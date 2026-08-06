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Краснодар - Ахмат 5 августа обзор матча

Дата публикации: 06-08-2026
Краснодар
Краснодар
1 : 12 : 3
Ахмат
Ахмат
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ахмат
Грозный
16РоссияврАлександр Корякин
4БразилиязщДиего Коста
59РоссиязщАртем Хмарин
40РоссиязщИлья Вахания
46'
17РоссиязщВалентин Пальцев
3БразилиязщВитор Тормена
47РоссияпзДаниил Уткин
18Бразилияпз Кристиан
46'
21РоссияпзМагомед Оздоев
75'
6Кабо-ВердепзКевин Ленини
69'
67РоссиянпКазбек Мукаилов
46'
88РоссияпзНикита Кривцов
46'
10РоссиянпДмитрий Воробьёв
46'
11АнголанпЖоау Батчи
46'
8БразилияпзДуглас Аугусто
69'
53РоссияпзАлександр Черников
75'
1РоссияврВадим Ульянов
5АлбаниязщКлисман Цаке
8СербиязщМирослав Богосавац
4РоссиязщТурпал-Али Ибишев
81РоссиязщМаксим Сидоров
10РоссияпзКирилл Щетинин
46'
11БразилияпзИсмаэл Силва
42АнголапзМануэл Келиану
23КазахстаннпГалымжан Кенжебек
55'
7РоссиянпЛечи Садулаев
76АлбаниянпЭральд Максути
69'
17АнголапзЭгаш Касинтура
46'
18БразилияпзЖулио Ромау
55'
77РоссиянпГеоргий Мелкадзе
69'
Запасные
1РоссияврСтанислав Агкацев
15УругвайзщЛукас Оласа
5Бразилиязщ Жубал
96РоссиянпАлександр Кокшаров
88РоссияврГиорги Шелия
71РоссияврРасул Мицаев
95РоссиязщАрсен Адамов
90СенегалзщУсман Ндонг
70РоссияпзАбакар Гаджиев
97РоссиянпАлексей Касаджиков
20КазахстаннпМаксим Самородов
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
РоссияСтанислав Саламович Черчесов
Голы
Даниил Уткин
Дмитрий Воробьёв
1:0
66'
Максим Самородов
Усман Ндонг
1:1
90+3'
Послематчевые пенальти
Георгий Мелкадзе
0:1
Никита Кривцов
Сейв
0:1
Усман Ндонг
0:2
Валентин Пальцев
1:2
Эгаш Касинтура
1:3
Диего Коста
2:3
Максим Самородов
Мимо
2:3
Наказания
Кирилл Щетинин
11'
Мануэл Келиану
55'
Витор Тормена
72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Ахмат, который состоялся 5 августа 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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