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Уэльс - Норвегия 1 октября обзор матча

Дата публикации: 02-10-2026
Уэльс
Уэльс
2 : 1
Норвегия
Норвегия
Составы команд
Уэльс
Норвегия
12УэльсврДэнни Уорд
4УэльсзщБен Дэвис
3УэльсзщНеко Уильямс
6УэльсзщБенджамин Кабанго
15УэльсзщДжей Дасилва
5УэльспзИтан Ампаду
20УэльспзДэниел Джеймс
76'
19УэльспзСорба Томас
17УэльспзДжордан Джеймс
75'
10УэльснпЛиам Каллен
76'
9УэльснпЛьюис Кумас
85'
22УэльспзДжош Шихан
75'
23УэльспзДжоэл Колвилл
76'
11УэльснпБреннан Джонсон
76'
18УэльспзМарк Харрис
85'
1НорвегияврЭрьян Нюланд
7НорвегиязщФредрик Эурснес
46'
3НорвегиязщКристоффер Аер
17НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
14НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
17'
5НорвегиязщДавид Мёллер Вольфе
75'
10НорвегияпзМартин Эдегор
8НорвегияпзСандер Берге
22НорвегиянпОскар Бобб
49'
9НорвегиянпЭрлинг Холанд
21НорвегиянпАндреас Шельдеруп
75'
16НорвегияпзМаркус Педерсен
17'
19НорвегияпзТело Осгор
46'
4НорвегиязщЛео Эстигор
49'
11НорвегиянпЙёрген Странн Ларсен
75'
20НорвегиянпАнтонио Нуса
75'
Запасные
1УэльсврДэвид Корнелл
21УэльсврТом Кинг
2УэльсзщКрис Мефам
14УэльсзщКоннор Робертс
16УэльсзщРис Норрингтон-Дэвис
7УэльспзЦиан Эшфорд
8УэльспзУэсли Бёрнс
13УэльснпКиффер Мур
12НорвегияврСандер Тангвик
13НорвегияврЭгиль Сельвик
2НорвегиязщОдин Бёртуфт
18НорвегиязщФредрик Шёвольд
6НорвегияпзПатрик Берг
15НорвегиянпОле-Дидрик Бломберг
23НорвегиянпЭрик Ботхейм
Главные тренеры
УэльсКрэйг Беллами
НорвегияСтоле Сольбаккен
Голы
Оскар Бобб
Мартин Эдегор
0:1
11'
Дэниел Джеймс
Сорба Томас
1:1
38'
Неко Уильямс
2:1
48'
Наказания
Джордан Джеймс
37'
Торбьёрн Хеггем
46'
Сорба Томас
90+3'
Итан Ампаду
90+3'
Мартин Эдегор
90+3'
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