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Челси - Ювентус 05 августа обзор матча

Дата публикации: 05-08-2026
Челси
Челси
0 : 1
Ювентус
Ювентус
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Ювентус
Турин, Италия
1ИспанияврРоберт Санчес
46'
2ИталиязщМарко Палестра
65'
29ФранциязщУэсли Фофана
66'
4АнглиязщТосин Адарабиойо
46'
21НидерландызщЙоррел Хато
66'
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
66'
32АнглияпзМахди Николи-Джазули
67'
47ПортугалиянпЖеовани Кенда
46'
20БразилиянпЖоао Педро
66'
11АнглиянпДжейми Гиттенс
65'
18АнглиянпДэнни Уэлбек
46'
13БельгияврМайк Пендерс
46'
19СенегалзщМамаду Сарр
46'
41Бразилиянп Эстевао
46'
15СенегалнпНиколас Джексон
46'82'
34АнглиязщДжош Ачимпонг
65'
36КазахстаннпДастан Сатпаев
65'
30АргентиназщАарон Ансельмино
66'
37АнглиязщОлутайо Субулойе
66'
14ПортугалияпзДариу Эсугу
66'
9АнглиянпЛиам Делап
66'
45БельгияпзРомео Лавиа
67'
43УкраинапзМихаил Мудрик
82'
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
46'
15ФранциязщПьер Калюлю
4ИталиязщФедерико Гатти
75'
6АнглиязщЛлойд Келли
2ТурциязщЗеки Челик
27ИталиязщАндреа Камбьязо
5ИталияпзМануэль Локателли
46'
12БразилияпзДуглас Луис
63'
13Кот-д'ИвуарпзЖереми Бога
46'
21ИталияпзФабио Миретти
46'
14ПольшанпАркадиуш Милик
46'
1ИталияврМаттиа Перин
46'
3Бразилиязщ Бремер
46'
41ИталияпзАугусто Овусу
46'75'
11КосовонпЭдон Жегрова
46'
30КанаданпДжонатан Дэвид
46'75'
8НидерландыпзТён Копмейнерс
63'
24ИталиязщДаниэле Ругани
75'
29Бразилияпз Артур
75'
47АлбаниянпАрман Дурмиси
75'
Запасные
28АнглияврТедди Шерман-Лоу
35АнглияврТед Кёрд
44СШАврГэбриел Слонина
42АнглиязщКалвин Дьяките
46АнглияпзРегги Уолш
31АнглияпзРеджи Уотсон
33Северная ИрландияпзОмари Келлиман
76АнглиянпРайан Кавума-Маккуин
7ПортугалиянпПедру Нету
42ИталияврСебастьяно Нава
23ИталияврКарло Пинсольо
43ИспаниязщХавьер Хиль
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
46ГерманияпзЭдин Личина
10ТурцияпзКенан Йылдыз
45АнглиянпДжастин Обоаводуо
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ИталияЛучано Спаллетти
Голы
Эдон Жегрова
Кенан Йылдыз
0:1
68'
Наказания
Дуглас Луис
58'
Мойсес Кайседо
62'
Федерико Гатти
71'
Бремер
81'
Ромео Лавиа
81'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Челси - Ювентус, который состоялся 05 августа 2026 года, в рамках турнира: Товарищеский матч 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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