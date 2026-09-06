Спортинг - Насьонал 6 сентября обзор матча
Дата публикации: 06-09-2026
Спортинг
2 : 0
Насьонал
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Насьонал
Фуншал
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|6
|зщ
|Зено Дебаст
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
77'
|5
|пз
|Серхи Альтмира
87'
|77
|пз
|Исса Думбия
|10
|пз
|Джени Катамо
67'
|17
|пз
|Родриго Саласар
67'
|58
|пз
|Флавиу Гонсалвеш
|97
|нп
|Луис Суарес
67'
|19
|нп
|Нестори Иранкунда
67'
|31
|нп
|Луйс Гильерме
67'
|7
|нп
|Фотис Иоаннидис
67'
|13
|зщ
|Георгиос Ваяннидис
77'
|4
|пз
|Силас Андерсен
87'
|1
|вр
|Ренато Марин
|34
|зщ
|Leonardo Santos
46'
|38
|зщ
|José Vitor Lima Cardoso
|52
|зщ
|Весли
|21
|зщ
|Williams Kokolo
|33
|зщ
|Chico Goncalves
|6
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|8
|пз
|Мигель Баэса
80'
|99
|нп
|Pablo Ruan
62'
|11
|нп
|Ставрос Гавриэл
73'
|7
|нп
|Маркус Йенсен
62'
|88
|пз
|Deivison
46'
|15
|пз
|Чиеб Лабиди
62'
|9
|нп
|Аллен Обандо
62'
|20
|пз
|Мачой Джало
73'
|10
|пз
|Даниэл Жуниор
80'
Запасные
|30
|вр
|Кайке
|50
|зщ
|Родригу Диаш
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|21
|пз
|Педро Лима
|73
|пз
|Эдуарду Фелисисиму
|9
|нп
|Рафаэл Нел
|28
|нп
|Джесси Дерри
|2
|зщ
|Даниэль де ла Крус
|17
|пз
|Фернандо Нава
|31
|пз
|Данель Донгмо
|50
|Kevyn
Главные тренеры
|Руй Боржеш
Голы
Луис Суарес
1:0
32'
Флавиу Гонсалвеш
Луис Суарес
2:0
49'
Наказания
Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
5'
Серхи Альтмира
20'
Маркус Йенсен
48'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Спортинг - Насьонал, который состоялся 6 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.