Уэльс - Норвегия 1 октября обзор матча
Дата публикации: 02-10-2026
Уэльс
2 : 1
Норвегия
Составы команд
Уэльс
Норвегия
|12
|вр
|Дэнни Уорд
|4
|зщ
|Бен Дэвис
|3
|зщ
|Неко Уильямс
|6
|зщ
|Бенджамин Кабанго
|15
|зщ
|Джей Дасилва
|5
|пз
|Итан Ампаду
|20
|пз
|Дэниел Джеймс
76'
|19
|пз
|Сорба Томас
|17
|пз
|Джордан Джеймс
75'
|10
|нп
|Лиам Каллен
76'
|9
|нп
|Льюис Кумас
85'
|22
|пз
|Джош Шихан
75'
|23
|пз
|Джоэл Колвилл
76'
|11
|нп
|Бреннан Джонсон
76'
|18
|пз
|Марк Харрис
85'
|1
|вр
|Эрьян Нюланд
|7
|зщ
|Фредрик Эурснес
46'
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|17
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
17'
|5
|зщ
|Давид Мёллер Вольфе
75'
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|8
|пз
|Сандер Берге
|22
|нп
|Оскар Бобб
49'
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|21
|нп
|Андреас Шельдеруп
75'
|16
|пз
|Маркус Педерсен
17'
|19
|пз
|Тело Осгор
46'
|4
|зщ
|Лео Эстигор
49'
|11
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
75'
|20
|нп
|Антонио Нуса
75'
Запасные
|1
|вр
|Дэвид Корнелл
|21
|вр
|Том Кинг
|2
|зщ
|Крис Мефам
|14
|зщ
|Коннор Робертс
|16
|зщ
|Рис Норрингтон-Дэвис
|7
|пз
|Циан Эшфорд
|8
|пз
|Уэсли Бёрнс
|13
|нп
|Киффер Мур
|12
|вр
|Сандер Тангвик
|13
|вр
|Эгиль Сельвик
|2
|зщ
|Один Бёртуфт
|18
|зщ
|Фредрик Шёвольд
|6
|пз
|Патрик Берг
|15
|нп
|Оле-Дидрик Бломберг
|23
|нп
|Эрик Ботхейм
Главные тренеры
|Крэйг Беллами
|Столе Сольбаккен
Голы
Оскар Бобб
Мартин Эдегор
0:1
11'
Дэниел Джеймс
Сорба Томас
1:1
38'
Неко Уильямс
2:1
48'
Наказания
Джордан Джеймс
37'
Торбьёрн Хеггем
46'
Сорба Томас
90+3'
Итан Ампаду
90+3'
Мартин Эдегор
90+3'
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