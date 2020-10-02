Бельгия - Турция 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Морис Дюфран (Льеж, Бельгия), вместимость: 27670
02 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига A, Группа 1. 3-й тур
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Бельгия
Турция
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|15
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Брандон Мехеле
|18
|зщ
|Йоакин Сейс
|6
|пз
|Ромео Лавиа
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|14
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|пз
|Кевин Де Брёйне
|10
|пз
|Мика Годтс
|17
|нп
|Шарль Де Кетеларе
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|15
|зщ
|Озан Кабак
|14
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|2
|зщ
|Зеки Челик
|20
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|5
|пз
|Салих Озджан
|16
|пз
|Исмаиль Юксек
|18
|пз
|Огуз Айдын
|10
|пз
|Арда Гюлер
|11
|пз
|Джан Узун
|21
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
Главные тренеры
|Марк ван Боммел
|Винченцо Монтелла
История личных встреч
|03.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|1 : 1
|07.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|3 : 2
|10.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 5. 9-й тур
|2 : 0
|10.09.2008
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 5. 2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Франция
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Бельгия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Италия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Турция
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Греция
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Нидерланды
|2
|4
| 3
Стыковая зона
|Германия
|2
|1
| 4
Зона вылета
|Сербия
|2
|0
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Испания
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Англия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Хорватия
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Чехия
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Норвегия
|2
|3
| 3
Стыковая зона
|Дания
|2
|3
| 4
Зона вылета
|Уэльс
|2
|0
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