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Харьков - Буковина 19 сентября обзор матча

Дата публикации: 19-09-2026
Харьков
Харьков
2 : 0
Буковина
Буковина
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Буковина
Черновцы
1УкраинаврГеоргий Ермаков
27УкраиназщИлья Крупский
13УкраиназщВладимир Салюк
31УкраиназщАртём Шабанов
29УкраиназщАртём Смоляков
18УкраиназщЕвгений Павлюк
90'
5УкраинапзИван Калюжный
14УкраинанпРамик Гаджиев
67'
7КосовонпБатон Забергя
86'
10ВенесуэланпКарлос Парако
90'
98НигериянпПитер Итодо
86'
9УкраинанпДенис Антюх
67'
11ВенесуэлапзSebastian Castillo
86'
19АлбанияпзЭрмир Рашица
86'
16КолумбияпзNicolas Arevalo
90'
8УкраинапзАлександр Яцык
90'
94УкраинаврГерман Пеньков
24УкраиназщАндрей Бусько
5УкраиназщВладислав Приймак
2УкраиназщДаниил Карась
95УкраиназщПётр Стасюк
6УкраинапзВячеслав Танковский
56'
44УкраинапзВадим Витенчук
56'
11УкраинапзВиталий Дахновский
75'
9АзербайджаннпРенат Дадашов
56'
21УкраинанпДаниил Кравчук
70СенегалнпМор Талла
68'
25УкраинапзВиталий Груша
56'
77ХорватияпзМихаэл Клепач
56'
20УкраинапзМаксим Задерака
56'
7УкраинанпОлег Кожушко
68'
97УкраинанпОлег Ильин
75'
Голы
Карлос Парако
Рамик Гаджиев
1:0
53'
Батон Забергя
Илья Крупский
2:0
70'
Наказания
Даниил Карась
49'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Харьков - Буковина, который состоялся 19 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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