Харьков - Буковина 19 сентября обзор матча
Дата публикации: 19-09-2026
Харьков
2 : 0
Буковина
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Буковина
Черновцы
|1
|вр
|Георгий Ермаков
|27
|зщ
|Илья Крупский
|13
|зщ
|Владимир Салюк
|31
|зщ
|Артём Шабанов
|29
|зщ
|Артём Смоляков
|18
|зщ
|Евгений Павлюк
90'
|5
|пз
|Иван Калюжный
|14
|нп
|Рамик Гаджиев
67'
|7
|нп
|Батон Забергя
86'
|10
|нп
|Карлос Парако
90'
|98
|нп
|Питер Итодо
86'
|9
|нп
|Денис Антюх
67'
|11
|пз
|Sebastian Castillo
86'
|19
|пз
|Эрмир Рашица
86'
|16
|пз
|Nicolas Arevalo
90'
|8
|пз
|Александр Яцык
90'
|94
|вр
|Герман Пеньков
|24
|зщ
|Андрей Бусько
|5
|зщ
|Владислав Приймак
|2
|зщ
|Даниил Карась
|95
|зщ
|Пётр Стасюк
|6
|пз
|Вячеслав Танковский
56'
|44
|пз
|Вадим Витенчук
56'
|11
|пз
|Виталий Дахновский
75'
|9
|нп
|Ренат Дадашов
56'
|21
|нп
|Даниил Кравчук
|70
|нп
|Мор Талла
68'
|25
|пз
|Виталий Груша
56'
|77
|пз
|Михаэл Клепач
56'
|20
|пз
|Максим Задерака
56'
|7
|нп
|Олег Кожушко
68'
|97
|нп
|Олег Ильин
75'
Голы
Карлос Парако
Рамик Гаджиев
1:0
53'
Батон Забергя
Илья Крупский
2:0
70'
Наказания
Даниил Карась
49'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Харьков - Буковина, который состоялся 19 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 7-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.