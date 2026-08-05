Челси - Ювентус 05 августа обзор матча
Дата публикации: 05-08-2026
Челси
0 : 1
Ювентус
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Ювентус
Турин, Италия
|1
|вр
|Роберт Санчес
46'
|2
|зщ
|Марко Палестра
65'
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
66'
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
46'
|21
|зщ
|Йоррел Хато
66'
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
66'
|32
|пз
|Махди Николи-Джазули
67'
|47
|нп
|Жеовани Кенда
46'
|20
|нп
|Жоао Педро
66'
|11
|нп
|Джейми Гиттенс
65'
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
46'
|13
|вр
|Майк Пендерс
46'
|19
|зщ
|Мамаду Сарр
46'
|41
|нп
|Эстевао
46'
|15
|нп
|Николас Джексон
46'82'
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
65'
|36
|нп
|Дастан Сатпаев
65'
|30
|зщ
|Аарон Ансельмино
66'
|37
|зщ
|Олутайо Субулойе
66'
|14
|пз
|Дариу Эсугу
66'
|9
|нп
|Лиам Делап
66'
|45
|пз
|Ромео Лавиа
67'
|43
|пз
|Михаил Мудрик
82'
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
46'
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|4
|зщ
|Федерико Гатти
75'
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|2
|зщ
|Зеки Челик
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
46'
|12
|пз
|Дуглас Луис
63'
|13
|пз
|Жереми Бога
46'
|21
|пз
|Фабио Миретти
46'
|14
|нп
|Аркадиуш Милик
46'
|1
|вр
|Маттиа Перин
46'
|3
|зщ
|Бремер
46'
|41
|пз
|Аугусто Овусу
46'75'
|11
|нп
|Эдон Жегрова
46'
|30
|нп
|Джонатан Дэвид
46'75'
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
63'
|24
|зщ
|Даниэле Ругани
75'
|29
|пз
|Артур
75'
|47
|нп
|Арман Дурмиси
75'
Запасные
|28
|вр
|Тедди Шерман-Лоу
|35
|вр
|Тед Кёрд
|44
|вр
|Гэбриел Слонина
|42
|зщ
|Калвин Дьяките
|46
|пз
|Регги Уолш
|31
|пз
|Реджи Уотсон
|33
|пз
|Омари Келлиман
|76
|нп
|Райан Кавума-Маккуин
|7
|нп
|Педру Нету
|42
|вр
|Себастьяно Нава
|23
|вр
|Карло Пинсольо
|43
|зщ
|Хавьер Хиль
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|46
|пз
|Эдин Личина
|10
|пз
|Кенан Йылдыз
|45
|нп
|Джастин Обоаводуо
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Лучано Спаллетти
Голы
Эдон Жегрова
Кенан Йылдыз
0:1
68'
Наказания
Дуглас Луис
58'
Мойсес Кайседо
62'
Федерико Гатти
71'
Бремер
81'
Ромео Лавиа
81'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Челси - Ювентус, который состоялся 05 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.