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Украина - Северная Ирландия 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Сити Арена — Антон Малатински (Трнава, Словакия), вместимость: 19200
02 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига B, Группа 2. 3-й тур
Главный судья: Яспер Вергот (Бельгия);
Украина
Северная Ирландия

Стартовый состав
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Составы команд
Украина
Северная Ирландия
12 Украина вр Анатолий Трубин
5 Украина зщ Валерий Бондарь
3 Украина зщ Эдуард Сарапий
4 Украина зщ Тарас Михавко
2 Украина зщ Богдан Михайличенко
20 Украина пз Александр Зубков
17 Украина пз Александр Пихаленок
19 Украина пз Егор Назарина
21 Украина нп Максим Хлань
9 Украина нп Роман Яремчук
14 Украина нп Даниил Сикан
1 Северная Ирландия вр Пирс Чарльз
4 Северная Ирландия зщ Том Атчесон
15 Северная Ирландия зщ Руайри Макконвилл
22 Северная Ирландия зщ Кирон Браун
5 Северная Ирландия зщ Трай Хам
19 Северная Ирландия пз Ши Чарльз
7 Северная Ирландия пз Итан Гэлбрейт
3 Северная Ирландия пз Джастин Девенни
16 Северная Ирландия пз Патрик Келли
14 Северная Ирландия пз Айзек Прайс
10 Северная Ирландия нп Джейми Донли
Главные тренеры
Италия Андреа Мальдера
Северная Ирландия Майкл О'Нил
История личных встреч
03.06.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Украина1 : 0Северная Ирландия
16.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа C Украина0 : 2Северная Ирландия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Швейцария26
2
Плей-офф за повышение
Словения24
3 Шотландия21
4
Стыковая зона
Северная Македония20
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Украина24
2
Плей-офф за повышение
Северная Ирландия24
3 Грузия21
4
Стыковая зона
Венгрия21
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Австрия26
2
Плей-офф за повышение
Косово23
3 Ирландия23
4
Стыковая зона
Израиль20
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Швеция26
2
Плей-офф за повышение
Босния и Герцеговина24
3 Польша21
4
Стыковая зона
Румыния20
Кто победит?
8 голосов болельщиков
Украина
88%
Ничья
13%
Сев Ирландия
0%

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