Штутгарт - Боруссия Д 19 сентября обзор матча Дата публикации: 19-09-2026 Штутгарт 0 : 1 Боруссия Д Составы команд Штутгарт Штутгарт Боруссия Д Дортмунд 1 вр Фабиан Бредлов 24 зщ Йефф Шабо 29 зщ Финн Ельч 7 зщ Максимилиан Миттельштедт 4 зщ Йоша Ваньоман 21 пз Гриша Прёмель 84' 26 пз Дениз Ундав 64' 6 пз Ангело Штиллер 11 пз Билал Эль-Ханнус 84' 9 нп Эрмедин Демирович 10 нп Крис Фюрих 64' 18 нп Джейми Левелинг 64' 17 нп Дженан Пейчинович 64' 44 пз Лео Сауэр 84' 28 пз Николас Нартей 84' 1 вр Грегор Кобель 22 зщ Жоан Гаду 3 зщ Вальдемар Антон 4 зщ Нико Шлоттербек 26 зщ Юлиан Рюэрсон 82' 25 пз Йоей Верман 62' 24 пз Даниэль Свенссон 8 пз Феликс Нмеча 18 нп Итан Нванери 62' 9 нп Серу Гирасси 74' 14 нп Максимилиан Байер 82' 7 пз Джоб Беллингем 62' 19 пз Константинос Карецас 62' 21 нп Фабиу Силва 74' 5 зщ Рами Бенсебаини 82' 20 пз Марсель Забитцер 82' Запасные 33 вр Мариус Функ 3 зщ Рамон Хендрикс 2 зщ Амин Аль-Дахиль 47 пз Yanik Spalt 16 пз Атакан Каразор 33 вр Александер Никлас Майер-Шаде 49 зщ Лука Реджани 17 пз Карни Чуквуэмека 40 пз Самуэле Инасио Главные тренеры Себастьян Хёнес Нико Ковач Голы Максимилиан Байер Джоб Беллингем 0:1 70' Наказания Эрмедин Демирович 13' Ангело Штиллер 17' Нико Шлоттербек 32' Йоей Верман 47' Жоан Гаду 57' Джоб Беллингем 81' Юлиан Рюэрсон 82'

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