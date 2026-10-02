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Греция - Нидерланды 1 октября обзор матча

Дата публикации: 02-10-2026
Греция
Греция
2 : 2
Нидерланды
Нидерланды
Составы команд
Греция
Нидерланды
12ГрецияврКонстантинос Цолакис
4ГрециязщКонстантинос Мавропанос
5ГрециязщПанайотис Рецос
21ГрециязщКонстантинос Цимикас
17ГрециязщМанолис Салиакас
19ГрецияпзКонстантинос Карецас
83'
6ГрецияпзДимитриос Курбелис
10ГрецияпзХристос Цолис
18'
15ГрецияпзАнастасиос Андруцос
83'
14ГрециянпВангелис Павлидис
71'
8ГрециянпФотис Иоаннидис
70'
7ГрецияпзГеоргиос Масурас
18'
16ГрециянпАндреас Тетте
70'
20ГрецияпзХристос Зафейрис
71'
18ГрециязщИоаннис Михайлидис
83'
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
83'
1НидерландыврБарт Вербрюгген
22НидерландызщДензел Думфрис
4НидерландызщВирджил ван Дейк
15НидерландызщМикки ван де Вен
12НидерландызщЮрриен Тимбер
78'
18НидерландыпзЙоей Верман
11НидерландыпзРубен ван Боммел
46'
16НидерландыпзГус Тиль
46'
6НидерландыпзКвинтен Тимбер
46'
7НидерландынпКрисенсио Саммервилл
17НидерландынпМекс Мердинк
70'
14НидерландыпзТейани Рейндерс
46'
8НидерландыпзРайан Гравенберх
46'
10НидерландынпНоа Ланг
46'
9НидерландынпДжошуа Зиркзее
70'
21НидерландыпзГиваи Зехиэль
78'
Запасные
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
13ГрецияврХристос Мандас
3ГрециязщКонстантинос Кульеракис
22ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
2ГрециязщТриантафиллос Цапрас
23ГрецияпзХристос Музакитис
11ГрециянпХаралампос Костулас
13НидерландыврРобин Руфс
23НидерландыврМарк Флеккен
5НидерландызщНатан Аке
3НидерландыпзЙоррел Хато
19НидерландыпзКеннет Тейлор
20НидерландыпзТён Копмейнерс
2НидерландынпЖереми Фримпонг
Главные тренеры
СербияИван Йованович
ИспанияХавьер Эрнандес
Голы
Фотис Иоаннидис
Георгиос Масурас
1:0
23'
Георгиос Масурас
Фотис Иоаннидис
2:0
45+2'
Вирджил ван Дейк
Йоей Верман
2:1
59'
Тейани Рейндерс
Гиваи Зехиэль
2:2
89'
Наказания
Константинос Цолакис
67'
Манолис Салиакас
77'
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