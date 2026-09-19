Штутгарт - Боруссия Д 19 сентября обзор матча
Дата публикации: 19-09-2026
Штутгарт
0 : 1
Боруссия Д
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Фабиан Бредлов
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|29
|зщ
|Финн Ельч
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|4
|зщ
|Йоша Ваньоман
|21
|пз
|Гриша Прёмель
84'
|26
|пз
|Дениз Ундав
64'
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
84'
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|10
|нп
|Крис Фюрих
64'
|18
|нп
|Джейми Левелинг
64'
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
64'
|44
|пз
|Лео Сауэр
84'
|28
|пз
|Николас Нартей
84'
|1
|вр
|Грегор Кобель
|22
|зщ
|Жоан Гаду
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
82'
|25
|пз
|Йоей Верман
62'
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|18
|нп
|Итан Нванери
62'
|9
|нп
|Серу Гирасси
74'
|14
|нп
|Максимилиан Байер
82'
|7
|пз
|Джоб Беллингем
62'
|19
|пз
|Константинос Карецас
62'
|21
|нп
|Фабиу Силва
74'
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
82'
|20
|пз
|Марсель Забитцер
82'
Запасные
|33
|вр
|Мариус Функ
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|2
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|47
|пз
|Yanik Spalt
|16
|пз
|Атакан Каразор
|33
|вр
|Александер Никлас Майер-Шаде
|49
|зщ
|Лука Реджани
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
|40
|пз
|Самуэле Инасио
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Нико Ковач
Голы
Максимилиан Байер
Джоб Беллингем
0:1
70'
Наказания
Эрмедин Демирович
13'
Ангело Штиллер
17'
Нико Шлоттербек
32'
Йоей Верман
47'
Жоан Гаду
57'
Джоб Беллингем
81'
Юлиан Рюэрсон
82'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Штутгарт - Боруссия Д, который состоялся 19 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.