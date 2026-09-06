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Спортинг - Насьонал 6 сентября обзор матча

Дата публикации: 06-09-2026
Спортинг
Спортинг
2 : 0
Насьонал
Насьонал
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Насьонал
Фуншал
1ПортугалияврРуй Силва
22ИспаниязщИван Фреснеда
6БельгиязщЗено Дебаст
25ПортугалиязщГонсалу Инасиу
20УругвайзщМаксимилиано Хавьер Араухо Вильчес
77'
5ИспанияпзСерхи Альтмира
87'
77ИталияпзИсса Думбия
10МозамбикпзДжени Катамо
67'
17УругвайпзРодриго Саласар
67'
58ПортугалияпзФлавиу Гонсалвеш
97КолумбиянпЛуис Суарес
67'
19АвстралиянпНестори Иранкунда
67'
31БразилиянпЛуйс Гильерме
67'
7ГрециянпФотис Иоаннидис
67'
13ГрециязщГеоргиос Ваяннидис
77'
4ДанияпзСилас Андерсен
87'
1ИталияврРенато Марин
34БразилиязщLeonardo Santos
46'
38БразилиязщJosé Vitor Lima Cardoso
52Бразилиязщ Весли
21ФранциязщWilliams Kokolo
33ПортугалиязщChico Goncalves
6БразилияпзMatheus dos Santos Dias
8ИспанияпзМигель Баэса
80'
99Бразилиянп Pablo Ruan
62'
11КипрнпСтаврос Гавриэл
73'
7ДаниянпМаркус Йенсен
62'
88Бразилияпз Deivison
46'
15ТуниспзЧиеб Лабиди
62'
9ЭквадорнпАллен Обандо
62'
20ПортугалияпзМачой Джало
73'
10БразилияпзДаниэл Жуниор
80'
Запасные
30Бразилиявр Кайке
50ПортугалиязщРодригу Диаш
72ПортугалиязщЭдуарду Куарежма
21БразилияпзПедро Лима
73ПортугалияпзЭдуарду Фелисисиму
9ПортугалиянпРафаэл Нел
28АнглиянпДжесси Дерри
2ЭквадорзщДаниэль де ла Крус
17БоливияпзФернандо Нава
31КамерунпзДанель Донгмо
50Бразилия Kevyn
Главные тренеры
ПортугалияРуй Боржеш
Голы
Луис Суарес
1:0
32'
Флавиу Гонсалвеш
Луис Суарес
2:0
49'
Наказания
Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
5'
Серхи Альтмира
20'
Маркус Йенсен
48'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спортинг - Насьонал, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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