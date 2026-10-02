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Мальта - Гибралтар 1 октября обзор матча

Дата публикации: 02-10-2026
Мальта
Мальта
1 : 1
Гибралтар
Гибралтар
Составы команд
Мальта
Гибралтар
1МальтаврАнри Бонелло
5МальтазщКурт Шоу
88'
13МальтазщЭнрико Пепе
3МальтазщРайан Камензули
21МальтапзХуан Корбалан
88'
6МальтапзМэттью Гийомье
23МальтапзАлександер Сатариано
73'
7МальтапзДжозеф Мбонг
73'
10МальтапзТедди Теума
83'
20МальтапзИльяс Шуареф
11МальтанпИрвин Кардона
8МальтапзПол Мбонг
73'
18МальтанпБрандон Пайбер
73'
19МальтапзКейон Эвурум
83'
22МальтазщЗак Мускат
88'
14МальтанпАндреа Дзаммит
88'
23ГибралтарврДжейлен Хэнкинс
8ГибралтарзщКиан Ронан
6ГибралтарзщБернарду Лопеш
2ГибралтарзщИтан Джолли
3ГибралтарзщДжулиан Валарино
7ГибралтарзщКарлос Ричардс
5ГибралтарпзДэн Бент
22ГибралтарпзГрэм Торилья
4ГибралтарпзНиколас Позо
86'
11ГибралтарпзДжеймс Сканлон
10ГибралтарнпТиджей Де Барр
16ГибралтарпзHan Stevens
86'
Запасные
12МальтаврДжеймс Сиссонс
16МальтаврРашед Аль-Туми
2МальтазщЖан Борг
4МальтазщГабриел Борер Менц
9МальтазщДжейк Грек
15МальтазщМайлз Бирман
17МальтазщКарло Дзаммит Лонарделли
1ГибралтарврБрэдли Банда
13ГибралтарврВиктор Уарт
20ГибралтарзщИтан Бритто
12ГибралтарпзДжесси Гомес
19ГибралтарпзLeon Mason
21ГибралтарпзАлен Понс
9ГибралтарнпДилан Борхе
17ГибралтарнпЛиам Джессоп
18ГибралтарнпДжейден Бартоло
14ГибралтарJayvan Garro
15ГибралтарEthan Llambias
Главные тренеры
ИталияЭмилио Де Лео
ГибралтарСкотт Уайзман
Голы
Джозеф Мбонг
Ильяс Шуареф
1:0
53'
Джеймс Сканлон
1:1
61'
Наказания
Грэм Торилья
22'
Ильяс Шуареф
63'
Джозеф Мбонг
72'
Зак Мускат
90+1'
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