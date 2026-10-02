Мальта - Гибралтар 1 октября обзор матча
Дата публикации: 02-10-2026
Мальта
1 : 1
Гибралтар
Составы команд
Мальта
Гибралтар
|1
|вр
|Анри Бонелло
|5
|зщ
|Курт Шоу
88'
|13
|зщ
|Энрико Пепе
|3
|зщ
|Райан Камензули
|21
|пз
|Хуан Корбалан
88'
|6
|пз
|Мэттью Гийомье
|23
|пз
|Александер Сатариано
73'
|7
|пз
|Джозеф Мбонг
73'
|10
|пз
|Тедди Теума
83'
|20
|пз
|Ильяс Шуареф
|11
|нп
|Ирвин Кардона
|8
|пз
|Пол Мбонг
73'
|18
|нп
|Брандон Пайбер
73'
|19
|пз
|Кейон Эвурум
83'
|22
|зщ
|Зак Мускат
88'
|14
|нп
|Андреа Дзаммит
88'
|23
|вр
|Джейлен Хэнкинс
|8
|зщ
|Киан Ронан
|6
|зщ
|Бернарду Лопеш
|2
|зщ
|Итан Джолли
|3
|зщ
|Джулиан Валарино
|7
|зщ
|Карлос Ричардс
|5
|пз
|Дэн Бент
|22
|пз
|Грэм Торилья
|4
|пз
|Николас Позо
86'
|11
|пз
|Джеймс Сканлон
|10
|нп
|Тиджей Де Барр
|16
|пз
|Han Stevens
86'
Запасные
|12
|вр
|Джеймс Сиссонс
|16
|вр
|Рашед Аль-Туми
|2
|зщ
|Жан Борг
|4
|зщ
|Габриел Борер Менц
|9
|зщ
|Джейк Грек
|15
|зщ
|Майлз Бирман
|17
|зщ
|Карло Дзаммит Лонарделли
|1
|вр
|Брэдли Банда
|13
|вр
|Виктор Уарт
|20
|зщ
|Итан Бритто
|12
|пз
|Джесси Гомес
|19
|пз
|Leon Mason
|21
|пз
|Ален Понс
|9
|нп
|Дилан Борхе
|17
|нп
|Лиам Джессоп
|18
|нп
|Джейден Бартоло
|14
|Jayvan Garro
|15
|Ethan Llambias
Главные тренеры
|Эмилио Де Лео
|Скотт Уайзман
Голы
Джозеф Мбонг
Ильяс Шуареф
1:0
53'
Джеймс Сканлон
1:1
61'
Наказания
Грэм Торилья
22'
Ильяс Шуареф
63'
Джозеф Мбонг
72'
Зак Мускат
90+1'
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