Харьков - Буковина 19 сентября обзор матча Дата публикации: 19-09-2026 Харьков 2 : 0 Буковина Составы команд Металлист 1925 Харьков Буковина Черновцы 1 вр Георгий Ермаков 27 зщ Илья Крупский 13 зщ Владимир Салюк 31 зщ Артём Шабанов 29 зщ Артём Смоляков 18 зщ Евгений Павлюк 90' 5 пз Иван Калюжный 14 нп Рамик Гаджиев 67' 7 нп Батон Забергя 86' 10 нп Карлос Парако 90' 98 нп Питер Итодо 86' 9 нп Денис Антюх 67' 11 пз Sebastian Castillo 86' 19 пз Эрмир Рашица 86' 16 пз Nicolas Arevalo 90' 8 пз Александр Яцык 90' 94 вр Герман Пеньков 24 зщ Андрей Бусько 5 зщ Владислав Приймак 2 зщ Даниил Карась 95 зщ Пётр Стасюк 6 пз Вячеслав Танковский 56' 44 пз Вадим Витенчук 56' 11 пз Виталий Дахновский 75' 9 нп Ренат Дадашов 56' 21 нп Даниил Кравчук 70 нп Мор Талла 68' 25 пз Виталий Груша 56' 77 пз Михаэл Клепач 56' 20 пз Максим Задерака 56' 7 нп Олег Кожушко 68' 97 нп Олег Ильин 75' Голы Карлос Парако Рамик Гаджиев 1:0 53' Батон Забергя Илья Крупский 2:0 70' Наказания Даниил Карась 49'

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