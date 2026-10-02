Греция - Нидерланды 1 октября обзор матча
Дата публикации: 02-10-2026
Греция
2 : 2
Нидерланды
Составы команд
Греция
Нидерланды
|12
|вр
|Константинос Цолакис
|4
|зщ
|Константинос Мавропанос
|5
|зщ
|Панайотис Рецос
|21
|зщ
|Константинос Цимикас
|17
|зщ
|Манолис Салиакас
|19
|пз
|Константинос Карецас
83'
|6
|пз
|Димитриос Курбелис
|10
|пз
|Христос Цолис
18'
|15
|пз
|Анастасиос Андруцос
83'
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
71'
|8
|нп
|Фотис Иоаннидис
70'
|7
|пз
|Георгиос Масурас
18'
|16
|нп
|Андреас Тетте
70'
|20
|пз
|Христос Зафейрис
71'
|18
|зщ
|Иоаннис Михайлидис
83'
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
83'
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|15
|зщ
|Микки ван де Вен
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
78'
|18
|пз
|Йоей Верман
|11
|пз
|Рубен ван Боммел
46'
|16
|пз
|Гус Тиль
46'
|6
|пз
|Квинтен Тимбер
46'
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|17
|нп
|Мекс Мердинк
70'
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
46'
|8
|пз
|Райан Гравенберх
46'
|10
|нп
|Ноа Ланг
46'
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
70'
|21
|пз
|Гиваи Зехиэль
78'
Запасные
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|13
|вр
|Христос Мандас
|3
|зщ
|Константинос Кульеракис
|22
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|2
|зщ
|Триантафиллос Цапрас
|23
|пз
|Христос Музакитис
|11
|нп
|Харалампос Костулас
|13
|вр
|Робин Руфс
|23
|вр
|Марк Флеккен
|5
|зщ
|Натан Аке
|3
|пз
|Йоррел Хато
|19
|пз
|Кеннет Тейлор
|20
|пз
|Тён Копмейнерс
|2
|нп
|Жереми Фримпонг
Главные тренеры
|Иван Йованович
|Хавьер Эрнандес
Голы
Фотис Иоаннидис
Георгиос Масурас
1:0
23'
Георгиос Масурас
Фотис Иоаннидис
2:0
45+2'
Вирджил ван Дейк
Йоей Верман
2:1
59'
Тейани Рейндерс
Гиваи Зехиэль
2:2
89'
Наказания
Константинос Цолакис
67'
Манолис Салиакас
77'
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