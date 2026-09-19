23:58 ()
Расписание матчей
Суббота 19 сентября
Воскресенье 20 сентября
Свернуть список

Штутгарт - Боруссия Д 19 сентября обзор матча

Дата публикации: 19-09-2026
Штутгарт
Штутгарт
0 : 1
Боруссия Д
Боруссия Д
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия Д
Дортмунд
1ГерманияврФабиан Бредлов
24ГерманиязщЙефф Шабо
29ГерманиязщФинн Ельч
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
4ГерманиязщЙоша Ваньоман
21ГерманияпзГриша Прёмель
84'
26ГерманияпзДениз Ундав
64'
6ГерманияпзАнгело Штиллер
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
84'
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
10ГерманиянпКрис Фюрих
64'
18ГерманиянпДжейми Левелинг
64'
17ГерманиянпДженан Пейчинович
64'
44СловакияпзЛео Сауэр
84'
28ДанияпзНиколас Нартей
84'
1ШвейцарияврГрегор Кобель
22ФранциязщЖоан Гаду
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
82'
25НидерландыпзЙоей Верман
62'
24ШвецияпзДаниэль Свенссон
8ГерманияпзФеликс Нмеча
18АнглиянпИтан Нванери
62'
9ГвинеянпСеру Гирасси
74'
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
82'
7АнглияпзДжоб Беллингем
62'
19ГрецияпзКонстантинос Карецас
62'
21ПортугалиянпФабиу Силва
74'
5АлжирзщРами Бенсебаини
82'
20АвстрияпзМарсель Забитцер
82'
Запасные
33ГерманияврМариус Функ
3НидерландызщРамон Хендрикс
2БельгиязщАмин Аль-Дахиль
47АвстрияпзYanik Spalt
16ТурцияпзАтакан Каразор
33ГерманияврАлександер Никлас Майер-Шаде
49ИталиязщЛука Реджани
17АвстрияпзКарни Чуквуэмека
40ИталияпзСамуэле Инасио
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ХорватияНико Ковач
Голы
Максимилиан Байер
Джоб Беллингем
0:1
70'
Наказания
Эрмедин Демирович
13'
Ангело Штиллер
17'
Нико Шлоттербек
32'
Йоей Верман
47'
Жоан Гаду
57'
Джоб Беллингем
81'
Юлиан Рюэрсон
82'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Штутгарт - Боруссия Д, который состоялся 19 сентября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close