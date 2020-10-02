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Бельгия - Турция 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Морис Дюфран (Льеж, Бельгия), вместимость: 27670
02 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 3-й тур
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия);
Бельгия
Турция

Стартовый состав
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Составы команд
Бельгия
Турция
1БельгияврСенне Ламменс
21БельгиязщТимоти Кастань
15БельгиязщНатан Нгой
4БельгиязщБрандон Мехеле
18БельгиязщЙоакин Сейс
6БельгияпзРомео Лавиа
8БельгияпзЮри Тилеманс
14БельгияпзДоди Лукебакио
7БельгияпзКевин Де Брёйне
10БельгияпзМика Годтс
17БельгиянпШарль Де Кетеларе
1ТурцияврУгурджан Чакыр
15ТурциязщОзан Кабак
14ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
2ТурциязщЗеки Челик
20ТурциязщФерди Кадыоглу
5ТурцияпзСалих Озджан
16ТурцияпзИсмаиль Юксек
18ТурцияпзОгуз Айдын
10ТурцияпзАрда Гюлер
11ТурцияпзДжан Узун
21ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
Главные тренеры
НидерландыМарк ван Боммел
ИталияВинченцо Монтелла
История личных встреч
03.06.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа A. 7-й турБельгия1 : 1Турция
07.09.2010ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа A. 2-й турТурция3 : 2Бельгия
10.10.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 5. 9-й турБельгия2 : 0Турция
10.09.2008ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 5. 2-й турТурция1 : 1Бельгия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
1/4 финала
Франция26
2
1/4 финала
Бельгия23
3
Стыковая зона
Италия23
4
Зона вылета
Турция20
Группа 2
КомандаИО
1
1/4 финала
Греция26
2
1/4 финала
Нидерланды24
3
Стыковая зона
Германия21
4
Зона вылета
Сербия20
Группа 3
КомандаИО
1
1/4 финала
Испания26
2
1/4 финала
Англия23
3
Стыковая зона
Хорватия23
4
Зона вылета
Чехия20
Группа 4
КомандаИО
1
1/4 финала
Португалия26
2
1/4 финала
Норвегия23
3
Стыковая зона
Дания23
4
Зона вылета
Уэльс20
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Бельгия
100%
Ничья
0%
Турция
0%

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