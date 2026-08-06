Краснодар - Ахмат 5 августа обзор матча
Дата публикации: 06-08-2026
Краснодар
1 : 12 : 3
Ахмат
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ахмат
Грозный
|16
|вр
|Александр Корякин
|4
|зщ
|Диего Коста
|59
|зщ
|Артем Хмарин
|40
|зщ
|Илья Вахания
46'
|17
|зщ
|Валентин Пальцев
|3
|зщ
|Витор Тормена
|47
|пз
|Даниил Уткин
|18
|пз
|Кристиан
46'
|21
|пз
|Магомед Оздоев
75'
|6
|пз
|Кевин Ленини
69'
|67
|нп
|Казбек Мукаилов
46'
|88
|пз
|Никита Кривцов
46'
|10
|нп
|Дмитрий Воробьёв
46'
|11
|нп
|Жоау Батчи
46'
|8
|пз
|Дуглас Аугусто
69'
|53
|пз
|Александр Черников
75'
|1
|вр
|Вадим Ульянов
|5
|зщ
|Клисман Цаке
|8
|зщ
|Мирослав Богосавац
|4
|зщ
|Турпал-Али Ибишев
|81
|зщ
|Максим Сидоров
|10
|пз
|Кирилл Щетинин
46'
|11
|пз
|Исмаэл Силва
|42
|пз
|Мануэл Келиану
|23
|нп
|Галымжан Кенжебек
55'
|7
|нп
|Лечи Садулаев
|76
|нп
|Эральд Максути
69'
|17
|пз
|Эгаш Касинтура
46'
|18
|пз
|Жулио Ромау
55'
|77
|нп
|Георгий Мелкадзе
69'
Запасные
|1
|вр
|Станислав Агкацев
|15
|зщ
|Лукас Оласа
|5
|зщ
|Жубал
|96
|нп
|Александр Кокшаров
|88
|вр
|Гиорги Шелия
|71
|вр
|Расул Мицаев
|95
|зщ
|Арсен Адамов
|90
|зщ
|Усман Ндонг
|70
|пз
|Абакар Гаджиев
|97
|нп
|Алексей Касаджиков
|20
|нп
|Максим Самородов
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Станислав Саламович Черчесов
Голы
Даниил Уткин
Дмитрий Воробьёв
1:0
66'
Максим Самородов
Усман Ндонг
1:1
90+3'
Послематчевые пенальти
Георгий Мелкадзе
0:1
Никита Кривцов
Сейв
0:1
Усман Ндонг
0:2
Валентин Пальцев
1:2
Эгаш Касинтура
1:3
Диего Коста
2:3
Максим Самородов
Мимо
2:3
Наказания
Кирилл Щетинин
11'
Мануэл Келиану
55'
Витор Тормена
72'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Ахмат, который состоялся 5 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.