 1 вр Хосеп Мартинес 28 зщ Бенжамен Павар 31 зщ Янн Биссекк 95 зщ Алессандро Бастони 17 пз Анди Диуф 23 пз Николо Барелла 5 пз Александар Станкович 46' 7 пз Пётр Зелиньски 32 пз Федерико Димарко 52 нп Джамал Иддриссу 46' 94 нп Франческо Эспозито 22 пз Генрих Мхитарян 46' 53 нп Маттео Лавелли 46' Запасные 41 вр Лео Поль Буйер 37 вр Маттео Питтарелла 24 зщ Закари Атекаме 27 зщ Давид Одогу 34 зщ Марио Хила 28 пз Кристиан Комотто 55 пз Силвано Вос 4 пз Самуэле Риччи 45 нп Эмануэле Борсани 44 нп Орельен Герньер 47 нп Андрей Костич 40 нп Лоренцо Оссола 12 вр Раффаэле Ди Дженнаро 49 вр Иван Проведель 60 вр Маттео Фарронато 30 зщ Карлос Аугусто 46 зщ Леонардо Бовио 56 зщ Иван Май 8 пз Петар Сучич 11 пз Луис Энрике 16 пз Давиде Фраттези 20 пз Хакан Чалханоглу 54 пз Маттия Марелло 58 пз Лука Топалович 14 нп Анж-Йоан Бонни 48 нп Маттия Москони Главные тренеры Рубен Аморим Кристиан Киву Голы Федерико Димарко Николо Барелла 0:1 53' Кристофер Нкунку 1:1 84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Милан - Интер, который состоялся 05 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.