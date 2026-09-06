Спортинг - Насьонал 6 сентября обзор матча Дата публикации: 06-09-2026 Спортинг 2 : 0 Насьонал Составы команд Спортинг Лиссабон Насьонал Фуншал 1 вр Руй Силва 22 зщ Иван Фреснеда 6 зщ Зено Дебаст 25 зщ Гонсалу Инасиу 20 зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес 77' 5 пз Серхи Альтмира 87' 77 пз Исса Думбия 10 пз Джени Катамо 67' 17 пз Родриго Саласар 67' 58 пз Флавиу Гонсалвеш 97 нп Луис Суарес 67' 19 нп Нестори Иранкунда 67' 31 нп Луйс Гильерме 67' 7 нп Фотис Иоаннидис 67' 13 зщ Георгиос Ваяннидис 77' 4 пз Силас Андерсен 87' 1 вр Ренато Марин 34 зщ Leonardo Santos 46' 38 зщ José Vitor Lima Cardoso 52 зщ Весли 21 зщ Williams Kokolo 33 зщ Chico Goncalves 6 пз Matheus dos Santos Dias 8 пз Мигель Баэса 80' 99 нп Pablo Ruan 62' 11 нп Ставрос Гавриэл 73' 7 нп Маркус Йенсен 62' 88 пз Deivison 46' 15 пз Чиеб Лабиди 62' 9 нп Аллен Обандо 62' 20 пз Мачой Джало 73' 10 пз Даниэл Жуниор 80' Запасные 30 вр Кайке 50 зщ Родригу Диаш 72 зщ Эдуарду Куарежма 21 пз Педро Лима 73 пз Эдуарду Фелисисиму 9 нп Рафаэл Нел 28 нп Джесси Дерри 2 зщ Даниэль де ла Крус 17 пз Фернандо Нава 31 пз Данель Донгмо 50 Kevyn Главные тренеры Руй Боржеш Голы Луис Суарес 1:0 32' Флавиу Гонсалвеш Луис Суарес 2:0 49' Наказания Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес 5' Серхи Альтмира 20' Маркус Йенсен 48'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спортинг - Насьонал, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.