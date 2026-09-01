Украина - Северная Ирландия 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Сити Арена — Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 19200
02 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 3-й тур
Главный судья: Яспер Вергот (Бельгия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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на матч
Составы команд
Украина
Северная Ирландия
|12
|вр
|Анатолий Трубин
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|3
|зщ
|Эдуард Сарапий
|4
|зщ
|Тарас Михавко
|2
|зщ
|Богдан Михайличенко
|20
|пз
|Александр Зубков
|17
|пз
|Александр Пихаленок
|19
|пз
|Егор Назарина
|21
|нп
|Максим Хлань
|9
|нп
|Роман Яремчук
|14
|нп
|Даниил Сикан
|1
|вр
|Пирс Чарльз
|4
|зщ
|Том Атчесон
|15
|зщ
|Руайри Макконвилл
|22
|зщ
|Кирон Браун
|5
|зщ
|Трай Хам
|19
|пз
|Ши Чарльз
|7
|пз
|Итан Гэлбрейт
|3
|пз
|Джастин Девенни
|16
|пз
|Патрик Келли
|14
|пз
|Айзек Прайс
|10
|нп
|Джейми Донли
Главные тренеры
|Андреа Мальдера
|Майкл О'Нил
История личных встреч
|03.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|16.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа C
|0 : 2
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швейцария
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Словения
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Северная Македония
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Украина
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Северная Ирландия
|2
|4
|3
|Грузия
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Венгрия
|2
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Австрия
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Косово
|2
|3
|3
|Ирландия
|2
|3
| 4
Стыковая зона
|Израиль
|2
|0
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Швеция
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Босния и Герцеговина
|2
|4
|3
|Польша
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Румыния
|2
|0
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