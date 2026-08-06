Краснодар - Ахмат 5 августа обзор матча Дата публикации: 06-08-2026 Краснодар 1 : 1 2 : 3 Ахмат Составы команд Краснодар Краснодар Ахмат Грозный 16 вр Александр Корякин 4 зщ Диего Коста 59 зщ Артем Хмарин 40 зщ Илья Вахания 46' 17 зщ Валентин Пальцев 3 зщ Витор Тормена 47 пз Даниил Уткин 18 пз Кристиан 46' 21 пз Магомед Оздоев 75' 6 пз Кевин Ленини 69' 67 нп Казбек Мукаилов 46' 88 пз Никита Кривцов 46' 10 нп Дмитрий Воробьёв 46' 11 нп Жоау Батчи 46' 8 пз Дуглас Аугусто 69' 53 пз Александр Черников 75' 1 вр Вадим Ульянов 5 зщ Клисман Цаке 8 зщ Мирослав Богосавац 4 зщ Турпал-Али Ибишев 81 зщ Максим Сидоров 10 пз Кирилл Щетинин 46' 11 пз Исмаэл Силва 42 пз Мануэл Келиану 23 нп Галымжан Кенжебек 55' 7 нп Лечи Садулаев 76 нп Эральд Максути 69' 17 пз Эгаш Касинтура 46' 18 пз Жулио Ромау 55' 77 нп Георгий Мелкадзе 69' Запасные 1 вр Станислав Агкацев 15 зщ Лукас Оласа 5 зщ Жубал 96 нп Александр Кокшаров 88 вр Гиорги Шелия 71 вр Расул Мицаев 95 зщ Арсен Адамов 90 зщ Усман Ндонг 70 пз Абакар Гаджиев 97 нп Алексей Касаджиков 20 нп Максим Самородов Главные тренеры Мурад Олегович Мусаев Станислав Саламович Черчесов Голы Даниил Уткин Дмитрий Воробьёв 1:0 66' Максим Самородов Усман Ндонг 1:1 90+3' Послематчевые пенальти Георгий Мелкадзе 0:1 Никита Кривцов Сейв 0:1 Усман Ндонг 0:2 Валентин Пальцев 1:2 Эгаш Касинтура 1:3 Диего Коста 2:3 Максим Самородов Мимо 2:3 Наказания Кирилл Щетинин 11' Мануэл Келиану 55' Витор Тормена 72'

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