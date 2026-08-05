Челси - Ювентус 05 августа обзор матча Дата публикации: 05-08-2026 Челси 0 : 1 Ювентус Составы команд Челси Лондон, Англия Ювентус Турин, Италия 1 вр Роберт Санчес 46' 2 зщ Марко Палестра 65' 29 зщ Уэсли Фофана 66' 4 зщ Тосин Адарабиойо 46' 21 зщ Йоррел Хато 66' 25 пз Мойсес Кайседо 66' 32 пз Махди Николи-Джазули 67' 47 нп Жеовани Кенда 46' 20 нп Жоао Педро 66' 11 нп Джейми Гиттенс 65' 18 нп Дэнни Уэлбек 46' 13 вр Майк Пендерс 46' 19 зщ Мамаду Сарр 46' 41 нп Эстевао 46' 15 нп Николас Джексон 46'82' 34 зщ Джош Ачимпонг 65' 36 нп Дастан Сатпаев 65' 30 зщ Аарон Ансельмино 66' 37 зщ Олутайо Субулойе 66' 14 пз Дариу Эсугу 66' 9 нп Лиам Делап 66' 45 пз Ромео Лавиа 67' 43 пз Михаил Мудрик 82' 16 вр Микеле Ди Грегорио 46' 15 зщ Пьер Калюлю 4 зщ Федерико Гатти 75' 6 зщ Ллойд Келли 2 зщ Зеки Челик 27 зщ Андреа Камбьязо 5 пз Мануэль Локателли 46' 12 пз Дуглас Луис 63' 13 пз Жереми Бога 46' 21 пз Фабио Миретти 46' 14 нп Аркадиуш Милик 46' 1 вр Маттиа Перин 46' 3 зщ Бремер 46' 41 пз Аугусто Овусу 46'75' 11 нп Эдон Жегрова 46' 30 нп Джонатан Дэвид 46'75' 8 пз Тён Копмейнерс 63' 24 зщ Даниэле Ругани 75' 29 пз Артур 75' 47 нп Арман Дурмиси 75' Запасные 28 вр Тедди Шерман-Лоу 35 вр Тед Кёрд 44 вр Гэбриел Слонина 42 зщ Калвин Дьяките 46 пз Регги Уолш 31 пз Реджи Уотсон 33 пз Омари Келлиман 76 нп Райан Кавума-Маккуин 7 нп Педру Нету 42 вр Себастьяно Нава 23 вр Карло Пинсольо 43 зщ Хавьер Хиль 32 зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо 46 пз Эдин Личина 10 пз Кенан Йылдыз 45 нп Джастин Обоаводуо Главные тренеры Хаби Алонсо Лучано Спаллетти Голы Эдон Жегрова Кенан Йылдыз 0:1 68' Наказания Дуглас Луис 58' Мойсес Кайседо 62' Федерико Гатти 71' Бремер 81' Ромео Лавиа 81'

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